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Разследват 14-годишно момиче за грабеж

  • 12:05, 26.08.2024
    • https://www.marica.bg/region/pazardjik/razsledvat-14-godishno-momiche-za-grabej Marica.bg
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Непълнолетно момиче е установено като извършител на грабеж. В петък в полицейския участък в Ракитово бил получен сигнал от 31-годишна жена. Тя информирала органите на реда, че непознато момиче е бутнало на земята 8-годишния и син, след което отмъкнало смартфона му. Екипи от участъка незабавно предприели действия по разследване на случилото се. Скоро те установили, че извършител на грабежа е 14-годишно момиче от родопското градче. Тя предала доброволно телефона на полицейските служители. По случая се води бързо производство, а с непълнолетната работят разследващ полицай, криминалисти и инспектор „Детска педагогическа стая“. 

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Пазарджик полиция грабеж разследване дете смартфон
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