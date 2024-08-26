Разследват 14-годишно момиче за грабеж

Непълнолетно момиче е установено като извършител на грабеж. В петък в полицейския участък в Ракитово бил получен сигнал от 31-годишна жена. Тя информирала органите на реда, че непознато момиче е бутнало на земята 8-годишния и син, след което отмъкнало смартфона му. Екипи от участъка незабавно предприели действия по разследване на случилото се. Скоро те установили, че извършител на грабежа е 14-годишно момиче от родопското градче. Тя предала доброволно телефона на полицейските служители. По случая се води бързо производство, а с непълнолетната работят разследващ полицай, криминалисти и инспектор „Детска педагогическа стая“.