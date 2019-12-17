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Работните места в Панагюрище - много повече за среднисти

  • 17.12.2019 | 15:13
    • https://www.marica.bg/index.php/region/pazardjik/rabotnite-mesta-v-panagyurishte-mnogo-poveche-za-srednisti Marica.bg
  • Екип Марица
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Бюрото по труда в Карлово обяви свободни места и за инженери   

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”  - ПАНАГЮРИЩЕ

ул. “Д-р Лонг” №3, тел: 035764045, е-mail: [email protected]

 

Работни места за специалисти с висше образование:

1
Учител, детска градина
1
Социален работник
Работни места за специалисти с висше образование, определени за заемане от лица с трайни увреждания по чл.38, ал.1 от ЗХУ:

2
Инженер, конструктор в оптично производство
5
Технолог в оптично производство
1
Организатор, производство
1
Специалист продажби в областта на  техниката 
2
Специалист, логистика
 

Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:

 
1
Организатор, куриерска дейност
1
Администратор, хотел
2
Готвач
3
Сервитьор
1
Барман
5
Продавач-консултант
1
Асистент-продавач
2
Обслужващ, магазин
2
Касиер
1
Санитар
1
Водопроводчик, аварийна група с квалификация "Заварчик"
1
Матричар
1
Машинен оператор, металорежещи машини
1
Настройчик, металургични линии
1
Техник, механик
1
Механик, промишлено оборудване
1
Монтьор, ремонт на машини и оборудване в шевното производство
3
Работник, допълнителна обработка на стъкло-на оптични детайли
2
Полировач, стъкло
1
Дърводелец, мебелист
1
Машинен оператор, полиране на стъкло - на полираща машина с ЦПУ
1
Шофьор, лек автомобил до 9 места за превоз на работници
5
Шофьор, автобус
2
Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона
2
Шофьор, товарен автомобил
1
Машинист, пътно-строителни машини
1
Автомонтьор
2
Шивач
2
Машинен оператор, шиене
Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование, определени за заемане от лица с трайни увреждания:

 
1
Монтажник,сложни/комбинирани изделия/на оптикомеханични възли-окуляри, колиматори и 

обективи
1
Работник, сглобяване на детайли - контактори
 
  1  Фрезист с професионален опит 

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