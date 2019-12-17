Работните места в Панагюрище - много повече за среднисти

Бюрото по труда в Карлово обяви свободни места и за инженери

Бюрото по труда в Карлово обяви свободни места и за инженери

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - ПАНАГЮРИЩЕ

ул. “Д-р Лонг” №3, тел: 035764045, е-mail: [email protected]

Работни места за специалисти с висше образование:

1

Учител, детска градина

1

Социален работник

Работни места за специалисти с висше образование, определени за заемане от лица с трайни увреждания по чл.38, ал.1 от ЗХУ:

2

Инженер, конструктор в оптично производство

5

Технолог в оптично производство

1

Организатор, производство

1

Специалист продажби в областта на техниката

2

Специалист, логистика



Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:



1

Организатор, куриерска дейност

1

Администратор, хотел

2

Готвач

3

Сервитьор

1

Барман

5

Продавач-консултант

1

Асистент-продавач

2

Обслужващ, магазин

2

Касиер

1

Санитар

1

Водопроводчик, аварийна група с квалификация "Заварчик"

1

Матричар

1

Машинен оператор, металорежещи машини

1

Настройчик, металургични линии

1

Техник, механик

1

Механик, промишлено оборудване

1

Монтьор, ремонт на машини и оборудване в шевното производство

3

Работник, допълнителна обработка на стъкло-на оптични детайли

2

Полировач, стъкло

1

Дърводелец, мебелист

1

Машинен оператор, полиране на стъкло - на полираща машина с ЦПУ

1

Шофьор, лек автомобил до 9 места за превоз на работници

5

Шофьор, автобус

2

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

2

Шофьор, товарен автомобил

1

Машинист, пътно-строителни машини

1

Автомонтьор

2

Шивач

2

Машинен оператор, шиене

Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование, определени за заемане от лица с трайни увреждания:



1

Монтажник,сложни/комбинирани изделия/на оптикомеханични възли-окуляри, колиматори и

обективи

1

Работник, сглобяване на детайли - контактори



1 Фрезист с професионален опит