Работници в производството са най-търсените кадри в Бюрото по труда
Бизнесът се нуждае още от продавачи, манипуланти, монтажници. Вижте пълния списък с предложения
- 11:50, 10.05.2022
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Бюро по труда - Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А
Работни места за висше образование :
1 рехабилитатор
1 машинен инженер
1 мениджър екип
1 оперативен, счетоводител
2 зъботехник
Работни места за средно професионално, средно и основно образование:
1 арматурист
1 автотенекеджия
3 автомонтьор
1 багерист
1 бетонджия
1 бояджия, превозни средства
2 болногледач
1 водач, електрокар
10 водач, мотокар
1 водопроводчик
1 главен готвач
1 градинар
2 гладач, ютия
1 готвач/дюнери/
1 готвач
1 дърводелец
3 дърводелец, мебелист
3 електромеханошлосер
3 електротехник, промишлено предприятие
1 електротехник , поддръжка на сгради
7 електротехник строителен
2 електромонтьор
1 заварчик
10 застрахователен агент
1 кранист (подвижен)
1 кредитен специалист
2 крояч, текстил
2 касиер
2 лепач
6 леяр
21 манипулант, промишлеността
2 майстор, производство на тестени изделия
1 машинист , пътно-строителни машини
1 машинен оператор, обработка на камъни
1 машинен оператор, обработка на плодове/зеленчуци
3 машинен оператор металообработващи машини с ЦПУ
2 машинен оператор, изделия от хартия
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия
1 машинен оператор, шлифоване на стъкло
4 машинен оператор, шиене
2 механик, промишлено оборудване
2 монтажник мебели от дърво и други подобни материали
20 монтажник, електронни елементи
2 монтажник мебели от дърво и други подобни материали
1 монтьор, електронни сигнални апаратури
2 настройчик на машини с ЦПУ
1 началник, смяна
2 оператор, производство на акумулатори /контролни функции/
20 обслужващ работник, промишлено производство
5 общ работник, промишлеността
5 общ работник
1 огняр на газ
10 окачествител, продукти
1 оперативен, счетоводител
1 охранител
1 пекар пици
2 помощник кухня, заведение за бързо хранене
4 помощник-готвач
10 продавач- консултант
2 работник, кухня
1 работник, изолация
2 работник, оранжерия
2 работник, производство на акумулатори
3 работник,производство на млечни продукти
1 работник, сглобяване на детайли
6 работник, разсадник
3 резач, горски дървен материал
1 резач
1 стругар
10 сервитьор
5 склададжия
3 техник, механик
1 техник, поддръжка на сгради и машини
2 тракторист
2 фрезист
2 шлосер
1 шофьор, лекотоварен автомобил
1 шофьор кат. С
1 шофьор тежкотоварен автомобил 12 и повече тона
5 шивач
2 чистач
ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”
1 автомонтьор
1 готвач
2 носач-товарач, стоки
9 продавач-консултант
1 продавач-консултант
1 продавач-консултант
1 работник, кухня
1 касиер
1 сътрудник, социални дейности
2 сервитьор
1 фризьор
3 шофьор, автобус
1 пласьор, стоки
1 помощник кухня
2 машинен оператор обработка на каучук
2 водач мотокар
4 работник, строителството
1 електромеханик
СВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
1 диагностик механик МПС
1 обслужващ работник, промишлено производство
2 монтажник електронни елементи
1 техник, механик
СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”
1 обслужващ работник, промишлено производство
1 организатор производство
1 ел. монтьор електронна апаратура
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