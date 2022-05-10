32
Подай сигнал Профил

Работници в производството са най-търсените кадри в Бюрото по труда

Бизнесът се нуждае още от продавачи, манипуланти, монтажници. Вижте пълния списък с предложения

  • 11:50, 10.05.2022
    • https://www.marica.bg/region/pazardjik/rabotnici-v-proizvodstvoto-sa-nay-tarsenite-kadri-v-byuroto-po-truda Marica.bg
  • 74
  • 0
Принтирай
   Снимка: в.

 Бюро по труда - Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

 

Работни  места за  висше образование :

 

1                рехабилитатор

1                машинен инженер

1                мениджър  екип

1                оперативен, счетоводител

2                зъботехник

 

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

1                    арматурист

1                    автотенекеджия 

3                    автомонтьор

1                    багерист

1                    бетонджия

1                    бояджия, превозни средства

2                    болногледач

1                    водач, електрокар

10                  водач, мотокар

1                    водопроводчик

1                    главен готвач

1                    градинар

2                    гладач, ютия

1                    готвач/дюнери/

1                    готвач

1                    дърводелец

3                    дърводелец, мебелист

3                    електромеханошлосер

3                    електротехник, промишлено предприятие

1                    електротехник , поддръжка на сгради

7                    електротехник строителен

2                    електромонтьор

1                    заварчик

10                  застрахователен агент

1                    кранист (подвижен)

1                    кредитен специалист

2                    крояч, текстил

2                    касиер

2                    лепач

6                    леяр

21                  манипулант, промишлеността

2                    майстор, производство на тестени изделия

1                    машинист , пътно-строителни машини

1                    машинен оператор, обработка на камъни

1                    машинен оператор, обработка на плодове/зеленчуци

3                    машинен оператор металообработващи машини с ЦПУ

2                    машинен оператор, изделия от хартия

1                    машинен оператор, производство на пластмасови изделия

1                    машинен оператор, шлифоване на стъкло

4                    машинен оператор, шиене

2                    механик, промишлено оборудване

2                    монтажник мебели от дърво и други подобни материали

20                  монтажник, електронни елементи

2                    монтажник мебели от дърво и други подобни материали

1                    монтьор, електронни сигнални апаратури

2                    настройчик на машини с ЦПУ

1                    началник, смяна

2                    оператор, производство на акумулатори /контролни функции/

20                  обслужващ работник, промишлено производство

                       

5                    общ работник, промишлеността

5                    общ  работник

1                    огняр на газ

10                  окачествител, продукти

1                    оперативен, счетоводител

1                    охранител

1                    пекар  пици

2                    помощник кухня, заведение за бързо хранене

4                    помощник-готвач

10                  продавач- консултант

2                    работник, кухня

1                    работник, изолация

2                    работник, оранжерия

2                    работник, производство на акумулатори

3                    работник,производство на млечни продукти

1                    работник, сглобяване на детайли

6                    работник, разсадник

3                    резач, горски дървен материал

1                    резач

1                    стругар

10                  сервитьор

5                    склададжия

3                    техник, механик

1                    техник, поддръжка на сгради и машини

2                    тракторист

2                    фрезист

2                    шлосер

1                    шофьор, лекотоварен автомобил

1                    шофьор кат. С

1                    шофьор тежкотоварен автомобил 12 и повече тона

5                    шивач

2                    чистач 

 

  ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”

 

1               автомонтьор

1               готвач                                                                                                                      

2               носач-товарач, стоки

9               продавач-консултант

1               продавач-консултант

1               продавач-консултант

1               работник, кухня

1               касиер

1               сътрудник, социални дейности

2               сервитьор

1              фризьор   

3               шофьор, автобус                                                                                                                 

1               пласьор, стоки

1               помощник кухня

2               машинен оператор обработка на каучук

2               водач  мотокар

4               работник, строителството

1               електромеханик

 
 

СВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

 

1               диагностик механик МПС                                                                               

1               обслужващ работник, промишлено производство

2               монтажник електронни елементи

1               техник, механик

 

СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

 

1               обслужващ работник, промишлено производство

1               организатор производство

1               ел. монтьор електронна апаратура

 

 

Пазарджик Бюро по труда работни места предложения
Последвайте ни и в
Коментирай

Още от категорията

Водещи новини

Коментари
Коментирай

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Последни новини

Виж всички новини

Препоръчани новини

Анкета

Ще дарите ли една своя заплата за оръжие на Украйна, както призова премиерът?

Резултати