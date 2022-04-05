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Работа в Пазарджик: Само 3 места за висшисти, за среднисти изборът е богат

  • 09:42, 05.04.2022
    • https://www.marica.bg/region/pazardjik/rabota-v-pazardjik-samo-3-mesta-za-visshisti-za-srednisti-izborat-e-bogat Marica.bg
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 Бюро по труда - Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

 

Работни  места за  висше образование :

 

1                машинен инженер

1                лекар

1                мениджър  екип

 

Работни места за средно 

професионално, средно и основно образование:

1                    арматурист

1                    автотенекеджия 

2                    автомонтьор

1                    багерист

1                    бетонджия

1                    бояджия, превозни средства

1                    болногледач

1                    водач, електрокар

10                  водач, мотокар

1                    водопроводчик

1                    готвач/дюнери/

1                    готвач

1                    дърводелец

3                    дърводелец, мебелист

1                    детегледачка

3                    електромеханошлосер

3                    електротехник, промишлено предприятие

1                    електротехник , поддръжка на сгради

7                    електротехник строителен

2                    електромонтьор

1                    заварчик

10                  застрахователен агент

1                    кранист (подвижен)

1                    кредитен специалист

3                    касиер

5                    лепач

6                    леяр

21                  манипулант, промишлеността

2                    майстор, производство на тестени изделия

1                    машинист , пътно-строителни машини

3                    машинен оператор

1                    машинен оператор, обработка на камъни

1                    машинен оператор, обработка на плодове/зеленчуци

3                    машинен оператор металообработващи машини с цпу

2                    машинен оператор, изделия от хартия

1                    машинен оператор, шлифоване на стъкло

3                    машинен оператор, производство на картонени изделия

2                    механик, промишлено оборудване

2                    монтажник мебели от дърво и други подобни материали

30                  монтажник, самолетни  конструкции

70                  монтажник, електронни елементи

2                    монтажник мебели от дърво и други подобни материали

2                    настройчик на машини с цпу

2                    оператор, производство на акумулатори /контролни функции/

20                  обслужващ работник, промишлено производство

10                  обслужващ работник, промишлено производство

5                    общ работник,строителството

5                    общ работник, промишлеността

5                    общ  работник

2                    огняр на газ

10                  окачествител, продукти

1                    охранител

1                    пекар  пици

2                    помощник кухня, заведение за бързо хранене

4                    помощник-готвач

1                    помощник на учителя

7                    продавач- консултант

1                    продавач, улична сергия

1                    работник, кухня

1                    работник, изолация

3                    работник сглобяване на детайли                                                    

2                    работник, оранжерия

1                    ръководител отдел

2                    работник, производство на акумулатори

3                    работник,производство на млечни продукти

1                    работник, сглобяване на детайли

6                    работник, разсадник

3                    резач, горски дървен материал

1                    резач

1                    стругар

8                    сервитьор

1                    склададжия

1                    термист

3                    техник, механик

1                    техник, поддръжка на сгради и машини

1                    тракторист

2                    фрезист

2                    шлосер

2                    шофьор кат. с

1                    шофьор тежкотоварен автомобил 12 и повече тона

5                    шивач

2                    чистач 

 

  ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”

 

1               автомонтьор

1               готвач                                                                                                                      

1               готвач

4               продавач-консултант

11             продавач-консултант

1               продавач-консултант

1               продавач-консултант

1               продавач-консултант

2           работник, кухн

1           работник, произ. на захар, захарни и шок. изделия

1           търговски предтставител                                                                              

1               техник, технолог на захар и захарни изделия                                

1               общ работник

1               касиер

1               главен касиер  /изи пей/

1               сътрудник, социални дейности

1               сервитьор

1               фризьор                                                                                                                    

1               пласьор, стоки

 

 

 

СВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

 

1               диагностик механик мпс                                                                               

1               обслужващ работник, промишлено производство

2               монтажник електронни елементи

1               техник, механик

 

СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

 

1          технически секретар

 

 

МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ

 

1   електротехник, пром. предприятие- чл.50/знз                          

 

 

Пазарджик Бюро по труда работни места предложения
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