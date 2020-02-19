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Ако търсите работа в Панагюрище, вижте свободните места в Бюрото по труда

  • 19.02.2020 | 09:59
    • https://www.marica.bg/region/pazardjik/rabota-v-panagyurishte Marica.bg
  • Екип Марица
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ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”  - ПАНАГЮРИЩЕ

ул. “Д-р Лонг” №3, тел: 035764045, е-mail: [email protected]

 

Работни места за специалисти с висше образование:

1
Инженер,технолог в оптично производство
1
Инженер, строителен
  2  Медицинска сестра

Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:

 
1
Техник, механик
1
Контрольор, качество
1
Технически сътрудник
1
Администратор, хотел
1
Готвач
2
Сервитьор
2
Касиер
2
Обслужващ, магазин
3
Строител, сгради от сглобяеми елементи
1
Водопроводчик, аварийна група с квалификация "Заварчик"
2
Матричар
5
Работник, допълнителна обработка на стъкло-оптик
1
Дърводелец, мебелист
3
Машинен оператор, обработка на минерали
2
Машинен оператор, шиене
2
Автомонтьор
2
Шофьор, автобус
1
Машинист, еднокофов багер
3
Работник, сглобяване на детайли
4
Обслужващ работник, промишлено производство
1
Чистач/ Хигиенист
 

 

 

Панагюрище Бюро по труда работни места предложения
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