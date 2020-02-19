ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - ПАНАГЮРИЩЕ

ул. “Д-р Лонг” №3, тел: 035764045, е-mail: [email protected]

Работни места за специалисти с висше образование:

1

Инженер,технолог в оптично производство

1

Инженер, строителен

2 Медицинска сестра

Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:



1

Техник, механик

1

Контрольор, качество

1

Технически сътрудник

1

Администратор, хотел

1

Готвач

2

Сервитьор

2

Касиер

2

Обслужващ, магазин

3

Строител, сгради от сглобяеми елементи

1

Водопроводчик, аварийна група с квалификация "Заварчик"

2

Матричар

5

Работник, допълнителна обработка на стъкло-оптик

1

Дърводелец, мебелист

3

Машинен оператор, обработка на минерали

2

Машинен оператор, шиене

2

Автомонтьор

2

Шофьор, автобус

1

Машинист, еднокофов багер

3

Работник, сглобяване на детайли

4

Обслужващ работник, промишлено производство

1

Чистач/ Хигиенист

