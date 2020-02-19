Ако търсите работа в Панагюрище, вижте свободните места в Бюрото по труда
- 19.02.2020 | 09:59
- Екип Марица
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ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - ПАНАГЮРИЩЕ
ул. “Д-р Лонг” №3, тел: 035764045, е-mail: [email protected]
Работни места за специалисти с висше образование:
1
Инженер,технолог в оптично производство
1
Инженер, строителен
2 Медицинска сестра
Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:
1
Техник, механик
1
Контрольор, качество
1
Технически сътрудник
1
Администратор, хотел
1
Готвач
2
Сервитьор
2
Касиер
2
Обслужващ, магазин
3
Строител, сгради от сглобяеми елементи
1
Водопроводчик, аварийна група с квалификация "Заварчик"
2
Матричар
5
Работник, допълнителна обработка на стъкло-оптик
1
Дърводелец, мебелист
3
Машинен оператор, обработка на минерали
2
Машинен оператор, шиене
2
Автомонтьор
2
Шофьор, автобус
1
Машинист, еднокофов багер
3
Работник, сглобяване на детайли
4
Обслужващ работник, промишлено производство
1
Чистач/ Хигиенист
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