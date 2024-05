Проф. д-р Йосиф Алкалай ще посети МБАЛ „Уни Хоспитал“

Световноизвестният израелски специалист в областта на дерматологичната хирургия проф. д-р Йосиф Алкалай пристига в България по покана на МБАЛ „Уни Хоспитал“. Многопрофилната болница в Панагюрище ще бъде домакин на специална негова презентация на тема "Creating the first Mohs surgery unit in Bulgaria". Проф. Алкалай ще даде повече информация за „Mohs surgery” или специфичен метод за третиране на кожни карциноми. Колегите му от болницата ще имат възможност да зададат своите въпроси и да дискутират случаи от практиката.

Проф. Алкалай ще се срещне с ръководството на МБАЛ „Уни Хоспитал“ и ще се запознае с възможностите и високоспециализираната апаратура на лечебното заведение.

Проф. Алкалай ще има възможността да се запознае и с Медицински център „Уни Хоспитал“ - София, където ще проведе безплатни прегледи за рак на кожата на 23 май 2024 г. На тел. 0884648711 може да получите повече информация за прегледите и да запазите час, тъй като ще се осъществяват само след предварително записване.

Безплатните консултации ще се проведат през май, когато отбелязваме Световния месец за борба с кожните карциноми. Ракът на кожата е едно от най-разпространените онкологични заболявания, засягащи милиони хора – при съмнение, не отлагайте консултацията си със специалист!