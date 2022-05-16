Полицаи от Ракитово установиха мъж повредил електрическо табло. На първи май в полицейското управление във Велинград била депозирана жалба от електроразпределително дружество. Неизвестен водач блъснал с автомобил и повредил електрическо табло в района на кръстовище в гр.Костандово. В хода на извършените действия полицаи от местния участък скоро установили, че пътния инцидент е предизвикан от лек автомобил „Фолксваген“. Не след дълго станало ясно, че негов водач във въпросния ден е бил 39-годишен костандовец. По случая се води преписка.