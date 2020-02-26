Ако търсите работа в Панагюрище, вижте свободните места в Бюрото по труда
- 26.02.2020 | 09:27
- Екип Марица
- 122 прегледа
- 0 коментара
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - ПАНАГЮРИЩЕ
ул. “Д-р Лонг” №3, тел: 035764045, е-mail: [email protected]
Работни места за специалисти с висше образование:
1
Инженер, строителен
1
Инженер, технолог в оптично производство
1
Организатор, производство
2
Медицинска сестра
1
Психолог
1
Социален работник
Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:
1
Техник, механик
1
Технически сътрудник
1
Администратор, хотел
1
Готвач
3
Сервитьор
2
Касиер
2
Обслужващ, магазин
2
Матричар
1
Машинен оператор, металообработващи машини
2
Автомонтьор
5
Работник, допълнителна обработка на стъкло-оптик
1
Дърводелец, мебелист
1
Контрольор, качество
1
Машинен оператор, обработка на минерали
2
Машинен оператор, шиене
2
Шофьор, автобус
1
Машинист, еднокофов багер
3
Строител, сгради от сглобяеми елементи
1
Водопроводчик, аварийна група с квалификация "Заварчик"
3
Работник, сглобяване на детайли
4
Обслужващ работник, промишлено производство
1
Чистач/ Хигиенист
50
Сезонен работник, земеделието за бране на розов цвят
Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование, определени за заемане от лица с трайни увреждания:
1 Фрезист с 10 години професионален опит
Коментари (0)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни