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Ако търсите работа в Панагюрище, вижте свободните места в Бюрото по труда

  • 26.02.2020 | 09:27
    • https://www.marica.bg/region/pazardjik/panagyurishte Marica.bg
  • Екип Марица
  • 122 прегледа
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   |    Снимка: Работни места в Бюро по труда

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”  - ПАНАГЮРИЩЕ

ул. “Д-р Лонг” №3, тел: 035764045, е-mail: [email protected]

 

Работни места за специалисти с висше образование:

1
Инженер, строителен
1
Инженер, технолог в оптично производство
1
Организатор, производство
2
Медицинска сестра
1
Психолог
1
Социален работник
Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:

 
1
Техник, механик
1
Технически сътрудник
1
Администратор, хотел
1
Готвач
3
Сервитьор
2
Касиер
2
Обслужващ, магазин
2
Матричар
1
Машинен оператор, металообработващи машини
2
Автомонтьор
5
Работник, допълнителна обработка на стъкло-оптик
1
Дърводелец, мебелист
1
Контрольор, качество
1
Машинен оператор, обработка на минерали
2
Машинен оператор, шиене
2
Шофьор, автобус
1
Машинист, еднокофов багер
3
Строител, сгради от сглобяеми елементи
1
Водопроводчик, аварийна група с квалификация "Заварчик"
3
Работник, сглобяване на детайли
4
Обслужващ работник, промишлено производство
1
Чистач/ Хигиенист
50
Сезонен работник, земеделието за бране на розов цвят
 

Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование, определени за заемане от лица с трайни увреждания:

  1  Фрезист с 10 години професионален опит

 

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