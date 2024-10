Осмокласничка от Пазарджик блести на конкурс в Тбилиси

Състезателката от мажоретен състав „Мистерия“ – Стефани Попова, спечели нова титла и голямата награда от престижния международен конкурс за таланти, мода и красота – „Top Teen Model of the Planet“, който се проведе в Тбилиси, Грузия. Там се проведе и конкурса „ Miss and Mister Planet 2024“.

Стефани, която е осмокласничка от Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт (ПГИМ) представяше страната ни и спечели голямата награда в конкуренцията на участници от различни държави. Оценката на журито беше комплексна от проведените през различните дни дейности, а именно: дефиле с официални тоалети и национални костюми, модно шоу, интервю с журито на английски език и представяне на талант. Стефани впечатли журито и публиката със своята хореография с помпони и акробатични елементи и заслужено завоюва титлата „Grand Prix Model 2024“.

Това е трета подобна награда за Стефани. През април 2024 г. тя извоюва титлата ,,Miss Pre-Teen Galaxy Grand prix 2024" на международния конкурс в Банско, а през септември 2023 г. на националния конкурс „Малка мис и мистър България“ спечели титлата „Мис пре-тийн България - Galaxy 2023г“, както и първо място в конкурса за таланти „Нови звезди“.