Обявиха свободните работни места в Панагюрище
- 24.11.2020 | 14:25
- Екип Марица
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ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - ПАНАГЮРИЩЕ
ул. “Д-р Лонг” №3, тел: 035764045, е-mail: [email protected]
Работни места за специалисти с висше образование:
1
Старши експерт, строителство
1
Старши инспектор, строителство
1
Инженер, конструктор в оптично производство
1
Инженер, качество в оптично производство
1
Инженер, хардуер
1
Експерт, продажби
1
Организатор, производство
1
Специалист, продажби
1
Специалист, маркетинг и реклама
1
Организатор, продажби и реклама
Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:
1
Техник-механик, хидро- и пневмотехника
1
Спедитор
1
Технически сътрудник
1
Отчетник, планиране на материали
1
Готвач
1
Барман
2
Касиер
2
Помощник, магазин
3
Заварчик
1
Матричар в леярско производство
1
Настройчик-оператор, металообработващи машини с цифрово управление
1
Автомонтьор
2
Монтьор, ремонт на машини и оборудване
4
Оптик, фрезист
6
Оптик, полиране
2
Оптик
1
Електротехник, поддръжка на сгради
1
Електромонтьор
1
Монтажник, дограма
1
Шофьор, автобус
6
Шофьор, тежкотоварен автомобил
7
Тракторист
1
Машинист, еднокофов багер
1
Машинист, пътно-строителни машини
1
Работник, строителството-кофраж, арматура, бетон,мазилки, шпакловка, вътрешни и външни облицовки,ВиК
2
Работник, строителството
1
Работник, сглобяване на детайли
1
Общ работник
1
Общ работник в магазин
Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование, определени за заемане от лица с трайни увреждания:
1 Фрезист с 10 години професионален опит
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