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Обявиха свободните работни места, ето какво се търси в Пазарджик

  • 10:27, 19.04.2022
    • https://www.marica.bg/region/pazardjik/obqviha-svobodnite-rabotni-mesta-eto-kakvo-se-tarsi-v-pazardjik Marica.bg
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 Бюро по труда - Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

 

Работни  места за  висше образование :

 

1                машинен инженер

1                лекар

1                мениджър  екип

 

 

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

 

1                    арматурист

1                    автотенекеджия 

3                    автомонтьор

1                    багерист

1                    бетонджия

1                    бояджия, превозни средства

2                    болногледач

1                    водач, електрокар

10                  водач, мотокар

1                    водопроводчик

1                    главен готвач

1                    градинар

2                    гладач, ютия

1                    готвач/дюнери/

1                    готвач

1                    дърводелец

3                    дърводелец, мебелист

3                    електромеханошлосер

3                    електротехник, промишлено предприятие

1                    електротехник , поддръжка на сгради

7                    електротехник строителен

2                    електромонтьор

1                    заварчик

10                  застрахователен агент

1                    кранист (подвижен)

1                    кредитен специалист

2                    крояч, текстил

4                    касиер

5                    лепач

6                    леяр

21                  манипулант, промишлеността

2                    майстор, производство на тестени изделия

1                    машинист , пътно-строителни машини

1                    машинен оператор, обработка на камъни

1                    машинен оператор, обработка на плодове/зеленчуци

3                    машинен оператор металообработващи машини с ЦПУ

2                    машинен оператор, изделия от хартия

1                    машинен оператор, шлифоване на стъкло

4                    машинен оператор, шиене

2                    механик, промишлено оборудване

2                    монтажник мебели от дърво и други подобни материали

30                  монтажник, самолетни  конструкции

70                  монтажник, електронни елементи

2                    монтажник мебели от дърво и други подобни материали

2                    настройчик на машини с ЦПУ

1                    началник, склад

2                    оператор, производство на акумулатори /контролни функции/

20                  обслужващ работник, промишлено производство

5                    общ работник, промишлеността

7                    общ  работник

1                    огняр на газ

10                  окачествител, продукти

2                    охранител

1                    пекар  пици

2                    помощник кухня, заведение за бързо хранене

4                    помощник-готвач

11                  продавач- консултант

3                    работник, кухня

1                    работник, изолация

2                    работник, оранжерия

1                    ръководител отдел

2                    работник, производство на акумулатори

3                    работник,производство на млечни продукти

1                    работник, сглобяване на детайли

6                    работник, разсадник

3                    резач, горски дървен материал

1                    резач

1                    стругар

10                  сервитьор

3                    склададжия

1                    термист

3                    техник, механик

1                    техник, поддръжка на сгради и машини

2                    тракторист

2                    фрезист

2                    шлосер

2                    шофьор кат. С

1                    шофьор тежкотоварен автомобил 12 и повече тона

5                    шивач

2                    чистач 

 

  ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”

 

1               автомонтьор

1               готвач                                                                                                                      

2               носач-товарач, стоки

1               продавач-консултант

11             продавач-консултант

1               продавач-консултант

1               продавач-консултант

1               продавач-консултант

2               работник, кухня

1               касиер

1               главен касиер  /Изи Пей/

1               сътрудник, социални дейности

1               сервитьор

1               фризьор   

3               шофьор, автобус                                                                                                                 

1               пласьор, стоки

2               машинен оператор обработка на каучук

2               водач  мотокар
1              електромеханик

 

 

СВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

 

1               диагностик механик мпс                                                                               

1               обслужващ работник, промишлено производство

2               монтажник електронни елементи

1               техник, механик

 

СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

 

1               диагностик механик МПС                                                                               

1               обслужващ работник, промишлено производство

2               монтажник електронни елементи

1               техник, механик

 

 

Пазарджик Бюро по труда работни места предложения
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