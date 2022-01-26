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Ново бебе в семейството на Хебър!

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   Снимка: marica.bg

Радостна вест разбуди тази сутрин лагера на Хебър в Анталия, Турция. Щастливи родители на момченце станаха Славка Калинова, служител в административния отдел на ФК Хебър и бившият централен защитник на клуба от Пазарджик Николай Стоилков - Газелата. Радостният татко изказва благодарности на целия лекарски екип, който бе неотлъчно да половинката му и положи всички усилия, малкият Йоан да се появи безпроблемно на бял свят. Ръководството на ФК Хебър 1918, футболисти, треньори и технически щаб пожелават на Славка и Николай много щастливи моменти с малкия Йоан. 

Пазарджик футбол Хебър бебе Славка Калинова Николай Стоилков
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Димитър Комсийски

Димитър Комсийски

Репортер-редактор - екип "Регион" Пазарджик

Димитър Комсийски е магистър по икономика в УНСС. Завършил е висшето си образование през 2000 г. Той е най-дългогодишният журналист на „Пазарджишка Марица”. Работи в екипа на вестника от неговото създаване и до момента, вече над 15 години. .   Още

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