Ново бебе в семейството на Хебър!

Радостна вест разбуди тази сутрин лагера на Хебър в Анталия, Турция. Щастливи родители на момченце станаха Славка Калинова, служител в административния отдел на ФК Хебър и бившият централен защитник на клуба от Пазарджик Николай Стоилков - Газелата. Радостният татко изказва благодарности на целия лекарски екип, който бе неотлъчно да половинката му и положи всички усилия, малкият Йоан да се появи безпроблемно на бял свят. Ръководството на ФК Хебър 1918, футболисти, треньори и технически щаб пожелават на Славка и Николай много щастливи моменти с малкия Йоан.