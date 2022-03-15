32
Следвайте ни
Подай сигнал Профил

Новите работни места - най-много кадри търсят в производството

Принтирай
viber icon

 Бюро по труда - Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

 

Работни  места за  висше образование :

 

1                машинен инженер

1                старши учител, теоретично  обучение

1                лекар

1                мениджър  екип

1                ръководител, отдел продажби

1                инженер, електрически машини и апарати

 

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

 

3                арматурист

2                автомонтьор

1                автотенекеджия

1                болногледач

1                бояджия, превозни средства

1                водач, електрокар

10              водач, мотокар

1                готвач/дюнери/

2                готвач

1                дърводелец

1                дърводелец, мебелист

1                детегледачка

3                електромеханошлосер

3                електротехник, промишлено предприятие

1                електротехник , поддръжка на сгради

7                електротехник строителен

2                електромонтьор

1                заварчик

1                кранист (подвижен)

2                касиер

1                камериер

7                леяр

10              манипулант, промишлеността

1                машинен оператор, обработка на плодове/зеленчуци

2                машинен оператор, изделия от хартия

1                машинен оператор, производство на пластмасови  изделия

3                машинен оператор металообработващи машини с цпу

1                машинен оператор, шлифоване на стъкло

3                машинен оператор, производство на картонени изделия

2                механик, промишлено оборудване

2                монтажник, оборудване

20              монтажник, електронни елементи

5                монтажник, изделия от дърво

2                монтажник мебели от дърво и други подобни материали

2                настройчик на машини с цпу

2                оператор, производство на акумулатори /контролни функции/

5                общ работник,строителството

5                общ работник, промишлеността

17              общ  работник

3                охранител

2                помощник-готвач

1                пазач-портиер

4                продавач- консултант

2                работник сглобяване на детайли                                                    

1                ръководител отдел

6                работник кухня 

2                работник, производство на акумулатори

3                работник,производство на млечни продукти

1                работник, сглобяване на детайли

6                работник, разсадник

3                резач, горски дървен материал

1                резач

2                сервитьор

1                склададжия

5                тапицер

1                термист

1                техник, поддръжка на сгради и машини

1                тракторист

5                шивач

2                шлосер

2                шофьор кат. с

1                шофьор тежкотоварен автомобил 12 и повече тона

1                чистач 

1                хигиенист

 

  ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”

 

2               готвач                                                                                                                      

2               манипулант, промишленост

4               продавач-консултант

14             продавач-консултант

1               продавач-консултант

1               работник, кухня

1               работник, произ. на захар, захарни и шок. изделия

1             търговски предтставител                                                                              

1              техник, технолог на захар и захарни изделия                                

1               шофьор, тролейбус

2               оператор, преса

1               машинен оператор, производство на каучукови изделия

2               машинен оператор, обработка на каучук

1               водач, мотокар

2               бемберист

1               бункерист

1               магазинер

2               оператор, каландър/каучук

3               общ работник

2               асистент, офис

3               общ работник

 

 

СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

 

1              отчетник , счетоводство /обл/

 

 

ПРОГРАМА  „СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

 

1               младши експерт

1               младши експерт

1               специалист

 

СВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

 

1               диагностик механик МПС                                                                               

 

 

Пазарджик Бюро по труда работни места предложения
viber icon

Още от категорията

Виж всички

Топ новини

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Последни новини

Виж всички

Препоръчани новини

Анкета

Как оценявате военния конфликт между Русия и Украйна?

Резултати