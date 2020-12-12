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Нови 97 с COVID, приеха 8 са в болница

  • 12.12.2020 | 14:22
    • https://www.marica.bg/region/pazardjik/novi-97-s-covid-prieha-8-sa-v-bolnica Marica.bg
  • Екип Марица
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РЗИ - Пазарджик информира за 97 положителни проби за COVID-19 от област Пазарджик. Хоспитализирани са 8 лица. Сред новозаразените е регистриран лекар.

Жени – 46, на възраст от 25 до 82години; от град Пазарджик–16, от село Паталеница – 1, от село Аканджиево – 1, от село Синитово – 1, от село Дебръщица – 1, от село Крали Марко – 1, от село Ивайло – 1, от село Алеко Константиново – 1, от село Хаджиево – 1; от град Пещера – 1; от град Панагюрище – 9; от град Велинград – 3, от село Драгиново – 1; от град Костандово – 1; от село Габровица – 1; от град Септември – 1, от село Виноградец – 1, от село Бошуля – 1, от село Ветрен дол – 1, от село Лозен – 1;от град Стрелча -1.

Мъже - 51, на възраст от 26 до 92 години; от град Пазарджик – 17, от село Мокрище – 1, от село Огняново – 2, от село Сарая – 3, от село Росен – 1, от село Крали Марко – 1, от село Драгор – 1; от град Панагюрище – 11, от село Бъта – 1, от село Оборище – 3, от село Попинци – 1; от град Брацигово – 1; от село Калугерово – 2, от село Щърково – 1; от град Стрелча – 1; от град Септември – 1, от село Ветрен дол – 2; от град Велинград – 1.

Пазарджик COVID-19 КАРАНТИНА ЗАРАЗЕНИ
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