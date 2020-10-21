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Най-много са свободните места за производството и услугите в Панагюрище

  • 21.10.2020 | 08:59
  • 21.10.2020 | 09:02
    • https://www.marica.bg/region/pazardjik/nay-mnogo-sa-svobodnite-mesta-za-proizvodstvoto-i-uslugite-v-panagyurishte Marica.bg
  • Екип Марица
  • 334 прегледа
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   Снимка: Бюро по труда

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”  - ПАНАГЮРИЩЕ

ул. “Д-р Лонг” №3, тел: 035764045, е-mail: [email protected]

 

Работни места за специалисти с висше образование:

1
Инженер, конструктор
1
Рентгенов лаборант
1
Технически ръководител, водоснабдяване и канализация
1
Специалист, контрол на документи в строителството
 
 
 
 
Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:

1
Техник-механик, хидро- и пневмотехника
1
Оператор, пещи за топене на метал
1
Технически сътрудник
1
Снабдител, доставчик
2
Готвач
2
Помощник-готвач
2
Работник, кухня
2
Сервитьор
2
Барман
1
Продавач-консултант
2
Помощник, магазин
1
Градинар- професионален
2
Заварчик
1
Матричар
2
Монтьор, ремонт на машини и оборудване
19
Окачествител, продукти (без храни и напитки)
1
Сервизен техник в автотранспорта
1
Машинен оператор, шиене на облекла
2
Монтажник, дограма
1
Шофьор, автобус - разпокъсано работно време
1
Шофьор, товарен автомобил (международни превози)
2
Шофьор, тежкотоварен самосвал - 12 и повече тона
1
Машинист, еднокофов багер
2
Чистач/ Хигиенист - в офиси
1
Чистач/ Хигиенист - в ресторант
3
Работник, строителството
2
Работник, строителството и монтаж на дограма
2
Работник, сглобяване на детайли - контактори
1
Чистач, производствено оборудване
1
Преносвач (ръчно)
1
Общ работник в магазин
 

Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование, определени за заемане от лица с трайни увреждания:

1     Фрезист с 10 години професионален опит

 

Работни места за безработни лица по договори с работодатели по Проект «Заетост за теб» по ОП РЧР:

1
Шивач, мъжко/дамско облекло с професионален опит
 

Работни места за безработни лица по договори с работодатели по насърчителни мерки за заетост по ЗНЗ:

1
Сервитьор
1
Продавач-консултант
 

Панагюрище Бюро по труда работни места предложения
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