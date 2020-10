Д-р Станислав Коцев от Инфекциозно отделение на МБАЛ-Пазарджик заедно с четирима свои колеги от Пловдив и София, са автори на научна публикация, която излезе на английски език. Материалът им е публикуван в края на месец септември в научното списание „World Journal of Biological Chemistry“. Статията „Immunological aspects of COVID-19: What do we know?“ е обзор върху имунологичните аспекти на COVID-19. Освен д-р Коцев в авторския колектив са имунологът д-р Цветелина Великова, д.м, асистент към Медицински факултет на СУ „Свети Климент Охридски, епидемиологът д-р Христиана Бацелова, асистент към „Катедра по епидемиология и медицина на бедствените ситуации“, Медицински университет-Пловдив и Даниел Георгиев - студент по дентална медицина в Медицински университет-Пловдив.

В публикувания материал се обсъждат ролята на имунната система за протичането на коронавирусната инфекция, имунологичната памет на организма след преболедуване, подходите за лечение и потенциалните възможности за разработването на ефикасна ваксина. Дискутираните проблеми подчертават значението на взаимодействието между вируса и заразения организъм, значението на съпътстващите заболявания за протичането и тежестта на инфекцията, възможните усложнения и изхода от заболяването.

От месец март 2020 г. същият екип поддържа Facebook страницата Коронавирус /информация/, на която ежедневно се публикуват данни от български и международни източници за разпространението на COVID-19 у нас и по света, както и новости, свързани с протичането, лечението и профилактиката на заболяването.

Освен, че е един от лекарите, които се борят с COVID - 19 от самото начало на разпространение на болестта в област Пазарджик, д-р Станислав Коцев е единственият до момента лекар от болница в региона с научна публикация по темата.

Статията е достъпна на: https://f6publishing.blob.core.windows.net/b…/WJBC-11-14.pdf