Над 120 ученици от 11 училища от Община Пазарджик изпълниха Парк остров „Свобода“ за поредното издание на традиционния лекоатлетически турнир “Златна есен”. И този път събитието бе организирано от Община Пазарджик и “Младежки спортен клуб Пазарджик спортува”.

Бяха осигурени купи, медали, грамоти и награди за призьорите, които бяха разделени по възрастови групи – 5-6 клас, 7-8 клас, 9-10 клас, 11-12 клас, съответно момичета, момчета и отборно.

Председателят на “Младежки спортен клуб Пазарджик спортува” Ренета Камберова приветства всички ученици, а след това даде старт на бяганията в отделните възрасти. Доста оспорвани стартове се получиха и при момчетата, и при момичетата, както и в отборните надпревари.

5-6 клас момичета, индивидуално

1.Паулина Красимирова Димитрова

2.Сияна Георгиева Костадинова

3.Петя Александрова Пашова



5-6 клас момчета, индивидуално

1.Петър Кочев – ОУ Св. Кл. Охридски, с. Алеко

2.Александър Илиев Георгиев – с. Звъничево

3.Кристиян Колев - ОУ Хр. Смирненски

5-6 клас, момичета, отборно

1. I-во ОУ „Св. Кл. Охридски“ (Пазарджик)

2.ОУ „Христо Смирненски“

3.ПМГ „Константин Величков“

5-6 клас, момчета, отборно

1.ОУ „Христо Смирненски“ (Пазарджик)

2.ОУ „Св. Кл. Охридски“, с. Алеко

3.ОУ Св. Кл. Охридски (Пазарджик)

7-8 клас момичета, индивидуално

1.Зора Терзова – ОУ „Иван Батаклиев“

2.Теодора Павлова – СУ „Петър Берон“

3.Даная Чолакова - ОУ „Иван Батаклиев“

7-8 клас момчета, индивидуално

1.Роман Губиденов - ПГ МЕТ

2.Стоян Маринов - ПГ МЕТ

3.Даниел Димитров - ПГ МЕТ

7-8 клас, момичета, отборно

1.СУ „Иван Батаклиев“

2.СУ „Д-р Петър Берон“

3.ПГ МЕТ

7-8 клас, момчета, отборно

1.ПГ МЕТ

2.ОУ „Хр. Смирненски“

3.ОУ „Проф. Иван Батаклиев“

9-10 клас момичета, индивидуално

1.Веселина Ив. Димитрова - ПМГ „Константин Величков“

2.Даниела Лазарова - ПМГ „Константин Величков“

3.Ифа Ади О'Доналд - ПМГ „Константин Величков“

9-10 клас момчета, индивидуално

1.Мартин Яворов Тодоров - ПМГ „Константин Величков“

2.Стоян Стоянов Иванов - ПМГ „Константин Величков“

3.Стоян Костов - ПГ МЕТ

9-10 клас, момичета, отборно

1.ПМГ „Константин Величков“

2.ПГ МЕТ

9-10 клас, момчета, отборно

1.ПМГ „Константин Величков“

2.ПГ МЕТ



11-12 клас момичета, индивидуално

1.Антоанета Папазова - СУ „П. Берон“

2.Бойка Кръстанина - СУ „П. Берон“

3.Радост Стоянова - СУ „П. Берон“

11-12 клас момчета, индивидуално

1.Денис Костадинов - ПГ МЕТ

2.Мариан Иванов - ПГ МЕТ

3.Иван Вълков - ПМГ „Константин Величков“

11-12 клас, момичета, отборно

1.СУ „П. Берон“

11-12 клас, момчета, оборно

1.ПГ МЕТ

2.ПМГ „Константин Величков“