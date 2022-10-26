Над 120 ученици участваха в лекоатлетическия крос „Златна есен“
- 10:05, 26.10.2022
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Над 120 ученици от 11 училища от Община Пазарджик изпълниха Парк остров „Свобода“ за поредното издание на традиционния лекоатлетически турнир “Златна есен”. И този път събитието бе организирано от Община Пазарджик и “Младежки спортен клуб Пазарджик спортува”.
Бяха осигурени купи, медали, грамоти и награди за призьорите, които бяха разделени по възрастови групи – 5-6 клас, 7-8 клас, 9-10 клас, 11-12 клас, съответно момичета, момчета и отборно.
Председателят на “Младежки спортен клуб Пазарджик спортува” Ренета Камберова приветства всички ученици, а след това даде старт на бяганията в отделните възрасти. Доста оспорвани стартове се получиха и при момчетата, и при момичетата, както и в отборните надпревари.
5-6 клас момичета, индивидуално
1.Паулина Красимирова Димитрова
2.Сияна Георгиева Костадинова
3.Петя Александрова Пашова
5-6 клас момчета, индивидуално
1.Петър Кочев – ОУ Св. Кл. Охридски, с. Алеко
2.Александър Илиев Георгиев – с. Звъничево
3.Кристиян Колев - ОУ Хр. Смирненски
5-6 клас, момичета, отборно
1. I-во ОУ „Св. Кл. Охридски“ (Пазарджик)
2.ОУ „Христо Смирненски“
3.ПМГ „Константин Величков“
5-6 клас, момчета, отборно
1.ОУ „Христо Смирненски“ (Пазарджик)
2.ОУ „Св. Кл. Охридски“, с. Алеко
3.ОУ Св. Кл. Охридски (Пазарджик)
7-8 клас момичета, индивидуално
1.Зора Терзова – ОУ „Иван Батаклиев“
2.Теодора Павлова – СУ „Петър Берон“
3.Даная Чолакова - ОУ „Иван Батаклиев“
7-8 клас момчета, индивидуално
1.Роман Губиденов - ПГ МЕТ
2.Стоян Маринов - ПГ МЕТ
3.Даниел Димитров - ПГ МЕТ
7-8 клас, момичета, отборно
1.СУ „Иван Батаклиев“
2.СУ „Д-р Петър Берон“
3.ПГ МЕТ
7-8 клас, момчета, отборно
1.ПГ МЕТ
2.ОУ „Хр. Смирненски“
3.ОУ „Проф. Иван Батаклиев“
9-10 клас момичета, индивидуално
1.Веселина Ив. Димитрова - ПМГ „Константин Величков“
2.Даниела Лазарова - ПМГ „Константин Величков“
3.Ифа Ади О'Доналд - ПМГ „Константин Величков“
9-10 клас момчета, индивидуално
1.Мартин Яворов Тодоров - ПМГ „Константин Величков“
2.Стоян Стоянов Иванов - ПМГ „Константин Величков“
3.Стоян Костов - ПГ МЕТ
9-10 клас, момичета, отборно
1.ПМГ „Константин Величков“
2.ПГ МЕТ
9-10 клас, момчета, отборно
1.ПМГ „Константин Величков“
2.ПГ МЕТ
11-12 клас момичета, индивидуално
1.Антоанета Папазова - СУ „П. Берон“
2.Бойка Кръстанина - СУ „П. Берон“
3.Радост Стоянова - СУ „П. Берон“
11-12 клас момчета, индивидуално
1.Денис Костадинов - ПГ МЕТ
2.Мариан Иванов - ПГ МЕТ
3.Иван Вълков - ПМГ „Константин Величков“
11-12 клас, момичета, отборно
1.СУ „П. Берон“
11-12 клас, момчета, оборно
1.ПГ МЕТ
2.ПМГ „Константин Величков“
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