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Монтажници и работници в производство отново са най-търсени в Пазарджишко

  • 10:54, 06.12.2022
    • https://www.marica.bg/region/pazardjik/montajnici-i-rabotnici-v-proizvodstvo-otnovo-sa-nay-tarseni-v-pazardjishko Marica.bg
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Десетки свободни работни места в Пазарджишко очакват подходящи хора. От актуалния списък на Бюрото по труда се вижда, че най-много се търсят кадри със специфична подготовка - монтажници за производство на дограма или велосипеди, машинни оператори, работници за мебелно производство. За повечето позиции се изисква средно или професионално образование. Предлагането за висшисти е по-свито, търсят се архитект, строителен инженер, рехабилитатор, учител по география и икономика и други.
Вижте целия списък с работни места:

 

Бюро по труда - Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15  А

 

Работни  места за специалисти с  висше образование :

1 архитект
1 експерт
1 инженер строителен
2 рехабилитатор
1 търговски сътрудник /немски език/
1 ръководител лаборатория за бетонов възел
1 учител по география и икономика в ПЕ и ГЕ
 

 

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

4 автомонтьор
1 асистент, офис
4 арматурист
2 бетонджия
5 бояджия, самолетни конструкции
6 готвач
1 геодезист
2 дърводелец, мебелист
1 електротехник
2 електротехник, строителен
2 електромонтьор
4 заварчик
2 камериер/камериерка
2 касиер
1 комисионер, заложна къща
4 кофражист
5 леяр
4 лепач
3 механик, промишлено оборудване
1 майстор, производство на тестени изделия
2 маневрист
5 манипулант, промишлеността
1 машинен оператор, производство на пликове и хартиени торбички
2 машинен оператор, производство на захарни изделия
4 машинен оператор,шиене
3 машинен оператор,  шиене на тапицерия
2 машинист, ПСМ
1 мияч, съдове
4 монтажник, дограма
16 монтажник,велосипеди
25 монтажник, електронни  елементи
10 монтажник, изделия от пластмаса
1 монтажник мебели от дърво и други подобни материали
3 монтажник, метални конструкции
2 общ работник, промишлеността
7 общ  работник
4 оператор, производствена линия
1 организатор, експедиция/товоро-разтоварна  и спедиторска дейност
2 пекар
2 помощник-готвач
28 продавач- консултант
4 продавач, хранителни продукти
1 работник, кухня
1 работник покриване метални  повърхности
8 работник, сглобяване на детайли
2 работник, производство на акумулатори
5 ресторантски работник
3 салонен управител
6 склададжия
1 снабдител доставчик
1 строителен техник
1 стругар
7 сервитьор
5 тапицер
1 тракторист
2 топилчик   
1 фрезист
1 хладилен техник
2 чистач/хигиенист
2 шивач
1 шлосер-монтьор
3 шофьор, автобус
5 шофьор, автовоз
1 шофьор, специален тежкотоварен автомобил
3 щанцьор
 

 

 ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”

2 отчетник, уреждане на застрахователни  полици
1 счетоводител, оперативен
1 технически сътрудник
1 носач-товарач, стоки
3 работник,кухня
1 сервитьор
18 продавач-консултант
2 водач  мотокар
10 склададжия
 

 

РАБОТНИ  МЕСТА  ПО  СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

1 опаковач
1 експерт, продажби
1 монтажник, подемни съоръжения
          

 

СВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

1 диагностик механик МПС                                                                               
1 обслужващ работник, промишлено производство
 

Пазарджик Бюро по труда работни места предложения
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