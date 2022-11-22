Монтажници и продавачи са най-търсените от бизнеса кадри

Свободните работни места за продавач-консултанти и монтажници в производството са най-много на брой в актуалния списък на Бюрото по труда в Пазарджик към днешна дата. Отново преобладават предложенията от производството, като роля за това имат и предприятията в Пловдивско, които попълват екипите си с хора от Пазарджишка област. Местни фирми също търсят работници и служители, като в навечерието на празниците има раздвижване на офертите от ресторантьорските и хотелиерските бизнеси.

Ето и пълния списък със свободни позиции:

Бюро по труда - Пазарджик

Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

Работни места за специалисти с висше образование :

1

архитект

1

инженер строителен

1

рехабилитатор

1

търговски сътрудник/ немски език/

1

учител, лектор по БЕЛ 200ч.

1

ръководител лаборатория за бетонов възел





Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

4

автомонтьор

1

асистент, офис

4

арматурист

2

бетонджия

6

бояджия, изделия от дърво

5

бояджия, самолетни конструкции

4

готвач

1

геодезист

11

дърводелец, мебелист

2

електромеханошлосер

1

електротехник

2

електротехник, промишлено предприятие

2

електротехник, строителен

2

електромонтьор

1

електромонтьор, електронна апаратура

4

заварчик

1

камериер/камериерка

9

касиер

4

кофражист

2

лаборант

6

леяр

6

лепач

1

магазинер

1

майстор, производство на тестени изделия

2

маневрист

5

манипулант, промишлеността

1

машинен оператор, производство на пликове и хартиени торбички

2

машинен оператор, производство на захарни изделия

4

машинен оператор,шиене

3

машинен оператор, шиене на тапицерия

2

машинист, псм

1

мияч, съдове

4

монтажник, дограма

16

монтажник,велосипеди

25

монтажник, електронни елементи

10

монтажник, изделия от пластмаса

1

монтажник мебели от дърво и други подобни материали

3

монтажник, метални конструкции

5

механик, промишлено оборудване

1

началник смяна

7

общ работник

2

общ работник, промишлеността

1

огняр

4

оператор, производствена линия

1

организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейност

2

пекар

2

помощник-готвач

30

продавач- консултант

4

продавач, хранителни продукти

2

работник, кухня

2

работник, производство на млечни продукти

8

работник,сглобяване на детайли

2

работник, производство на акумулатори

5

ресторантски работник

3

салонен управител

8

склададжия

1

специалист, доставки

1

специалист, логистика

1

строителен техник

1

стругар

6

сервитьор

5

тапицер

1

тракторист

2

топилчик

1

фрезист

1

хладилен техник

5

чистач/хигиенист

2

шивач

5

шлосер

2

шлосер-електрозаварчик

1

шлосер- монтьор

3

шофьор, автобус

5

шофьор , автовоз

1

шофьор, специален тежкотоварен автомобил

3

щанцьор



ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”

1

носач-товарач, стоки

1

помощник кухня

1

общ работник строителство на сгради



СВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

1

диагностик механик мпс

1

обслужващ работник, промишлено производство







РАБОТНИ МЕСТА ПО СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

1

опаковач









