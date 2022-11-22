Монтажници и продавачи са най-търсените от бизнеса кадри
- 10:27, 22.11.2022
- 162
- 0
Свободните работни места за продавач-консултанти и монтажници в производството са най-много на брой в актуалния списък на Бюрото по труда в Пазарджик към днешна дата. Отново преобладават предложенията от производството, като роля за това имат и предприятията в Пловдивско, които попълват екипите си с хора от Пазарджишка област. Местни фирми също търсят работници и служители, като в навечерието на празниците има раздвижване на офертите от ресторантьорските и хотелиерските бизнеси.
Ето и пълния списък със свободни позиции:
Бюро по труда - Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А
Работни места за специалисти с висше образование :
1
архитект
1
инженер строителен
1
рехабилитатор
1
търговски сътрудник/ немски език/
1
учител, лектор по БЕЛ 200ч.
1
ръководител лаборатория за бетонов възел
Работни места за средно професионално, средно и основно образование:
4
автомонтьор
1
асистент, офис
4
арматурист
2
бетонджия
6
бояджия, изделия от дърво
5
бояджия, самолетни конструкции
4
готвач
1
геодезист
11
дърводелец, мебелист
2
електромеханошлосер
1
електротехник
2
електротехник, промишлено предприятие
2
електротехник, строителен
2
електромонтьор
1
електромонтьор, електронна апаратура
4
заварчик
1
камериер/камериерка
9
касиер
4
кофражист
2
лаборант
6
леяр
6
лепач
1
магазинер
1
майстор, производство на тестени изделия
2
маневрист
5
манипулант, промишлеността
1
машинен оператор, производство на пликове и хартиени торбички
2
машинен оператор, производство на захарни изделия
4
машинен оператор,шиене
3
машинен оператор, шиене на тапицерия
2
машинист, псм
1
мияч, съдове
4
монтажник, дограма
16
монтажник,велосипеди
25
монтажник, електронни елементи
10
монтажник, изделия от пластмаса
1
монтажник мебели от дърво и други подобни материали
3
монтажник, метални конструкции
5
механик, промишлено оборудване
1
началник смяна
7
общ работник
2
общ работник, промишлеността
1
огняр
4
оператор, производствена линия
1
организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейност
2
пекар
2
помощник-готвач
30
продавач- консултант
4
продавач, хранителни продукти
2
работник, кухня
2
работник, производство на млечни продукти
8
работник,сглобяване на детайли
2
работник, производство на акумулатори
5
ресторантски работник
3
салонен управител
8
склададжия
1
специалист, доставки
1
специалист, логистика
1
строителен техник
1
стругар
6
сервитьор
5
тапицер
1
тракторист
2
топилчик
1
фрезист
1
хладилен техник
5
чистач/хигиенист
2
шивач
5
шлосер
2
шлосер-електрозаварчик
1
шлосер- монтьор
3
шофьор, автобус
5
шофьор , автовоз
1
шофьор, специален тежкотоварен автомобил
3
щанцьор
ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”
1
носач-товарач, стоки
1
помощник кухня
1
общ работник строителство на сгради
СВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
1
диагностик механик мпс
1
обслужващ работник, промишлено производство
РАБОТНИ МЕСТА ПО СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”
1
опаковач
Водещи новини
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни