Монтажници и продавачи са най-търсени в Пазарджишко
- 10:12, 13.12.2022
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Десетки свободни места за монтажници в различни производства и продавач-консултанти са обявени в Бюрото по труда в Пазарджик, става ясно от актуалния списък на вакантните позиции. Доста са и предложенията от мебелния бизнес, туризма. Възможности има и за висшисти - търсят се двама учители, рехабилитатор, архитект и други.
Ето какви кадри са необходими на работодателите в Пазарджишко:
Бюро по труда - Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А
Работни места за специалисти с висше образование :
1 архитект
1 инженер строителен
2 рехабилитатор
1 търговски сътрудник /немски език/
1 ръководител лаборатория за бетонов възел
1 учител по география и икономика в пе и ге
1 учител по бел и история и цивилизация
1 медицинска сестра
Работни места за средно професионално, средно и основно образование:
4 автомонтьор
1 асистент, офис
4 арматурист
2 бетонджия
5 бояджия, самолетни конструкции
5 готвач
1 геодезист
9 дърводелец, мебелист
2 електротехник, пром. предприятие
2 електротехник, строителен
2 електромеханошлосер
2 електромонтьор
4 заварчик
2 камериер/камериерка
2 касиер
1 комисионер, заложна къща
4 кофражист
2 лаборант
2 леяр
4 лепач
2 магазинер
2 маневрист
5 машинен оператор производство на пластмасови изделия
1 машинен оператор, производство на пликове и хартиени торбички
3 машинен оператор, шиене на тапицерия
2 машинист, псм
5 механик, промишлено оборудване
4 монтажник, дограма
15 монтажник,велосипеди
24 монтажник, електронни елементи
10 монтажник, изделия от пластмаса
1 монтажник мебели от дърво и други подобни материали
3 монтажник, метални конструкции
5 общ работник, промишлеността
8 общ работник
2 огняр
2 оператор, производствена линия
1 организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейност
2 помощник-готвач
25 продавач- консултант
5 продавач, хранителни продукти
2 работник, кухня
1 работник покриване метални повърхности
7 рабатник,сглобяване на детайли
5 работник сортировач
2 работник, производство на акумулатори
4 ресторантски работник
3 салонен управител
5 склададжия
1 снабдител доставчик
1 строителен техник
1 стругар
9 сервитьор
6 тапицер
1 тракторист
2 топилчик
1 фрезист
2 чистач/хигиенист
2 шивач
6 шлосер
2 шлосер-електрозаварчик
1 шлосер- монтьор
3 шофьор, автобус
5 шофьор , автовоз
1 шофьор, лекотоварен автомобил
1 шофьор, специален тежкотоварен автомобил
3 щанцьор
ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”
2 отчетник, уреждане на застрахователни полици
1 счетоводител, оперативен
1 технически сътрудник
1 носач-товарач, стоки
3 работник,кухня
1 сервитьор
18 продавач-консултант
2 водач мотокар
10 склададжия
РАБОТНИ МЕСТА ПО СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”
1 опаковач
1 експерт, продажби
1 монтажник, подемни съоръжения
СВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
1 диагностик механик МПС
1 обслужващ работник, промишлено производство
Ученици от СУ „Нешо Бончев“ бяха гости на Отделението по образна диагностика и Лабораторията по микробиология
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