Монтажници и продавачи са най-търсени в Пазарджишко

Десетки свободни места за монтажници в различни производства и продавач-консултанти са обявени в Бюрото по труда в Пазарджик, става ясно от актуалния списък на вакантните позиции. Доста са и предложенията от мебелния бизнес, туризма. Възможности има и за висшисти - търсят се двама учители, рехабилитатор, архитект и други.

Ето какви кадри са необходими на работодателите в Пазарджишко:

Бюро по труда - Пазарджик

Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

Работни места за специалисти с висше образование :

1 архитект

1 инженер строителен

2 рехабилитатор

1 търговски сътрудник /немски език/

1 ръководител лаборатория за бетонов възел

1 учител по география и икономика в пе и ге

1 учител по бел и история и цивилизация

1 медицинска сестра



Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

4 автомонтьор

1 асистент, офис

4 арматурист

2 бетонджия

5 бояджия, самолетни конструкции

5 готвач

1 геодезист

9 дърводелец, мебелист

2 електротехник, пром. предприятие

2 електротехник, строителен

2 електромеханошлосер

2 електромонтьор

4 заварчик

2 камериер/камериерка

2 касиер

1 комисионер, заложна къща

4 кофражист

2 лаборант

2 леяр

4 лепач

2 магазинер

2 маневрист

5 машинен оператор производство на пластмасови изделия

1 машинен оператор, производство на пликове и хартиени торбички

3 машинен оператор, шиене на тапицерия

2 машинист, псм

5 механик, промишлено оборудване

4 монтажник, дограма

15 монтажник,велосипеди

24 монтажник, електронни елементи

10 монтажник, изделия от пластмаса

1 монтажник мебели от дърво и други подобни материали

3 монтажник, метални конструкции

5 общ работник, промишлеността

8 общ работник

2 огняр

2 оператор, производствена линия

1 организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейност

2 помощник-готвач

25 продавач- консултант

5 продавач, хранителни продукти

2 работник, кухня

1 работник покриване метални повърхности

7 рабатник,сглобяване на детайли

5 работник сортировач

2 работник, производство на акумулатори

4 ресторантски работник

3 салонен управител

5 склададжия

1 снабдител доставчик

1 строителен техник

1 стругар

9 сервитьор

6 тапицер

1 тракторист

2 топилчик

1 фрезист

2 чистач/хигиенист

2 шивач

6 шлосер

2 шлосер-електрозаварчик

1 шлосер- монтьор

3 шофьор, автобус

5 шофьор , автовоз

1 шофьор, лекотоварен автомобил

1 шофьор, специален тежкотоварен автомобил

3 щанцьор



ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”

2 отчетник, уреждане на застрахователни полици

1 счетоводител, оперативен

1 технически сътрудник

1 носач-товарач, стоки

3 работник,кухня

1 сервитьор

18 продавач-консултант

2 водач мотокар

10 склададжия



РАБОТНИ МЕСТА ПО СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

1 опаковач

1 експерт, продажби

1 монтажник, подемни съоръжения



СВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

1 диагностик механик МПС

1 обслужващ работник, промишлено производство

