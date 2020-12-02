ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - ПАНАГЮРИЩЕ

ул. “Д-р Лонг” №3, тел: 035764045, е-mail: [email protected]

Работни места за специалисти с висше образование:

2

Медицинска сестра

1

Инженер, конструктор в оптично производство

1

Инженер, качество в оптично производство

1

Инженер, хардуер

1

Експерт, продажби

1

Специалист, продажби

1

Организатор, продажби и реклама

1

Специалист, маркетинг и реклама

2

Медицинска сестра

1

Инженер, конструктор в оптично производство



Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:

1

Организатор, производство

1

Спедитор

1

Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт

1

Техник-механик, хидро- и пневмотехника

1

Технически сътрудник

1

Готвач

1

Барман

1

Касиер

3

Заварчик

1

Настройчик-оператор, металообработващи машини с цифрово управление

1

Автомонтьор

2

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

4

Оптик, фрезист

6

Оптик, полиране

2

Оптик

1

Електромонтьор

1

Шофьор, автобус

1

Работник, строителството-кофраж, арматура, бетон,мазилки, шпакловка, вътрешни и външни облицовки,ВиК

1

Работник, сглобяване на детайли



Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование, определени за заемане от лица с трайни увреждания:

1 Фрезист с 10 години професионален опит