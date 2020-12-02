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Медсестри и инженери търсят в Панагюрище, вижте и другите позиции

  • 02.12.2020 | 09:24
    • https://www.marica.bg/region/pazardjik/medsestri-i-injeneri-tarsqt-v-panagyurishte-vijte-i-drugite-pozicii Marica.bg
  • Екип Марица
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   Снимка: Бюро по труда

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”  - ПАНАГЮРИЩЕ

ул. “Д-р Лонг” №3, тел: 035764045, е-mail: [email protected]

 

Работни места за специалисти с висше образование:

2
Медицинска сестра
1
Инженер, конструктор в оптично производство
1
Инженер, качество в оптично производство
1
Инженер, хардуер
1
Експерт, продажби
1
Специалист, продажби
1
Организатор, продажби и реклама
1
Специалист, маркетинг и реклама
2
Медицинска сестра
1
Инженер, конструктор в оптично производство
 

Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:

1
Организатор, производство
1
Спедитор
1
Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт
1
Техник-механик, хидро- и пневмотехника
1
Технически сътрудник
1
Готвач
1
Барман
1
Касиер
3
Заварчик
1
Настройчик-оператор, металообработващи машини с цифрово управление
1
Автомонтьор
2
Монтьор, ремонт на машини и оборудване
4
Оптик, фрезист
6
Оптик, полиране
2
Оптик
1
Електромонтьор
1
Шофьор, автобус
1
Работник, строителството-кофраж, арматура, бетон,мазилки, шпакловка, вътрешни и външни облицовки,ВиК
1
Работник, сглобяване на детайли
 

Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование, определени за заемане от лица с трайни увреждания:

1     Фрезист с 10 години професионален опит

 

Панагюрище Бюро по труда работни места предложения
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