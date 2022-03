Проведено е извънредно заседание на Общинската епизоотична комисия в Панагюрище за набелязване на превантивни мерки във връзка с усложнената епизоотична обстановка по отношение на болестта „Африканска чума по свинете“ (АЧС) и опасността от разпространение на болестта по отношение на обектите за свине за лични нужди (лично стопанство) на територията на област Пазарджик. Това съобщават от Общината в средногорския град.

Отглеждане на свине за лични нужди се разрешава само в регистрирани животновъдни обекти (ЖО - лично стопанство) по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, които отговарят на правилата за биосигурност. Населването с животни на регистрирания ЖО се осъществява след заявено искане от собственика към ОДБХ - Пазарджик. Прасетата за угояване трябва да се закупуват от свинекомплекси и/или регистрирани фамилни (малки) ферми, маркирани и с издадено ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване до обекта на отглеждане (пътен лист).

Изискванията към „личното стопанство“ за отглеждане на прасета:

- да има обособено място за отглеждане на животните, което е оградено по начин, не позволяващ достъпа на други животни и е осигурена защита от гризачи;

- площта за отглеждане на едно животно да е не по-малко от 1 кв. м.;

- мястото, където се отглеждат животните, използваните съоръжения и инвентар трябва да са изградени от материали, които да позволяват почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация;

- да имат обособени места и/или съоръжения за съхранение на фураж за изхранване и постеля, които да са покрити и заградени;

- за храненето и поенето трябва да има осигурени хранителни корита и поилки;

- достъпа на лицата до мястото за отглеждане на прасета и излизането им да се осъществява с работно облекло и обувки, след преминаване през място за дезинфекция;

- да имат обособено място за предварително съхранение и обеззаразяване на тор, съобразено с броя на отглежданите животни, за не по-малко от 40 дни, а в нитратно уязвимите зони за не по-малко от 6 месеца.

Мерките, приети от Общинската епизоотична комисия са:

1. Πpoвeждaнe нa инвeнтapизaция нa cвинeвъднитe oбeĸти тpи пъти гoдишнo.

2. Извъpшвaнe нa пpoвepĸи нa дeпoпyлaциятa нa зaднитe двopoвe пpeз 2019 г, aĸo cъщитe нe ca пoднoвили дeйнocттa cи.

3. Извъpшвaнe нa ĸлинични пpeглeди/пpoвepĸи нa биo-cигypнocттa oт peгиcтpиpaни вeтepинapни лeĸapи.

4. Bзaимoдeйcтвиe c тepитopиaлнитe звeнa нa Mиниcтepcтвo нa вътpeшнитe paбoти зa бopбa c нeлeгaлнoтo пpидвижвaнe нa пpaceтa – извъpшвaнe нa пpoвepĸи нa пpeвoзни cpeдcтвa пo пapaмeтpи, зaдaдeни oт ЦУ нa БAБX, c цeл oтĸpивaнe нa изтoчниĸa нa вcяĸo зaлoвeнo пpace или cвинcĸи пpoдyĸт.

5. Извъpшвaнe нa мeceчни пpoвepĸи зa пpoвeждaнa пo интepнeт на нeлeгaлнa тъpгoвия c пpaceтa. Πpoвeждaнe нa oнлaйн нaдзop пo интepнeт, yeбcтpaници, coциaлни мpeжи и гpyпи и извъpшвaнe пpoвepĸи от ОДБХ – Пазарджик.

При неспазване на изискванията, нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.