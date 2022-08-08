Започва подмяната на старите улични лампи във Велинград. В тази връзка поетапно в рамките на около два часа ще бъдат изключвани трафопостовете на предвидените улици. Това ще става в делнични дни от 9,00 до 17,00 часа, съобщават от Общината.

От 8 до 12 август ремонтни дейности ще текат по ул. „Юндолска” и кв. „Зайче блато”, ул. „Кисловодск”, ул. „Тодор Каблешков”, ул. „Димитър Талев”, ул. „Николай Хрелков”, ул. „Стела Благоева”, ул. „Бачо Киро”, ул. „Георги Бенковски”, ул. „Цар Калоян”, ул. „Първи май”, ул. „Рила”, ул. „Пирин”, ул. „Света гора”, ул. „Острец”, ул. „Райко Даскалов”.