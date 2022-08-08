32
Подай сигнал Профил

Изключват трафопостове за подмяна на улични лампи във Велинград

  • 10:54, 08.08.2022
    • https://www.marica.bg/region/pazardjik/izklyuchvat-trafopostove-za-podmqna-na-ulichni-lampi-vav-velingrad Marica.bg
  • 125
  • 0
Принтирай

Започва подмяната на старите улични лампи във Велинград. В тази връзка поетапно в рамките на около два часа ще бъдат изключвани трафопостовете на предвидените улици. Това ще става в делнични дни от 9,00 до 17,00 часа, съобщават от Общината.

От 8 до 12 август ремонтни дейности ще текат по ул. „Юндолска” и кв. „Зайче блато”, ул. „Кисловодск”, ул. „Тодор Каблешков”, ул. „Димитър Талев”, ул. „Николай Хрелков”, ул. „Стела Благоева”, ул. „Бачо Киро”, ул. „Георги Бенковски”, ул. „Цар Калоян”, ул. „Първи май”, ул. „Рила”, ул. „Пирин”, ул. „Света гора”, ул. „Острец”, ул. „Райко Даскалов”.

Велинград община проект осветление лампи LED
Последвайте ни и в google news бутон
Коментирай

Още от категорията

Водещи новини

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Последни новини

Препоръчани новини

Анкета

Каква коалиция има най-голям шанс да спечели изборите на 2 октомври?

Резултати