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Хебър II срещу Оборище още в 3-тия кръг, вижте програмата

  • 26.07.2021 | 07:47
    • https://www.marica.bg/region/pazardjik/hebar-ii-sreshtu-oborishte-oshte-v-3-tiq-krag-vijte-programata Marica.bg
  • Димитър Комсийски
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   Снимка: marica.bg

Още в 3-тия кръг на новия шампионат в Трета ЮФЛ ще се състои регионалното дерби между тимовете на Хебър II и Оборище(Панагюрище). Срещата ще се играе на 21-ви август от 18 часа в Пазарджик. Програмата за есенния полусезон предвижда две поредни домакинства на пазарджиклии, които ще бъдат в петия и шести кръг, съответно срещу Пирин II и Чавдар(Етрополе). 

Ето и цялата програма за есенния полусезон:

  I кръг

7 август 2021 г., събота, 18:00 ч:
Оборище (Панагюрище) - Пирин II (Благоевград)             
Левски (Чепинци) - Сливнишки герой (Сливница)             
Хебър 1918 II (Пазарджик) - ОФК Костинброд 2012 (Кост)   
Чавдар (Етрополе) - Надежда (Доброславци)                
Гранит (Владая) - Банско (Банско)                        
Беласица (Петрич) - Рилски спортист 2011 (Самоков)       
Балкан 1929 (Ботевград) - Ботев 1937 (Ихтиман)           
Витоша (Бистрица) - Кюстендил (Кюстендил)                 
Пирин 1941 (Разлог) - Вихрен (Сандански)                  
Септември II (София) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)           

                           II кръг

Пирин II (Благоевград) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)         
Вихрен (Сандански) - Септември II (София)                 
Кюстендил (Кюстендил) - Пирин 1941 (Разлог)               
Ботев 1937 (Ихтиман) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)   
Рилски спортист 2011 (Сам) - Балкан 1929 (Ботевград)     
Банско (Банско) - Беласица (Петрич)                      
Надежда (Доброславци) - Гранит (Владая)                   
ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) - Чавдар (Етрополе)      
Сливнишки герой (Сливница) - Хебър 1918 II (Пазарджик)    
Оборище (Панагюрище) - Левски (Чепинци)                   

                           III кръг

Левски (Чепинци) - Пирин II (Благоевград)                
Хебър 1918 II (Пазарджик) - Оборище (Панагюрище)        
Чавдар (Етрополе) - Сливнишки герой (Сливница)          
Гранит (Владая) - ОФК Костинброд 2012 (Костинброд)      
Беласица (Петрич) - Надежда (Доброславци)                
Балкан 1929 (Ботевград) - Банско (Банско)                
Витоша (Бистрица) - Рилски спортист 2011 (Самоков)       
Пирин 1941 (Разлог) - Ботев 1937 (Ихтиман)               
Септември II (София) - Кюстендил (Кюстендил)             
Пирин 1912 (Гоце Делчев) - Вихрен (Сандански)             

                           IV кръг

Пирин II (Благоевград) - Вихрен (Сандански)               
Кюстендил (Кюстендил) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)          
Ботев 1937 (Ихтиман) - Септември II (София)               
Рилски спортист 2011 (Самоков) - Пирин 1941 (Разлог)      
Банско (Банско) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)       
Надежда (Доброславци) - Балкан 1929 (Ботевград)          
ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) - Беласица (Петрич)      
Сливнишки герой (Сливница) - Гранит (Владая)             
Оборище (Панагюрище) - Чавдар (Етрополе)                  
Левски (Чепинци) - Хебър 1918 II (Пазарджик)             

                           V кръг

Хебър 1918 II (Пазарджик) - Пирин II (Благоевград)       
Чавдар (Етрополе) - Левски (Чепинци)                     
Гранит (Владая) - Оборище (Панагюрище)                   
Беласица (Петрич) - Сливнишки герой (Сливница)           
Балкан 1929 (Ботевград) - ОФК Костинброд 2012 (Кост)     
Витоша (Бистрица) - Надежда (Доброславци)                 
Пирин 1941 (Разлог) - Банско (Банско)                   
Септември II (София) - Рилски спортист 2011 (Самоков)    
Пирин 1912 (Гоце Делчев) - Ботев 1937 (Ихтиман)           
Вихрен (Сандански) - Кюстендил (Кюстендил)                

                           VI кръг

Пирин II (Благоевград) - Кюстендил (Кюстендил)            
Ботев 1937 (Ихтиман) - Вихрен (Сандански)                 
Рилски спортист 2011 (Сам) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)    
Банско (Банско) - Септември II (София)                   
Надежда (Доброславци) - Пирин 1941 (Разлог)               
ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) - Витоша (Бистрица)      
Сливнишки герой (Сливница) - Балкан 1929 (Ботевград)      
Оборище (Панагюрище) - Беласица (Петрич)                  
Левски (Чепинци) - Гранит (Владая)                        
Хебър 1918 II (Пазарджик) - Чавдар (Етрополе)           

                           VII кръг

Чавдар (Етрополе) - Пирин II (Благоевград)               
Гранит (Владая) - Хебър 1918 II (Пазарджик)               
Беласица (Петрич) - Левски (Чепинци)                     
Балкан 1929 (Ботевград) - Оборище (Панагюрище)            
Витоша (Бистрица) - Сливнишки герой (Сливница)           
Пирин 1941 (Разлог) - ОФК Костинброд 2012 (Костинброд)    
Септември II (София) - Надежда (Доброславци)             
Пирин 1912 (Гоце Делчев) - Банско (Банско)               
Вихрен (Сандански) - Рилски спортист 2011 (Самоков)       
Кюстендил (Кюстендил) - Ботев 1937 (Ихтиман)              

                           VIII кръг

Пирин II (Благоевград) - Ботев 1937 (Ихтиман)             
Рилски спортист 2011 (Самоков) - Кюстендил (Кюстендил)    
Банско (Банско) - Вихрен (Сандански)                      
Надежда (Доброславци) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)          
ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) - Септември II (София)   
Сливнишки герой (Сливница) - Пирин 1941 (Разлог)          
Оборище (Панагюрище) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)   
Левски (Чепинци) - Балкан 1929 (Ботевград)                
Хебър 1918 II (Пазарджик) - Беласица (Петрич)            
Чавдар (Етрополе) - Гранит (Владая)                       

                           IX кръг

Гранит (Владая) - Пирин II (Благоевград)                  
Беласица (Петрич) - Чавдар (Етрополе)                    
Балкан 1929 (Ботевград) - Хебър 1918 II (Пазарджик)       
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Левски (Чепинци)      
Пирин 1941 (Разлог) - Оборище (Панагюрище)               
Септември II (София) - Сливнишки герой (Сливница)        
Пирин 1912 (Гоце Делчев) - ОФК Костинброд 2012 (Кост)    
Вихрен (Сандански) - Надежда (Доброславци)               
Кюстендил (Кюстендил) - Банско (Банско)                  
Ботев 1937 (Ихтиман) - Рилски спортист 2011 (Самоков)     

                           X кръг

Пирин II (Благоевград) - Рилски спортист 2011 (Самоков)   
Банско (Банско) - Ботев 1937 (Ихтиман)                    
Надежда (Доброславци) - Кюстендил (Кюстендил)            
ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) - Вихрен (Сандански)     
Сливнишки герой (Сливница) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)     
Оборище (Панагюрище) - Септември II (София)              
Левски (Чепинци) - Пирин 1941 (Разлог)                   
Хебър 1918 II (Пазарджик) - Витоша (Бистрица)           
Чавдар (Етрополе) - Балкан 1929 (Ботевград)              
Гранит (Владая) - Беласица (Петрич)                       

                           XI кръг

Беласица (Петрич) - Пирин II (Благоевград)               
Балкан 1929 (Ботевград) - Гранит (Владая)               
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Чавдар (Етрополе)     
Пирин 1941 (Разлог) - Хебър 1918 II (Пазарджик)          
Септември II (София) - Левски (Чепинци)                   
Пирин 1912 (Гоце Делчев) - Оборище (Панагюрище)           
Вихрен (Сандански) - Сливнишки герой (Сливница)          
Кюстендил (Кюстендил) - ОФК Костинброд 2012 (Кост)       
Ботев 1937 (Ихтиман) - Надежда (Доброславци)             
Рилски спортист 2011 (Самоков) - Банско (Банско)          

                           XII кръг

Пирин II (Благоевград) - Банско (Банско)                 
Надежда (Доброславци) - Рилски спортист 2011 (Самоков)    
ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) - Ботев 1937 (Ихтиман)  
Сливнишки герой (Сливница) - Кюстендил (Кюстендил)       
Оборище (Панагюрище) - Вихрен (Сандански)                 
Левски (Чепинци) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)              
Хебър 1918 II (Пазарджик) - Септември II (София)        
Чавдар (Етрополе) - Пирин 1941 (Разлог)                  
Гранит (Владая) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)       
Беласица (Петрич) - Балкан 1929 (Ботевград)               

                           XIII кръг

Балкан 1929 (Ботевград) - Пирин II (Благоевград)          
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Беласица (Петрич)      
Пирин 1941 (Разлог) - Гранит (Владая)                     
Септември II (София) - Чавдар (Етрополе)                  
Пирин 1912 (Гоце Делчев) - Хебър 1918 II (Пазарджик)      
Вихрен (Сандански) - Левски (Чепинци)                    
Кюстендил (Кюстендил) - Оборище (Панагюрище)             
Ботев 1937 (Ихтиман) - Сливнишки герой (Сливница)         
Рилски спортист 2011 (Сам) - ОФК Костинброд 2012 (Кост)   
Банско (Банско) - Надежда (Доброславци)                   

                           XIV кръг

Пирин II (Благоевград) - Надежда (Доброславци)            
ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) - Банско (Банско)       
Сливнишки герой (Сливница) - Рилски спортист 2011 (Сам)   
Оборище (Панагюрище) - Ботев 1937 (Ихтиман)               
Левски (Чепинци) - Кюстендил (Кюстендил)                 
Хебър 1918 II (Пазарджик) - Вихрен (Сандански)            
Чавдар (Етрополе) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)              
Гранит (Владая) - Септември II (София)                    
Беласица (Петрич) - Пирин 1941 (Разлог)                   
Балкан 1929 (Ботевград) - Витоша (Бистрица)               

                           XV кръг

Витоша (Бистрица) - Пирин II (Благоевград)                
Пирин 1941 (Разлог) - Балкан 1929 (Ботевград)             
Септември II (София) - Беласица (Петрич)                  
Пирин 1912 (Гоце Делчев) - Гранит (Владая)                
Вихрен (Сандански) - Чавдар (Етрополе)                    
Кюстендил (Кюстендил) - Хебър 1918 II (Пазарджик)         
Ботев 1937 (Ихтиман) - Левски (Чепинци)                   
Рилски спортист 2011 (Самоков) - Оборище (Панагюрище)     
Банско (Банско) - Сливнишки герой (Сливница)              
Надежда (Доброславци) - ОФК Костинброд 2012 (Кост)        

                           XVI кръг

Пирин II (Благоевград) - ОФК Костинброд 2012 (Кост)       
Сливнишки герой (Сливница) - Надежда (Доброславци)        
Оборище (Панагюрище) - Банско (Банско)                    
Левски (Чепинци) - Рилски спортист 2011 (Самоков)         
Хебър 1918 II (Пазарджик) - Ботев 1937 (Ихтиман)          
Чавдар (Етрополе) - Кюстендил (Кюстендил)                 
Гранит (Владая) - Вихрен (Сандански)                      
Беласица (Петрич) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)              
Балкан 1929 (Ботевград) - Септември II (София)            
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Пирин 1941 (Разлог)    

                           XVII кръг

Пирин 1941 (Разлог) - Пирин II (Благоевград)              
Септември II (София) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)   
Пирин 1912 (Гоце Делчев) - Балкан 1929 (Ботевград)        
Вихрен (Сандански) - Беласица (Петрич)                    
Кюстендил (Кюстендил) - Гранит (Владая)                  
Ботев 1937 (Ихтиман) - Чавдар (Етрополе)                  
Рилски спортист 2011 (Сам) - Хебър 1918 II (Пазарджик)    
Банско (Банско) - Левски (Чепинци)                       
Надежда (Доброславци) - Оборище (Панагюрище)              
ОФК Костинброд 2012 (Кост) - Сливнишки герой (Сливница)    

                           XVIII кръг

Пирин II (Благоевград) - Сливнишки герой (Сливница)       
Оборище (Панагюрище) - ОФК Костинброд 2012 (Костинброд)   
Левски (Чепинци) - Надежда (Доброславци)                  
Хебър 1918 II (Пазарджик) - Банско (Банско)               
Чавдар (Етрополе) - Рилски спортист 2011 (Самоков)        
Гранит (Владая) - Ботев 1937 (Ихтиман)                   
Беласица (Петрич) - Кюстендил (Кюстендил)                 
Балкан 1929 (Ботевград) - Вихрен (Сандански)              
Витоша (Бистрица) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)              
Пирин 1941 (Разлог) - Септември II (София)                

                           XIX кръг

Септември II (София) - Пирин II (Благоевград)            
Пирин 1912 (Гоце Делчев) - Пирин 1941 (Разлог)            
Вихрен (Сандански) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)     
Кюстендил (Кюстендил) - Балкан 1929 (Ботевград)           
Ботев 1937 (Ихтиман) - Беласица (Петрич)                  
Рилски спортист 2011 (Самоков) - Гранит (Владая)          
Банско (Банско) - Чавдар (Етрополе)                       
Надежда (Доброславци) - Хебър 1918 II (Пазарджик)         
ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) - Левски (Чепинци)        
Сливнишки герой (Сливница) - Оборище (Панагюрище)          

 

Пазарджик футбол Хебът II Оборище Трета лига
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Димитър Комсийски

Димитър Комсийски

Репортер-редактор - екип "Регион" Пазарджик

Димитър Комсийски е магистър по икономика в УНСС. Завършил е висшето си образование през 2000 г. Той е най-дългогодишният журналист на „Пазарджишка Марица”. Работи в екипа на вестника от неговото създаване и до момента, вече над 15 години. .   Още

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