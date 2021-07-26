Хебър II срещу Оборище още в 3-тия кръг, вижте програмата

Още в 3-тия кръг на новия шампионат в Трета ЮФЛ ще се състои регионалното дерби между тимовете на Хебър II и Оборище(Панагюрище). Срещата ще се играе на 21-ви август от 18 часа в Пазарджик. Програмата за есенния полусезон предвижда две поредни домакинства на пазарджиклии, които ще бъдат в петия и шести кръг, съответно срещу Пирин II и Чавдар(Етрополе).

Ето и цялата програма за есенния полусезон:

I кръг

7 август 2021 г., събота, 18:00 ч:

Оборище (Панагюрище) - Пирин II (Благоевград)

Левски (Чепинци) - Сливнишки герой (Сливница)

Хебър 1918 II (Пазарджик) - ОФК Костинброд 2012 (Кост)

Чавдар (Етрополе) - Надежда (Доброславци)

Гранит (Владая) - Банско (Банско)

Беласица (Петрич) - Рилски спортист 2011 (Самоков)

Балкан 1929 (Ботевград) - Ботев 1937 (Ихтиман)

Витоша (Бистрица) - Кюстендил (Кюстендил)

Пирин 1941 (Разлог) - Вихрен (Сандански)

Септември II (София) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)

II кръг

Пирин II (Благоевград) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)

Вихрен (Сандански) - Септември II (София)

Кюстендил (Кюстендил) - Пирин 1941 (Разлог)

Ботев 1937 (Ихтиман) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)

Рилски спортист 2011 (Сам) - Балкан 1929 (Ботевград)

Банско (Банско) - Беласица (Петрич)

Надежда (Доброславци) - Гранит (Владая)

ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) - Чавдар (Етрополе)

Сливнишки герой (Сливница) - Хебър 1918 II (Пазарджик)

Оборище (Панагюрище) - Левски (Чепинци)

III кръг

Левски (Чепинци) - Пирин II (Благоевград)

Хебър 1918 II (Пазарджик) - Оборище (Панагюрище)

Чавдар (Етрополе) - Сливнишки герой (Сливница)

Гранит (Владая) - ОФК Костинброд 2012 (Костинброд)

Беласица (Петрич) - Надежда (Доброславци)

Балкан 1929 (Ботевград) - Банско (Банско)

Витоша (Бистрица) - Рилски спортист 2011 (Самоков)

Пирин 1941 (Разлог) - Ботев 1937 (Ихтиман)

Септември II (София) - Кюстендил (Кюстендил)

Пирин 1912 (Гоце Делчев) - Вихрен (Сандански)

IV кръг

Пирин II (Благоевград) - Вихрен (Сандански)

Кюстендил (Кюстендил) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)

Ботев 1937 (Ихтиман) - Септември II (София)

Рилски спортист 2011 (Самоков) - Пирин 1941 (Разлог)

Банско (Банско) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)

Надежда (Доброславци) - Балкан 1929 (Ботевград)

ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) - Беласица (Петрич)

Сливнишки герой (Сливница) - Гранит (Владая)

Оборище (Панагюрище) - Чавдар (Етрополе)

Левски (Чепинци) - Хебър 1918 II (Пазарджик)

V кръг

Хебър 1918 II (Пазарджик) - Пирин II (Благоевград)

Чавдар (Етрополе) - Левски (Чепинци)

Гранит (Владая) - Оборище (Панагюрище)

Беласица (Петрич) - Сливнишки герой (Сливница)

Балкан 1929 (Ботевград) - ОФК Костинброд 2012 (Кост)

Витоша (Бистрица) - Надежда (Доброславци)

Пирин 1941 (Разлог) - Банско (Банско)

Септември II (София) - Рилски спортист 2011 (Самоков)

Пирин 1912 (Гоце Делчев) - Ботев 1937 (Ихтиман)

Вихрен (Сандански) - Кюстендил (Кюстендил)

VI кръг

Пирин II (Благоевград) - Кюстендил (Кюстендил)

Ботев 1937 (Ихтиман) - Вихрен (Сандански)

Рилски спортист 2011 (Сам) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)

Банско (Банско) - Септември II (София)

Надежда (Доброславци) - Пирин 1941 (Разлог)

ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) - Витоша (Бистрица)

Сливнишки герой (Сливница) - Балкан 1929 (Ботевград)

Оборище (Панагюрище) - Беласица (Петрич)

Левски (Чепинци) - Гранит (Владая)

Хебър 1918 II (Пазарджик) - Чавдар (Етрополе)

VII кръг

Чавдар (Етрополе) - Пирин II (Благоевград)

Гранит (Владая) - Хебър 1918 II (Пазарджик)

Беласица (Петрич) - Левски (Чепинци)

Балкан 1929 (Ботевград) - Оборище (Панагюрище)

Витоша (Бистрица) - Сливнишки герой (Сливница)

Пирин 1941 (Разлог) - ОФК Костинброд 2012 (Костинброд)

Септември II (София) - Надежда (Доброславци)

Пирин 1912 (Гоце Делчев) - Банско (Банско)

Вихрен (Сандански) - Рилски спортист 2011 (Самоков)

Кюстендил (Кюстендил) - Ботев 1937 (Ихтиман)

VIII кръг

Пирин II (Благоевград) - Ботев 1937 (Ихтиман)

Рилски спортист 2011 (Самоков) - Кюстендил (Кюстендил)

Банско (Банско) - Вихрен (Сандански)

Надежда (Доброславци) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)

ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) - Септември II (София)

Сливнишки герой (Сливница) - Пирин 1941 (Разлог)

Оборище (Панагюрище) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)

Левски (Чепинци) - Балкан 1929 (Ботевград)

Хебър 1918 II (Пазарджик) - Беласица (Петрич)

Чавдар (Етрополе) - Гранит (Владая)

IX кръг

Гранит (Владая) - Пирин II (Благоевград)

Беласица (Петрич) - Чавдар (Етрополе)

Балкан 1929 (Ботевград) - Хебър 1918 II (Пазарджик)

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Левски (Чепинци)

Пирин 1941 (Разлог) - Оборище (Панагюрище)

Септември II (София) - Сливнишки герой (Сливница)

Пирин 1912 (Гоце Делчев) - ОФК Костинброд 2012 (Кост)

Вихрен (Сандански) - Надежда (Доброславци)

Кюстендил (Кюстендил) - Банско (Банско)

Ботев 1937 (Ихтиман) - Рилски спортист 2011 (Самоков)

X кръг

Пирин II (Благоевград) - Рилски спортист 2011 (Самоков)

Банско (Банско) - Ботев 1937 (Ихтиман)

Надежда (Доброславци) - Кюстендил (Кюстендил)

ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) - Вихрен (Сандански)

Сливнишки герой (Сливница) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)

Оборище (Панагюрище) - Септември II (София)

Левски (Чепинци) - Пирин 1941 (Разлог)

Хебър 1918 II (Пазарджик) - Витоша (Бистрица)

Чавдар (Етрополе) - Балкан 1929 (Ботевград)

Гранит (Владая) - Беласица (Петрич)

XI кръг

Беласица (Петрич) - Пирин II (Благоевград)

Балкан 1929 (Ботевград) - Гранит (Владая)

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Чавдар (Етрополе)

Пирин 1941 (Разлог) - Хебър 1918 II (Пазарджик)

Септември II (София) - Левски (Чепинци)

Пирин 1912 (Гоце Делчев) - Оборище (Панагюрище)

Вихрен (Сандански) - Сливнишки герой (Сливница)

Кюстендил (Кюстендил) - ОФК Костинброд 2012 (Кост)

Ботев 1937 (Ихтиман) - Надежда (Доброславци)

Рилски спортист 2011 (Самоков) - Банско (Банско)

XII кръг

Пирин II (Благоевград) - Банско (Банско)

Надежда (Доброславци) - Рилски спортист 2011 (Самоков)

ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) - Ботев 1937 (Ихтиман)

Сливнишки герой (Сливница) - Кюстендил (Кюстендил)

Оборище (Панагюрище) - Вихрен (Сандански)

Левски (Чепинци) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)

Хебър 1918 II (Пазарджик) - Септември II (София)

Чавдар (Етрополе) - Пирин 1941 (Разлог)

Гранит (Владая) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)

Беласица (Петрич) - Балкан 1929 (Ботевград)

XIII кръг

Балкан 1929 (Ботевград) - Пирин II (Благоевград)

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Беласица (Петрич)

Пирин 1941 (Разлог) - Гранит (Владая)

Септември II (София) - Чавдар (Етрополе)

Пирин 1912 (Гоце Делчев) - Хебър 1918 II (Пазарджик)

Вихрен (Сандански) - Левски (Чепинци)

Кюстендил (Кюстендил) - Оборище (Панагюрище)

Ботев 1937 (Ихтиман) - Сливнишки герой (Сливница)

Рилски спортист 2011 (Сам) - ОФК Костинброд 2012 (Кост)

Банско (Банско) - Надежда (Доброславци)

XIV кръг

Пирин II (Благоевград) - Надежда (Доброславци)

ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) - Банско (Банско)

Сливнишки герой (Сливница) - Рилски спортист 2011 (Сам)

Оборище (Панагюрище) - Ботев 1937 (Ихтиман)

Левски (Чепинци) - Кюстендил (Кюстендил)

Хебър 1918 II (Пазарджик) - Вихрен (Сандански)

Чавдар (Етрополе) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)

Гранит (Владая) - Септември II (София)

Беласица (Петрич) - Пирин 1941 (Разлог)

Балкан 1929 (Ботевград) - Витоша (Бистрица)

XV кръг

Витоша (Бистрица) - Пирин II (Благоевград)

Пирин 1941 (Разлог) - Балкан 1929 (Ботевград)

Септември II (София) - Беласица (Петрич)

Пирин 1912 (Гоце Делчев) - Гранит (Владая)

Вихрен (Сандански) - Чавдар (Етрополе)

Кюстендил (Кюстендил) - Хебър 1918 II (Пазарджик)

Ботев 1937 (Ихтиман) - Левски (Чепинци)

Рилски спортист 2011 (Самоков) - Оборище (Панагюрище)

Банско (Банско) - Сливнишки герой (Сливница)

Надежда (Доброславци) - ОФК Костинброд 2012 (Кост)

XVI кръг

Пирин II (Благоевград) - ОФК Костинброд 2012 (Кост)

Сливнишки герой (Сливница) - Надежда (Доброславци)

Оборище (Панагюрище) - Банско (Банско)

Левски (Чепинци) - Рилски спортист 2011 (Самоков)

Хебър 1918 II (Пазарджик) - Ботев 1937 (Ихтиман)

Чавдар (Етрополе) - Кюстендил (Кюстендил)

Гранит (Владая) - Вихрен (Сандански)

Беласица (Петрич) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)

Балкан 1929 (Ботевград) - Септември II (София)

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Пирин 1941 (Разлог)

XVII кръг

Пирин 1941 (Разлог) - Пирин II (Благоевград)

Септември II (София) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)

Пирин 1912 (Гоце Делчев) - Балкан 1929 (Ботевград)

Вихрен (Сандански) - Беласица (Петрич)

Кюстендил (Кюстендил) - Гранит (Владая)

Ботев 1937 (Ихтиман) - Чавдар (Етрополе)

Рилски спортист 2011 (Сам) - Хебър 1918 II (Пазарджик)

Банско (Банско) - Левски (Чепинци)

Надежда (Доброславци) - Оборище (Панагюрище)

ОФК Костинброд 2012 (Кост) - Сливнишки герой (Сливница)

XVIII кръг

Пирин II (Благоевград) - Сливнишки герой (Сливница)

Оборище (Панагюрище) - ОФК Костинброд 2012 (Костинброд)

Левски (Чепинци) - Надежда (Доброславци)

Хебър 1918 II (Пазарджик) - Банско (Банско)

Чавдар (Етрополе) - Рилски спортист 2011 (Самоков)

Гранит (Владая) - Ботев 1937 (Ихтиман)

Беласица (Петрич) - Кюстендил (Кюстендил)

Балкан 1929 (Ботевград) - Вихрен (Сандански)

Витоша (Бистрица) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)

Пирин 1941 (Разлог) - Септември II (София)

XIX кръг

Септември II (София) - Пирин II (Благоевград)

Пирин 1912 (Гоце Делчев) - Пирин 1941 (Разлог)

Вихрен (Сандански) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)

Кюстендил (Кюстендил) - Балкан 1929 (Ботевград)

Ботев 1937 (Ихтиман) - Беласица (Петрич)

Рилски спортист 2011 (Самоков) - Гранит (Владая)

Банско (Банско) - Чавдар (Етрополе)

Надежда (Доброславци) - Хебър 1918 II (Пазарджик)

ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) - Левски (Чепинци)

Сливнишки герой (Сливница) - Оборище (Панагюрище)