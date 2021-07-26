Хебър II срещу Оборище още в 3-тия кръг, вижте програмата
- 26.07.2021 | 07:47
- Димитър Комсийски
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Още в 3-тия кръг на новия шампионат в Трета ЮФЛ ще се състои регионалното дерби между тимовете на Хебър II и Оборище(Панагюрище). Срещата ще се играе на 21-ви август от 18 часа в Пазарджик. Програмата за есенния полусезон предвижда две поредни домакинства на пазарджиклии, които ще бъдат в петия и шести кръг, съответно срещу Пирин II и Чавдар(Етрополе).
Ето и цялата програма за есенния полусезон:
I кръг
7 август 2021 г., събота, 18:00 ч:
Оборище (Панагюрище) - Пирин II (Благоевград)
Левски (Чепинци) - Сливнишки герой (Сливница)
Хебър 1918 II (Пазарджик) - ОФК Костинброд 2012 (Кост)
Чавдар (Етрополе) - Надежда (Доброславци)
Гранит (Владая) - Банско (Банско)
Беласица (Петрич) - Рилски спортист 2011 (Самоков)
Балкан 1929 (Ботевград) - Ботев 1937 (Ихтиман)
Витоша (Бистрица) - Кюстендил (Кюстендил)
Пирин 1941 (Разлог) - Вихрен (Сандански)
Септември II (София) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)
II кръг
Пирин II (Благоевград) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)
Вихрен (Сандански) - Септември II (София)
Кюстендил (Кюстендил) - Пирин 1941 (Разлог)
Ботев 1937 (Ихтиман) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)
Рилски спортист 2011 (Сам) - Балкан 1929 (Ботевград)
Банско (Банско) - Беласица (Петрич)
Надежда (Доброславци) - Гранит (Владая)
ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) - Чавдар (Етрополе)
Сливнишки герой (Сливница) - Хебър 1918 II (Пазарджик)
Оборище (Панагюрище) - Левски (Чепинци)
III кръг
Левски (Чепинци) - Пирин II (Благоевград)
Хебър 1918 II (Пазарджик) - Оборище (Панагюрище)
Чавдар (Етрополе) - Сливнишки герой (Сливница)
Гранит (Владая) - ОФК Костинброд 2012 (Костинброд)
Беласица (Петрич) - Надежда (Доброславци)
Балкан 1929 (Ботевград) - Банско (Банско)
Витоша (Бистрица) - Рилски спортист 2011 (Самоков)
Пирин 1941 (Разлог) - Ботев 1937 (Ихтиман)
Септември II (София) - Кюстендил (Кюстендил)
Пирин 1912 (Гоце Делчев) - Вихрен (Сандански)
IV кръг
Пирин II (Благоевград) - Вихрен (Сандански)
Кюстендил (Кюстендил) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)
Ботев 1937 (Ихтиман) - Септември II (София)
Рилски спортист 2011 (Самоков) - Пирин 1941 (Разлог)
Банско (Банско) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)
Надежда (Доброславци) - Балкан 1929 (Ботевград)
ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) - Беласица (Петрич)
Сливнишки герой (Сливница) - Гранит (Владая)
Оборище (Панагюрище) - Чавдар (Етрополе)
Левски (Чепинци) - Хебър 1918 II (Пазарджик)
V кръг
Хебър 1918 II (Пазарджик) - Пирин II (Благоевград)
Чавдар (Етрополе) - Левски (Чепинци)
Гранит (Владая) - Оборище (Панагюрище)
Беласица (Петрич) - Сливнишки герой (Сливница)
Балкан 1929 (Ботевград) - ОФК Костинброд 2012 (Кост)
Витоша (Бистрица) - Надежда (Доброславци)
Пирин 1941 (Разлог) - Банско (Банско)
Септември II (София) - Рилски спортист 2011 (Самоков)
Пирин 1912 (Гоце Делчев) - Ботев 1937 (Ихтиман)
Вихрен (Сандански) - Кюстендил (Кюстендил)
VI кръг
Пирин II (Благоевград) - Кюстендил (Кюстендил)
Ботев 1937 (Ихтиман) - Вихрен (Сандански)
Рилски спортист 2011 (Сам) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)
Банско (Банско) - Септември II (София)
Надежда (Доброславци) - Пирин 1941 (Разлог)
ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) - Витоша (Бистрица)
Сливнишки герой (Сливница) - Балкан 1929 (Ботевград)
Оборище (Панагюрище) - Беласица (Петрич)
Левски (Чепинци) - Гранит (Владая)
Хебър 1918 II (Пазарджик) - Чавдар (Етрополе)
VII кръг
Чавдар (Етрополе) - Пирин II (Благоевград)
Гранит (Владая) - Хебър 1918 II (Пазарджик)
Беласица (Петрич) - Левски (Чепинци)
Балкан 1929 (Ботевград) - Оборище (Панагюрище)
Витоша (Бистрица) - Сливнишки герой (Сливница)
Пирин 1941 (Разлог) - ОФК Костинброд 2012 (Костинброд)
Септември II (София) - Надежда (Доброславци)
Пирин 1912 (Гоце Делчев) - Банско (Банско)
Вихрен (Сандански) - Рилски спортист 2011 (Самоков)
Кюстендил (Кюстендил) - Ботев 1937 (Ихтиман)
VIII кръг
Пирин II (Благоевград) - Ботев 1937 (Ихтиман)
Рилски спортист 2011 (Самоков) - Кюстендил (Кюстендил)
Банско (Банско) - Вихрен (Сандански)
Надежда (Доброславци) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)
ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) - Септември II (София)
Сливнишки герой (Сливница) - Пирин 1941 (Разлог)
Оборище (Панагюрище) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)
Левски (Чепинци) - Балкан 1929 (Ботевград)
Хебър 1918 II (Пазарджик) - Беласица (Петрич)
Чавдар (Етрополе) - Гранит (Владая)
IX кръг
Гранит (Владая) - Пирин II (Благоевград)
Беласица (Петрич) - Чавдар (Етрополе)
Балкан 1929 (Ботевград) - Хебър 1918 II (Пазарджик)
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Левски (Чепинци)
Пирин 1941 (Разлог) - Оборище (Панагюрище)
Септември II (София) - Сливнишки герой (Сливница)
Пирин 1912 (Гоце Делчев) - ОФК Костинброд 2012 (Кост)
Вихрен (Сандански) - Надежда (Доброславци)
Кюстендил (Кюстендил) - Банско (Банско)
Ботев 1937 (Ихтиман) - Рилски спортист 2011 (Самоков)
X кръг
Пирин II (Благоевград) - Рилски спортист 2011 (Самоков)
Банско (Банско) - Ботев 1937 (Ихтиман)
Надежда (Доброславци) - Кюстендил (Кюстендил)
ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) - Вихрен (Сандански)
Сливнишки герой (Сливница) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)
Оборище (Панагюрище) - Септември II (София)
Левски (Чепинци) - Пирин 1941 (Разлог)
Хебър 1918 II (Пазарджик) - Витоша (Бистрица)
Чавдар (Етрополе) - Балкан 1929 (Ботевград)
Гранит (Владая) - Беласица (Петрич)
XI кръг
Беласица (Петрич) - Пирин II (Благоевград)
Балкан 1929 (Ботевград) - Гранит (Владая)
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Чавдар (Етрополе)
Пирин 1941 (Разлог) - Хебър 1918 II (Пазарджик)
Септември II (София) - Левски (Чепинци)
Пирин 1912 (Гоце Делчев) - Оборище (Панагюрище)
Вихрен (Сандански) - Сливнишки герой (Сливница)
Кюстендил (Кюстендил) - ОФК Костинброд 2012 (Кост)
Ботев 1937 (Ихтиман) - Надежда (Доброславци)
Рилски спортист 2011 (Самоков) - Банско (Банско)
XII кръг
Пирин II (Благоевград) - Банско (Банско)
Надежда (Доброславци) - Рилски спортист 2011 (Самоков)
ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) - Ботев 1937 (Ихтиман)
Сливнишки герой (Сливница) - Кюстендил (Кюстендил)
Оборище (Панагюрище) - Вихрен (Сандански)
Левски (Чепинци) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)
Хебър 1918 II (Пазарджик) - Септември II (София)
Чавдар (Етрополе) - Пирин 1941 (Разлог)
Гранит (Владая) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)
Беласица (Петрич) - Балкан 1929 (Ботевград)
XIII кръг
Балкан 1929 (Ботевград) - Пирин II (Благоевград)
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Беласица (Петрич)
Пирин 1941 (Разлог) - Гранит (Владая)
Септември II (София) - Чавдар (Етрополе)
Пирин 1912 (Гоце Делчев) - Хебър 1918 II (Пазарджик)
Вихрен (Сандански) - Левски (Чепинци)
Кюстендил (Кюстендил) - Оборище (Панагюрище)
Ботев 1937 (Ихтиман) - Сливнишки герой (Сливница)
Рилски спортист 2011 (Сам) - ОФК Костинброд 2012 (Кост)
Банско (Банско) - Надежда (Доброславци)
XIV кръг
Пирин II (Благоевград) - Надежда (Доброславци)
ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) - Банско (Банско)
Сливнишки герой (Сливница) - Рилски спортист 2011 (Сам)
Оборище (Панагюрище) - Ботев 1937 (Ихтиман)
Левски (Чепинци) - Кюстендил (Кюстендил)
Хебър 1918 II (Пазарджик) - Вихрен (Сандански)
Чавдар (Етрополе) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)
Гранит (Владая) - Септември II (София)
Беласица (Петрич) - Пирин 1941 (Разлог)
Балкан 1929 (Ботевград) - Витоша (Бистрица)
XV кръг
Витоша (Бистрица) - Пирин II (Благоевград)
Пирин 1941 (Разлог) - Балкан 1929 (Ботевград)
Септември II (София) - Беласица (Петрич)
Пирин 1912 (Гоце Делчев) - Гранит (Владая)
Вихрен (Сандански) - Чавдар (Етрополе)
Кюстендил (Кюстендил) - Хебър 1918 II (Пазарджик)
Ботев 1937 (Ихтиман) - Левски (Чепинци)
Рилски спортист 2011 (Самоков) - Оборище (Панагюрище)
Банско (Банско) - Сливнишки герой (Сливница)
Надежда (Доброславци) - ОФК Костинброд 2012 (Кост)
XVI кръг
Пирин II (Благоевград) - ОФК Костинброд 2012 (Кост)
Сливнишки герой (Сливница) - Надежда (Доброславци)
Оборище (Панагюрище) - Банско (Банско)
Левски (Чепинци) - Рилски спортист 2011 (Самоков)
Хебър 1918 II (Пазарджик) - Ботев 1937 (Ихтиман)
Чавдар (Етрополе) - Кюстендил (Кюстендил)
Гранит (Владая) - Вихрен (Сандански)
Беласица (Петрич) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)
Балкан 1929 (Ботевград) - Септември II (София)
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Пирин 1941 (Разлог)
XVII кръг
Пирин 1941 (Разлог) - Пирин II (Благоевград)
Септември II (София) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)
Пирин 1912 (Гоце Делчев) - Балкан 1929 (Ботевград)
Вихрен (Сандански) - Беласица (Петрич)
Кюстендил (Кюстендил) - Гранит (Владая)
Ботев 1937 (Ихтиман) - Чавдар (Етрополе)
Рилски спортист 2011 (Сам) - Хебър 1918 II (Пазарджик)
Банско (Банско) - Левски (Чепинци)
Надежда (Доброславци) - Оборище (Панагюрище)
ОФК Костинброд 2012 (Кост) - Сливнишки герой (Сливница)
XVIII кръг
Пирин II (Благоевград) - Сливнишки герой (Сливница)
Оборище (Панагюрище) - ОФК Костинброд 2012 (Костинброд)
Левски (Чепинци) - Надежда (Доброславци)
Хебър 1918 II (Пазарджик) - Банско (Банско)
Чавдар (Етрополе) - Рилски спортист 2011 (Самоков)
Гранит (Владая) - Ботев 1937 (Ихтиман)
Беласица (Петрич) - Кюстендил (Кюстендил)
Балкан 1929 (Ботевград) - Вихрен (Сандански)
Витоша (Бистрица) - Пирин 1912 (Гоце Делчев)
Пирин 1941 (Разлог) - Септември II (София)
XIX кръг
Септември II (София) - Пирин II (Благоевград)
Пирин 1912 (Гоце Делчев) - Пирин 1941 (Разлог)
Вихрен (Сандански) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)
Кюстендил (Кюстендил) - Балкан 1929 (Ботевград)
Ботев 1937 (Ихтиман) - Беласица (Петрич)
Рилски спортист 2011 (Самоков) - Гранит (Владая)
Банско (Банско) - Чавдар (Етрополе)
Надежда (Доброславци) - Хебър 1918 II (Пазарджик)
ОФК Костинброд 2012 (Костинброд) - Левски (Чепинци)
Сливнишки герой (Сливница) - Оборище (Панагюрище)
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