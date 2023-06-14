Ето всички противници на Хебър до Нова година
- 11:54, 14.06.2023
- 12:14, 14.06.2023
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Хебър приема ЦСКА в първия си официален мач от новото първенство в efbet Лига. Това отреди изтегления по-рано днес чоп в БФС. Откриващият групата на "майсторите" 1-ви кръг ще се проведе в уикенда на 15-ти юли. Много е вероятно точно с този мач официално да бъде открито новото осветление на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик.
Ето и всички противници на Хебър до края на есенния полусезон:
I кръг
15 юли 2023 г., събота:
Локомотив София 1929 (София) - Ботев (Враца)
Локомотив 1926 (Пловдив) - Ботев (Пловдив)
Левски (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Пирин (Благоевград) - Берое (Стара Загора)
Арда 1924 (Кърджали) - Черно море (Варна)
Хебър 1918 (Пазарджик) - ЦСКА (София)
Крумовград (Крумовград) - Лудогорец 1945 (Разград)
Етър ВТ (Велико Търново) - Славия 1913 (София)
II кръг
Ботев (Враца) - Славия 1913 (София)
Лудогорец 1945 (Разград) - Етър ВТ (Велико Търново)
ЦСКА (София) - Крумовград (Крумовград)
Черно море (Варна) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Берое (Стара Загора) - Арда 1924 (Кърджали)
ФК ЦСКА 1948 (София) - Пирин (Благоевград)
Ботев (Пловдив) - Левски (София)
Локомотив София 1929 (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)
III кръг
Локомотив 1926 (Пловдив) - Ботев (Враца)
Левски (София) - Локомотив София 1929 (София)
Пирин (Благоевград) - Ботев (Пловдив)
Арда 1924 (Кърджали) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Берое (Стара Загора)
Крумовград (Крумовград) - Черно море (Варна)
Етър ВТ (Велико Търново) - ЦСКА (София)
Славия 1913 (София) - Лудогорец 1945 (Разград)
IV кръг
Ботев (Враца) - Лудогорец 1945 (Разград)
ЦСКА (София) - Славия 1913 (София)
Черно море (Варна) - Етър ВТ (Велико Търново)
Берое (Стара Загора) - Крумовград (Крумовград)
ФК ЦСКА 1948 (София) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Ботев (Пловдив) - Арда 1924 (Кърджали)
Локомотив София 1929 (София) - Пирин (Благоевград)
Локомотив 1926 (Пловдив) - Левски (София)
V кръг
Левски (София) - Ботев (Враца)
Пирин (Благоевград) - Локомотив 1926 (Пловдив)
Арда 1924 (Кърджали) - Локомотив София 1929 (София)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Ботев (Пловдив)
Крумовград (Крумовград) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Етър ВТ (Велико Търново) - Берое (Стара Загора)
Славия 1913 (София) - Черно море (Варна)
Лудогорец 1945 (Разград) - ЦСКА (София)
VI кръг
Ботев (Враца) - ЦСКА (София)
Черно море (Варна) - Лудогорец 1945 (Разград)
Берое (Стара Загора) - Славия 1913 (София)
ФК ЦСКА 1948 (София) - Етър ВТ (Велико Търново)
Ботев (Пловдив) - Крумовград (Крумовград)
Локомотив София 1929 (София) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Локомотив 1926 (Пловдив) - Арда 1924 (Кърджали)
Левски (София) - Пирин (Благоевград)
VII кръг
Пирин (Благоевград) - Ботев (Враца)
Арда 1924 (Кърджали) - Левски (София)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Локомотив 1926 (Пловдив)
Крумовград (Крумовград) - Локомотив София 1929 (София)
Етър ВТ (Велико Търново) - Ботев (Пловдив)
Славия 1913 (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Лудогорец 1945 (Разград) - Берое (Стара Загора)
ЦСКА (София) - Черно море (Варна)
VIII кръг
Ботев (Враца) - Черно море (Варна)
Берое (Стара Загора) - ЦСКА (София)
ФК ЦСКА 1948 (София) - Лудогорец 1945 (Разград)
Ботев (Пловдив) - Славия 1913 (София)
Локомотив София 1929 (София) - Етър ВТ (Велико Търново)
Локомотив 1926 (Пловдив) - Крумовград (Крумовград)
Левски (София) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Пирин (Благоевград) - Арда 1924 (Кърджали)
IX кръг
Арда 1924 (Кърджали) - Ботев (Враца)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Пирин (Благоевград)
Крумовград (Крумовград) - Левски (София)
Етър ВТ (Велико Търново) - Локомотив 1926 (Пловдив)
Славия 1913 (София) - Локомотив София 1929 (София)
Лудогорец 1945 (Разград) - Ботев (Пловдив)
ЦСКА (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Черно море (Варна) - Берое (Стара Загора)
X кръг
Ботев (Враца) - Берое (Стара Загора)
ФК ЦСКА 1948 (София) - Черно море (Варна)
Ботев (Пловдив) - ЦСКА (София)
Локомотив София 1929 (София) - Лудогорец 1945 (Разград)
Локомотив 1926 (Пловдив) - Славия 1913 (София)
Левски (София) - Етър ВТ (Велико Търново)
Пирин (Благоевград) - Крумовград (Крумовград)
Арда 1924 (Кърджали) - Хебър 1918 (Пазарджик)
XI кръг
Хебър 1918 (Пазарджик) - Ботев (Враца)
Крумовград (Крумовград) - Арда 1924 (Кърджали)
Етър ВТ (Велико Търново) - Пирин (Благоевград)
Славия 1913 (София) - Левски (София)
Лудогорец 1945 (Разград) - Локомотив 1926 (Пловдив)
ЦСКА (София) - Локомотив София 1929 (София)
Черно море (Варна) - Ботев (Пловдив)
Берое (Стара Загора) - ФК ЦСКА 1948 (София)
XII кръг
Ботев (Враца) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Ботев (Пловдив) - Берое (Стара Загора)
Локомотив София 1929 (София) - Черно море (Варна)
Локомотив 1926 (Пловдив) - ЦСКА (София)
Левски (София) - Лудогорец 1945 (Разград)
Пирин (Благоевград) - Славия 1913 (София)
Арда 1924 (Кърджали) - Етър ВТ (Велико Търново)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Крумовград (Крумовград)
XIII кръг
Крумовград (Крумовград) - Ботев (Враца)
Етър ВТ (Велико Търново) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Славия 1913 (София) - Арда 1924 (Кърджали)
Лудогорец 1945 (Разград) - Пирин (Благоевград)
ЦСКА (София) - Левски (София)
Черно море (Варна) - Локомотив 1926 (Пловдив)
Берое (Стара Загора) - Локомотив София 1929 (София)
ФК ЦСКА 1948 (София) - Ботев (Пловдив)
XIV кръг
Ботев (Враца) - Ботев (Пловдив)
Локомотив София 1929 (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)
Локомотив 1926 (Пловдив) - Берое (Стара Загора)
Левски (София) - Черно море (Варна)
Пирин (Благоевград) - ЦСКА (София)
Арда 1924 (Кърджали) - Лудогорец 1945 (Разград)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Славия 1913 (София)
Крумовград (Крумовград) - Етър ВТ (Велико Търново)
XV кръг
Етър ВТ (Велико Търново) - Ботев (Враца)
Славия 1913 (София) - Крумовград (Крумовград)
Лудогорец 1945 (Разград) - Хебър 1918 (Пазарджик)
ЦСКА (София) - Арда 1924 (Кърджали)
Черно море (Варна) - Пирин (Благоевград)
Берое (Стара Загора) - Левски (София)
ФК ЦСКА 1948 (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)
Ботев (Пловдив) - Локомотив София 1929 (София)
източник: bulgarian-football.com
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