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Ето всички противници на Хебър до Нова година

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Някогашният спортен директор и треньор на Хебър 1921 Неделчо Михайлов държи в ръката си номера на ЦСКА(11)   

Хебър приема ЦСКА в първия си официален мач от новото първенство в efbet Лига. Това отреди изтегления по-рано днес чоп в БФС. Откриващият групата на "майсторите" 1-ви кръг ще се проведе в уикенда на 15-ти юли. Много е вероятно точно с този мач официално да бъде открито новото осветление на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик.

Ето и всички противници на Хебър до края на есенния полусезон: 

                          I кръг

15 юли 2023 г., събота:
Локомотив София 1929 (София) - Ботев (Враца)               
Локомотив 1926 (Пловдив) - Ботев (Пловдив)                  
Левски (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)                      
Пирин (Благоевград) - Берое (Стара Загора)                 
Арда 1924 (Кърджали) - Черно море (Варна)                  
Хебър 1918 (Пазарджик) - ЦСКА (София)                      
Крумовград (Крумовград) - Лудогорец 1945 (Разград)         
Етър ВТ (Велико Търново) - Славия 1913 (София)             

                           II кръг

Ботев (Враца) - Славия 1913 (София)                        
Лудогорец 1945 (Разград) - Етър ВТ (Велико Търново)        
ЦСКА (София) - Крумовград (Крумовград)                     
Черно море (Варна) - Хебър 1918 (Пазарджик)                
Берое (Стара Загора) - Арда 1924 (Кърджали)                
ФК ЦСКА 1948 (София) - Пирин (Благоевград)                 
Ботев (Пловдив) - Левски (София)                           
Локомотив София 1929 (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)    

                           III кръг

Локомотив 1926 (Пловдив) - Ботев (Враца)                   
Левски (София) - Локомотив София 1929 (София)              
Пирин (Благоевград) - Ботев (Пловдив)                      
Арда 1924 (Кърджали) - ФК ЦСКА 1948 (София)                
Хебър 1918 (Пазарджик) - Берое (Стара Загора)              
Крумовград (Крумовград) - Черно море (Варна)               
Етър ВТ (Велико Търново) - ЦСКА (София)                   
Славия 1913 (София) - Лудогорец 1945 (Разград)             

                           IV кръг

Ботев (Враца) - Лудогорец 1945 (Разград)                   
ЦСКА (София) - Славия 1913 (София)                         
Черно море (Варна) - Етър ВТ (Велико Търново)              
Берое (Стара Загора) - Крумовград (Крумовград)             
ФК ЦСКА 1948 (София) - Хебър 1918 (Пазарджик)              
Ботев (Пловдив) - Арда 1924 (Кърджали)                     
Локомотив София 1929 (София) - Пирин (Благоевград)         
Локомотив 1926 (Пловдив) - Левски (София)                  

                           V кръг

Левски (София) - Ботев (Враца)                             
Пирин (Благоевград) - Локомотив 1926 (Пловдив)             
Арда 1924 (Кърджали) - Локомотив София 1929 (София)        
Хебър 1918 (Пазарджик) - Ботев (Пловдив)                   
Крумовград (Крумовград) - ФК ЦСКА 1948 (София)             
Етър ВТ (Велико Търново) - Берое (Стара Загора)            
Славия 1913 (София) - Черно море (Варна)                   
Лудогорец 1945 (Разград) - ЦСКА (София)                    

                           VI кръг

Ботев (Враца) - ЦСКА (София)                               
Черно море (Варна) - Лудогорец 1945 (Разград)              
Берое (Стара Загора) - Славия 1913 (София)                 
ФК ЦСКА 1948 (София) - Етър ВТ (Велико Търново)            
Ботев (Пловдив) - Крумовград (Крумовград)                  
Локомотив София 1929 (София) - Хебър 1918 (Пазарджик)      
Локомотив 1926 (Пловдив) - Арда 1924 (Кърджали)            
Левски (София) - Пирин (Благоевград)                       

                           VII кръг

Пирин (Благоевград) - Ботев (Враца)                        
Арда 1924 (Кърджали) - Левски (София)                      
Хебър 1918 (Пазарджик) - Локомотив 1926 (Пловдив)          
Крумовград (Крумовград) - Локомотив София 1929 (София)     
Етър ВТ (Велико Търново) - Ботев (Пловдив)                 
Славия 1913 (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)                 
Лудогорец 1945 (Разград) - Берое (Стара Загора)            
ЦСКА (София) - Черно море (Варна)                          

                           VIII кръг

Ботев (Враца) - Черно море (Варна)                         
Берое (Стара Загора) - ЦСКА (София)                        
ФК ЦСКА 1948 (София) - Лудогорец 1945 (Разград)            
Ботев (Пловдив) - Славия 1913 (София)                      
Локомотив София 1929 (София) - Етър ВТ (Велико Търново)    
Локомотив 1926 (Пловдив) - Крумовград (Крумовград)         
Левски (София) - Хебър 1918 (Пазарджик)                    
Пирин (Благоевград) - Арда 1924 (Кърджали)                 

                           IX кръг

Арда 1924 (Кърджали) - Ботев (Враца)                       
Хебър 1918 (Пазарджик) - Пирин (Благоевград)               
Крумовград (Крумовград) - Левски (София)                   
Етър ВТ (Велико Търново) - Локомотив 1926 (Пловдив)        
Славия 1913 (София) - Локомотив София 1929 (София)         
Лудогорец 1945 (Разград) - Ботев (Пловдив)                 
ЦСКА (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)                        
Черно море (Варна) - Берое (Стара Загора)                  

                           X кръг

Ботев (Враца) - Берое (Стара Загора)                       
ФК ЦСКА 1948 (София) - Черно море (Варна)                  
Ботев (Пловдив) - ЦСКА (София)                             
Локомотив София 1929 (София) - Лудогорец 1945 (Разград)    
Локомотив 1926 (Пловдив) - Славия 1913 (София)             
Левски (София) - Етър ВТ (Велико Търново)                  
Пирин (Благоевград) - Крумовград (Крумовград)              
Арда 1924 (Кърджали) - Хебър 1918 (Пазарджик)              

                           XI кръг

Хебър 1918 (Пазарджик) - Ботев (Враца)                     
Крумовград (Крумовград) - Арда 1924 (Кърджали)             
Етър ВТ (Велико Търново) - Пирин (Благоевград)             
Славия 1913 (София) - Левски (София)                       
Лудогорец 1945 (Разград) - Локомотив 1926 (Пловдив)        
ЦСКА (София) - Локомотив София 1929 (София)                
Черно море (Варна) - Ботев (Пловдив)                       
Берое (Стара Загора) - ФК ЦСКА 1948 (София)                

                           XII кръг

Ботев (Враца) - ФК ЦСКА 1948 (София)                       
Ботев (Пловдив) - Берое (Стара Загора)                     
Локомотив София 1929 (София) - Черно море (Варна)          
Локомотив 1926 (Пловдив) - ЦСКА (София)                    
Левски (София) - Лудогорец 1945 (Разград)                  
Пирин (Благоевград) - Славия 1913 (София)                  
Арда 1924 (Кърджали) - Етър ВТ (Велико Търново)            
Хебър 1918 (Пазарджик) - Крумовград (Крумовград)           

                           XIII кръг

Крумовград (Крумовград) - Ботев (Враца)                    
Етър ВТ (Велико Търново) - Хебър 1918 (Пазарджик)          
Славия 1913 (София) - Арда 1924 (Кърджали)                 
Лудогорец 1945 (Разград) - Пирин (Благоевград)             
ЦСКА (София) - Левски (София)                              
Черно море (Варна) - Локомотив 1926 (Пловдив)              
Берое (Стара Загора) - Локомотив София 1929 (София)        
ФК ЦСКА 1948 (София) - Ботев (Пловдив)                     

                           XIV кръг

Ботев (Враца) - Ботев (Пловдив)                            
Локомотив София 1929 (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)        
Локомотив 1926 (Пловдив) - Берое (Стара Загора)            
Левски (София) - Черно море (Варна)                        
Пирин (Благоевград) - ЦСКА (София)                         
Арда 1924 (Кърджали) - Лудогорец 1945 (Разград)            
Хебър 1918 (Пазарджик) - Славия 1913 (София)               
Крумовград (Крумовград) - Етър ВТ (Велико Търново)         

                           XV кръг

Етър ВТ (Велико Търново) - Ботев (Враца)                   
Славия 1913 (София) - Крумовград (Крумовград)              
Лудогорец 1945 (Разград) - Хебър 1918 (Пазарджик)          
ЦСКА (София) - Арда 1924 (Кърджали)                        
Черно море (Варна) - Пирин (Благоевград)                   
Берое (Стара Загора) - Левски (София)                      
ФК ЦСКА 1948 (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)            
Ботев (Пловдив) - Локомотив София 1929 (София)             

източник: bulgarian-football.com

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За автора

Димитър Комсийски

Димитър Комсийски

Репортер-редактор - екип "Регион" Пазарджик

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