Ето всички противници на Хебър до Нова година

Някогашният спортен директор и треньор на Хебър 1921 Неделчо Михайлов държи в ръката си номера на ЦСКА(11)

Някогашният спортен директор и треньор на Хебър 1921 Неделчо Михайлов държи в ръката си номера на ЦСКА(11)

Хебър приема ЦСКА в първия си официален мач от новото първенство в efbet Лига. Това отреди изтегления по-рано днес чоп в БФС. Откриващият групата на "майсторите" 1-ви кръг ще се проведе в уикенда на 15-ти юли. Много е вероятно точно с този мач официално да бъде открито новото осветление на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик.

Ето и всички противници на Хебър до края на есенния полусезон:

I кръг

15 юли 2023 г., събота:

Локомотив София 1929 (София) - Ботев (Враца)

Локомотив 1926 (Пловдив) - Ботев (Пловдив)

Левски (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Пирин (Благоевград) - Берое (Стара Загора)

Арда 1924 (Кърджали) - Черно море (Варна)

Хебър 1918 (Пазарджик) - ЦСКА (София)

Крумовград (Крумовград) - Лудогорец 1945 (Разград)

Етър ВТ (Велико Търново) - Славия 1913 (София)

II кръг

Ботев (Враца) - Славия 1913 (София)

Лудогорец 1945 (Разград) - Етър ВТ (Велико Търново)

ЦСКА (София) - Крумовград (Крумовград)

Черно море (Варна) - Хебър 1918 (Пазарджик)

Берое (Стара Загора) - Арда 1924 (Кърджали)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Пирин (Благоевград)

Ботев (Пловдив) - Левски (София)

Локомотив София 1929 (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)

III кръг

Локомотив 1926 (Пловдив) - Ботев (Враца)

Левски (София) - Локомотив София 1929 (София)

Пирин (Благоевград) - Ботев (Пловдив)

Арда 1924 (Кърджали) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Хебър 1918 (Пазарджик) - Берое (Стара Загора)

Крумовград (Крумовград) - Черно море (Варна)

Етър ВТ (Велико Търново) - ЦСКА (София)

Славия 1913 (София) - Лудогорец 1945 (Разград)

IV кръг

Ботев (Враца) - Лудогорец 1945 (Разград)

ЦСКА (София) - Славия 1913 (София)

Черно море (Варна) - Етър ВТ (Велико Търново)

Берое (Стара Загора) - Крумовград (Крумовград)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Хебър 1918 (Пазарджик)

Ботев (Пловдив) - Арда 1924 (Кърджали)

Локомотив София 1929 (София) - Пирин (Благоевград)

Локомотив 1926 (Пловдив) - Левски (София)

V кръг

Левски (София) - Ботев (Враца)

Пирин (Благоевград) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Арда 1924 (Кърджали) - Локомотив София 1929 (София)

Хебър 1918 (Пазарджик) - Ботев (Пловдив)

Крумовград (Крумовград) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Етър ВТ (Велико Търново) - Берое (Стара Загора)

Славия 1913 (София) - Черно море (Варна)

Лудогорец 1945 (Разград) - ЦСКА (София)

VI кръг

Ботев (Враца) - ЦСКА (София)

Черно море (Варна) - Лудогорец 1945 (Разград)

Берое (Стара Загора) - Славия 1913 (София)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Етър ВТ (Велико Търново)

Ботев (Пловдив) - Крумовград (Крумовград)

Локомотив София 1929 (София) - Хебър 1918 (Пазарджик)

Локомотив 1926 (Пловдив) - Арда 1924 (Кърджали)

Левски (София) - Пирин (Благоевград)

VII кръг

Пирин (Благоевград) - Ботев (Враца)

Арда 1924 (Кърджали) - Левски (София)

Хебър 1918 (Пазарджик) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Крумовград (Крумовград) - Локомотив София 1929 (София)

Етър ВТ (Велико Търново) - Ботев (Пловдив)

Славия 1913 (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Лудогорец 1945 (Разград) - Берое (Стара Загора)

ЦСКА (София) - Черно море (Варна)

VIII кръг

Ботев (Враца) - Черно море (Варна)

Берое (Стара Загора) - ЦСКА (София)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Лудогорец 1945 (Разград)

Ботев (Пловдив) - Славия 1913 (София)

Локомотив София 1929 (София) - Етър ВТ (Велико Търново)

Локомотив 1926 (Пловдив) - Крумовград (Крумовград)

Левски (София) - Хебър 1918 (Пазарджик)

Пирин (Благоевград) - Арда 1924 (Кърджали)

IX кръг

Арда 1924 (Кърджали) - Ботев (Враца)

Хебър 1918 (Пазарджик) - Пирин (Благоевград)

Крумовград (Крумовград) - Левски (София)

Етър ВТ (Велико Търново) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Славия 1913 (София) - Локомотив София 1929 (София)

Лудогорец 1945 (Разград) - Ботев (Пловдив)

ЦСКА (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Черно море (Варна) - Берое (Стара Загора)

X кръг

Ботев (Враца) - Берое (Стара Загора)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Черно море (Варна)

Ботев (Пловдив) - ЦСКА (София)

Локомотив София 1929 (София) - Лудогорец 1945 (Разград)

Локомотив 1926 (Пловдив) - Славия 1913 (София)

Левски (София) - Етър ВТ (Велико Търново)

Пирин (Благоевград) - Крумовград (Крумовград)

Арда 1924 (Кърджали) - Хебър 1918 (Пазарджик)

XI кръг

Хебър 1918 (Пазарджик) - Ботев (Враца)

Крумовград (Крумовград) - Арда 1924 (Кърджали)

Етър ВТ (Велико Търново) - Пирин (Благоевград)

Славия 1913 (София) - Левски (София)

Лудогорец 1945 (Разград) - Локомотив 1926 (Пловдив)

ЦСКА (София) - Локомотив София 1929 (София)

Черно море (Варна) - Ботев (Пловдив)

Берое (Стара Загора) - ФК ЦСКА 1948 (София)

XII кръг

Ботев (Враца) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Ботев (Пловдив) - Берое (Стара Загора)

Локомотив София 1929 (София) - Черно море (Варна)

Локомотив 1926 (Пловдив) - ЦСКА (София)

Левски (София) - Лудогорец 1945 (Разград)

Пирин (Благоевград) - Славия 1913 (София)

Арда 1924 (Кърджали) - Етър ВТ (Велико Търново)

Хебър 1918 (Пазарджик) - Крумовград (Крумовград)

XIII кръг

Крумовград (Крумовград) - Ботев (Враца)

Етър ВТ (Велико Търново) - Хебър 1918 (Пазарджик)

Славия 1913 (София) - Арда 1924 (Кърджали)

Лудогорец 1945 (Разград) - Пирин (Благоевград)

ЦСКА (София) - Левски (София)

Черно море (Варна) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Берое (Стара Загора) - Локомотив София 1929 (София)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Ботев (Пловдив)

XIV кръг

Ботев (Враца) - Ботев (Пловдив)

Локомотив София 1929 (София) - ФК ЦСКА 1948 (София)

Локомотив 1926 (Пловдив) - Берое (Стара Загора)

Левски (София) - Черно море (Варна)

Пирин (Благоевград) - ЦСКА (София)

Арда 1924 (Кърджали) - Лудогорец 1945 (Разград)

Хебър 1918 (Пазарджик) - Славия 1913 (София)

Крумовград (Крумовград) - Етър ВТ (Велико Търново)

XV кръг

Етър ВТ (Велико Търново) - Ботев (Враца)

Славия 1913 (София) - Крумовград (Крумовград)

Лудогорец 1945 (Разград) - Хебър 1918 (Пазарджик)

ЦСКА (София) - Арда 1924 (Кърджали)

Черно море (Варна) - Пирин (Благоевград)

Берое (Стара Загора) - Левски (София)

ФК ЦСКА 1948 (София) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Ботев (Пловдив) - Локомотив София 1929 (София)

източник: bulgarian-football.com