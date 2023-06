Престижната награда на името на професор Константин Чилов през 2023 г. бе присъдена на доцент д-р Димитър Вучев - клиничен паразитолог в Медицински университет – Пловдив и дългогодишен консултант и сътрудник на РЗИ Пазарджик. Наградата бе връчена на тържествено събитие по повод 125 години от рождението на професор Чилов и 26 години от отбелзването на „Чиловите дни“. Отличието се присъжда от Министерство на здравеопазването, Българския лекарски съюз, Българската академия на науките, Централната комисия по професионална етика на БЛС, Национален Алианс „Живот за България“ и в. „Български лекар“, и е признание за дългогодишна народополезна дейност на доцента.

С уважения и респект бе представен доцент Вучев при връчването на наградата, като ерудиран специалист в областта на клиничната паразитология, специалист с огромен клиничен и педагогически опит, обучил стотици български и чуждестранни студенти, десетки специализанти. Доцент Вучев е благодетел и съмишленик на Музея на медицината в МУ Пловдив, човек с човеколюбив дух и просветителска мисия, който в своя житейски и професионален път е доказал ценни качества, заслужаващи признание и уважение.

Доцент д-р Димитър Вучев е завеждащ на секция “Паразитология и тропическа медицина” в Медицинския университет в Пловдив.

Занимава се с медицинска паразитология от 1969 г. През 1990-1992 г. е ръководител на Клиниката по паразитни и тропически болести в Национален център по заразни и паразитни болести към Медицинска академия - София, а от 1997 до 2006 г. е завеждащ на републиканския консултативен кабинет по паразитни и тропически болести.

Специализира тропическа медицина в Кайро, Египет. Работи в Ангола като главен лекар на медицински екип. Практикува и във Виетнам. Има специалност по медицинска паразитология. Автор е на над 200 научни публикации и участие в 15 учебника и монографии. Включен е в справочника “Who’s Who in Science and Engineering” (2003-2004).

Доцент д-р Д. Вучев от години дейно участва и подпомага работата на Дирекция „Надзор на заразните болести“ в РЗИ Пазарджик по отношение на паразитологичния надзор, преглежда и консултира безплатно жителите на област Пазарджик. Организира и участва безвъзмездно в скринингови прегледи и изследвания по програми за превенция и ранна диагностика на паразитните заболявания.

Директорът на РЗИ д-р Димитър Савов и служителите на Здравната инспекция, поздравяват доцент Вучев с престижното отличие и му пожелават здраве, и още много години съвместна работа!