Диджей с европейска слава прави дискофурор в Пазарджик  

Ice MC е европейската звезда, която ще взриви дискоманиаците в Пазарджик на 30 март.

Атрактивният дисководещ с ямайски корени, който е европейска звезда, ще е център на денсшоуто в Тайгър хаус и част от проекта "Дискотека на 80-те и 90-те години".

Специалното участие в дискофиестата ще имат балет „Магаданс и певицата Илиана Росини..

Иън Кембъл известен с псевдонима Ice MC, е британски хип-хоп и евроденс изпълнител.

През 1989 г. записва дебютния си сингъл „Easy“ („Лесно“).

С певицата Алексия записва едни от най-успешните си хитове, сред които "Think About The Way", "It's A Rainy Day" и "Take Away The Colour".

От месеци проектът "Дискотека на 80-те и 90-те години" по идея на DJ Емо Йорданов събира любители на диското в различни български градове.

Като дисководещ в поредицата се изявява и Васко Громков (DJ VaGro).

Сред родните гост-звезди, участвали в проекта, са Братя Аргирови, Трамвай Номер 5, Роси Кирилова, СУПЕРТРИК, Нели Рангелова, Тони Димитрова, Орлин Горанов, Кристина Димитрова, Илия Ангелов и Митко Щерев от "Диана Експрес", Ева Найденова.

Сред оригиналните проекти на Емил Йорданов, познат като DJ Емо, е създадения от него частен музей с аксесоари на български творци. В експозицията, разположена в село Черногорово, има ценни експонати - шапката на Стоянка Мутафова от спектакъла “Госпожа стихийно бедствие”, ръкавици и снимка с автограф на великия Чарли Чаплин.