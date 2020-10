Д-р Станислав Коцев: Неизвестните за COVID все още са много

Д-р Станислав Коцев, лекар-специализант в Инфекциозно отделение на МБАЛ Пазарджик, е един от двамата наградени на национално нивo от Български лекарски съюз в категория „Ти си нашето бъдеще”. Церемонията по връчването на наградите се състоя на 19 октомври в Националния исторически музей.

Д-р Коцев завършва Медицинския факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски” през 2017 година. От април 2018 г. той е част от лекарския екип на Инфекциозно отделение – МБАЛ - Пазарджик. За краткия период , в който работи, той има немалко публикации и участия в научни форуми, което показва интереса му към избраната специалност. Д-р Коцев специализира трета година инфекциозни болести, като за този период има 13 публикации в наши и международни списания, на 7 от които е водещ автор. Той е съавтор на първата публикация за страната /2020г./, посветена на разпространението на Западнонилската треска в България и водещ автор на публикация, посветена на същото заболяване сред наблюдавани и лекувани болни в Инфекциозно отделение на МБАЛ -Пазарджик.

От месец март 2020 г. д-р Коцев е част от екипа, поддържащ Facebook страницата Коронавирус /информация/, на която ежедневно се публикуват новостите за COVID-19 от български и световни източници. Същият екип подготви обзор върху имунологичните аспекти на COVID-19, който бе публикуван през септември тази година под заглавието „Immunological aspects of COVID-19 : What do we know?“ в научното списание World Journal of Biological Chemistry. Д-р Коцев е единственият лекар от област Пазарджик с публикация свързана с новата корона вирусна инфекция.

Д-р Коцев се включва в битката с COVID-19 още през месец март и продължава да лекува пациенти с коронавирусна инфекция.

- Д-р Коцев, поздравления! Как приемате наградата - като признание или отговорност?

-Благодаря! За първи път получавам подобно отличие. Благодаря на Ръководството на МБАЛ- Пазарджик за номинацията и на Регионалната колегия на БЛС. Да съм един от наградените млади лекари в страната за мен е едно голямо признание за ежедневния труд и положените усилия. Наградата приемам и като отговорност, която поставя високи изисквания пред мен като лекар.

Няма да пропусна да изкажа огромната си благодарност и признание към прекия си ръководител д-р Мария Пишмишева-Пелева. Невероятен човек и пример за лекар, който не се пести да споделя своите знанията и опита с другите.

- Д-р Коцев, разкажете ни повече за вашата публикация за новата коронавирусна инфекция. Как се роди идеята за нея и върху какво точно се фокусирате?

-Идеята за статията дойде след поканата от списанието World Journal of Biological Chemistry. В материала обобщаваме известното до момента за новия коронавирус и COVID-19 относно епидемиологията, вирулентните фактори и патологичните ефекти на вируса върху организма; обсъдили сме накратко клиничната картина, протичането на болестта и възможните усложненията. Акцентът пада върху имунологичните аспекти на инфекцията- коментирани са имунния отговор, имунната памет, ролята на имунната система и свързаните с нея възможности за терапия и създаването на ваксина.

- Какво вече знаем за новият коронавирус и COVID-19?

-Знаем, че коронавирусът е сред нас. Знаем как става заразяването и как можем да се предпазим. Знаем, че причинява заболяване, което може да протече сериозно и да доведе до неблагоприятни последствия, особено при хора в напреднала възраст и с придружаващи заболявания.

- А какво още не знаем ?

- За съжаление неизвестните са много повече. Повече от 6 месеца се борим със заболяване, за което няма доказано ефикасно лекарство, което да доведе до дефинитивно оздравяване. Не знаем кога и колко бързо един болен може да се влоши. Не е ясно дали след преболедуване от COVID-19 остават трайни последствия върху белия дроб и организма въобще.

Не знаем и още колко ще се борим с това заболяване.

- Какво си спомняте най-ясно от вашата първа среща с това заболяване?

- Чувството, че стоя пред нещо непознато, за което само съм чувал и чел. Нито знаех как ще протече заболяването, нито какво да очаквам. Една от първите ни пациентки беше с хронично белодробно заболяване, с тежко протичаща коронавирусна инфекция и в първите дни беше непрекъснато на кислород. Не знаех какво може да се случи всеки момент, не знаех какво да очаквам. За щастие болната оздравя и я изписахме в добро състояние, в каквото е и до момента.

- Какви са вашите наблюдения върху заболяването и кои са най-честите усложнения, до които води? Доколко COVID-19 е по-различен от другите инфекциозни болести?

-Нерядко COVID-19 протича коварно с внезапно влошаване на състоянието на болния и развитие на дихателна недостатъчност. Острата дихателна недостатъчност е най-честото усложнение, което се наблюдава при болните с коронавирусна инфекция. При няколко от нашите болни се развиха и други усложнения като мозъчен инсулт, миокарден инфаркт, панкреатит и сепсис. COVID-19 е нововъзникнало заболяване, което за кратък период засегна целия свят и все още не всичко около болестта е напълно изяснено.

- Имате ли притеснения от заразяване и свикнахте ли да работите екипиран със защитен костюм?

-Предпазните облекла са единственият начин да се защитим при работата с потвърдени болни. Никак не е комфортно да си облечен с плътен костюм, 2 чифта ръкавици, да дишаш през плътно прилепена маска, да гледаш през изпотени очила, над които има и предпазен шлем. През лятото беше особено трудно да се издържи заради горещините. С времето свикнахме и вече се приготвяме по-бързо за работа, приспособихме се да работим в такава среда, но е трудно.

- Откъде се появи интересът Ви към Инфекциозните болести?

-Още като студент проявявах интерес към терапевтичните специалности. Инфекциозните болести обхващат голяма част от медицината и изискват по-широк поглед и познания от другите медицински специалности. Поставянето на диагноза често е голямо предизвикателство и се налага да помислим и за неинфекциозни заболявания с подобна клинична картина. Освен това около 90% от инфекциозните заболявания са напълно лечими, а като всеки лекар аз искам всички пациентите да оздравяват и да се възстановяват напълно.

- Кога станахте част от екипа на Инфекциозно отделение на МБАЛ Пазарджик?

- След като завърших следването си, започнах доброволен стаж в Клиниката по Инфекциозни болести на Военномедицинска академия. Няколко месеца по-късно се свързах с д-р Пишмишева и през април 2018 година започнах работа в Отделението и специализация по Инфекциозни болести.

- Какво е най-важното, което научихте в работата си?

- За скромния ми почти 3-годишен опит, не съм научил малко. Ценен учител е опитът, който се трупа ежедневно при контакта с болния, комуникацията с колегите и от ситуациите, пред които съм изправен. Научих се, че най-важното е към всичко да се подхожда със спокойствие и търпение. Научих се, че доверието между лекаря и пациента е от първостепенно значение за лечебния процес. Научих, че на всеки болен трябва да се обърне необходимото внимание и грижа. Имам привилегията да съм част от сплотен екип, в който царят разбирателство и уважение между всички – лекари, сестри и санитари, а това е особено важно за да бъде работата добре свършена.

Е, научих се и на някои чисто практически неща- например как се прилага венозно Пеницилин - нещо, за което до ден днешен се шегуват с мен в отделението.

- Кой е най-интересният случай, с който се срещнахте ?

- Не е само един. Повечето интересни случаи сме описали и публикували в различни издания. В Инфекциозно отделение на МБАЛ Пазарджик за първи път видях болен с Марсилска треска, болни с Хеморагична треска с бъбречен синдром, деца с морбили и други инфекциозно заболявания, за които само бях чел. Тук видях дете с варицела, развило двустранен пресептален целулит; за първи път диагностицирахме Западно-нилска треска; излекувахме болен с Легионерска болест, която протече доста тежко и още много все интересни неща.

- Имате вече 13 публикации за две години. Накъде са насочени вашите интереси?

-Публикациите ни са върху различни инфекциозни заболявания- обзори, клинични случаи и оригинални статии. Интересите ми са в областта на диагностиката и лечението на вирусните хепатити, невроинфекциите и тансмисивните инфекции. Старая се своевременно да се запознавам с новостите в инфектологията и доколкото може да ги прилагам в работата си.

- А какви са интересите на д-р Коцев извън работата?

-Обичам да чета книги, обичам да пътувам, обичам да ходя на театър. Обожавам да слушам музика- почти непрекъснато слушам нещо, каквото и да правя. Слушалките винаги са в мен и често си пускам музика докато ходя. Обичам класическата музика и операта. Намирам оперното изкуство за велико. Музиката е основната ми антистрес терапия.

- Какво искате да постигнете в професията ?

-Искам да натрупам достатъчно знания и опит, за да бъда добър лекар, който да е максимално полезен за пациентите си. Имам желание да се занимавам и с научна работа и се надявам да се получи.

- Бихте ли се насочил и към друга специалност?

-Напоследък често мисля по този въпрос. Най-вероятно да, като втора специалност. Към момента искам да работя инфекциозни болести.

- Какво ви зарежда и усмихва?

-Усмивката на оздравелия пациент и искрената благодарност са безценни. Удовлетворението от добре свършената работа е това, което винаги ме зарежда и дава смисъл на това, което правя.