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Бюрото по труда обяви актуалните свободни места

  • 16.03.2021 | 13:59
  • 16.03.2021 | 14:51
    • https://www.marica.bg/region/pazardjik/byuroto-po-truda-obqvi-aktualnite-svobodni-mesta Marica.bg
  • Екип Марица
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Бюро по труда    |    Снимка: в-к Монитор

 Бюро по труда - Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

 

Работни места за специалисти с висше образование:

1            електромонтьор

1            машинен инженер

1            отчетник,счетоводство

2            организатор производство

4            медицинска сестра

1            специалист,техническа дейност

1            специалист, оперативна дейност

 

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

1                аранжор, витрини

2                водач, мотокар

1                готвач сръбска кухня

10             готвач, заведение за бързо хранене

3                дограмаджия

2                диагностик моторно превозно средство

2                електротехник, промишлено предприятие

5                електротехник,поддръжка на сгради

2                електротехник 

6                електромонтьор

2                леяр

8                консултант (промотьор), продажби

1                майстор,  производство на закуски

1                майстор произв на хлебни изделия/произв. На закуски/./

2                машинен оператор ,рязане на дървен материал

2                машинен оператор, обработка на камъни

5                машинен оператор

4                машинен оператор, компресор

1                монтажник/парно и соларно отопление/

8                монтажник , изделия от пластмаса

2               монтажник мебели

2                настройчик, металообработващи машини с цпу

28             общ  работник

1                огняр

30        окачествител, продукти

2         оператор производство на листова целулоза

1         оператор, пещи за термична обработка на метал-/правоспособност за работа с мото/газо кари/

1         оператор, преса за метал

1             отчетник,счетоводство

2                продавач-консултант на гастрономна витрина;продавач-консултант –от 17 до 20:30

4                продавач-консултант

1                продавач-консултант електроника

1                помощник готвач

        1          работник, производство на алуминиева дограма

2            работник, производство на акумулатори

1                снабдител, доставчик с кат. В

1                сервитьор

1                салонен  управител 

1                склададжия

1              специалист,техническа дейност

1                термист

2                техник, механик

1                тракторист

1                транжор

6                шивачки

3                чистач

1                шивач, тапицерия

1                шофьор автобус

4                шлосер

3                щанцьор

 

 

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