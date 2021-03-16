Бюрото по труда обяви актуалните свободни места
- 16.03.2021 | 13:59
- 16.03.2021 | 14:51
- Екип Марица
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Бюро по труда - Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А
Работни места за специалисти с висше образование:
1 електромонтьор
1 машинен инженер
1 отчетник,счетоводство
2 организатор производство
4 медицинска сестра
1 специалист,техническа дейност
1 специалист, оперативна дейност
Работни места за средно професионално, средно и основно образование:
1 аранжор, витрини
2 водач, мотокар
1 готвач сръбска кухня
10 готвач, заведение за бързо хранене
3 дограмаджия
2 диагностик моторно превозно средство
2 електротехник, промишлено предприятие
5 електротехник,поддръжка на сгради
2 електротехник
6 електромонтьор
2 леяр
8 консултант (промотьор), продажби
1 майстор, производство на закуски
1 майстор произв на хлебни изделия/произв. На закуски/./
2 машинен оператор ,рязане на дървен материал
2 машинен оператор, обработка на камъни
5 машинен оператор
4 машинен оператор, компресор
1 монтажник/парно и соларно отопление/
8 монтажник , изделия от пластмаса
2 монтажник мебели
2 настройчик, металообработващи машини с цпу
28 общ работник
1 огняр
30 окачествител, продукти
2 оператор производство на листова целулоза
1 оператор, пещи за термична обработка на метал-/правоспособност за работа с мото/газо кари/
1 оператор, преса за метал
1 отчетник,счетоводство
2 продавач-консултант на гастрономна витрина;продавач-консултант –от 17 до 20:30
4 продавач-консултант
1 продавач-консултант електроника
1 помощник готвач
1 работник, производство на алуминиева дограма
2 работник, производство на акумулатори
1 снабдител, доставчик с кат. В
1 сервитьор
1 салонен управител
1 склададжия
1 специалист,техническа дейност
1 термист
2 техник, механик
1 тракторист
1 транжор
6 шивачки
3 чистач
1 шивач, тапицерия
1 шофьор автобус
4 шлосер
3 щанцьор
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