Следвайте ни
Пловдив 11°
Подай сигнал Профил

Брото по труда в Панагюрище обяви свободните места

  • 14.10.2020 | 09:33
  • 14.10.2020 | 09:34
    • https://www.marica.bg/region/pazardjik/broto-po-truda-v-panagyurishte-obqvi-svobodnite-mesta Marica.bg
  • Екип Марица
  • 142 прегледа
  • 0 коментара
Принтирай
viber icon
   Снимка: Бюро по труда

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”  - ПАНАГЮРИЩЕ

ул. “Д-р Лонг” №3, тел: 035764045, е-mail: [email protected]

 

Работни места за специалисти с висше образование:

 

1
Инженер, конструктор в оптично производство
 
1
Технически ръководител, водоснабдяване и канализация
 
1
Специалист, контрол на документи в строителството
 
1
Рехабилитатор
 
1
Психолог
 
1
Рентгенов лаборант
 
 
 
Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:

1
Техник-механик, хидро- и пневмотехника
1
Оператор, пещи за топене на метал
1
Технически сътрудник
5
Склададжия
1
Снабдител, доставчик
1
Готвач
1
Сладкар
1
Помощник-готвач
3
Сервитьор
1
Барман
1
Барман-сервитьор
1
Продавач-консултант
2
Обслужващ, магазин
2
Помощник, магазин
2
Заварчик
1
Матричар
2
Монтьор, ремонт на машини и оборудване
1
Електротехник, промишлено предприятие
20
Окачествител, продукти (без храни и напитки)
1
Сервизен техник в транспорта
2
Машинен оператор, шиене на облекла
2
Монтажник, дограма
1
Шофьор, автобус - разпокъсано работно време
1
Шофьор, товарен автомобил (международни превози)
2
Шофьор, тежкотоварен самосвал - 12 и повече тона
1
Машинист, еднокофов багер
1
Водач, електрокар
2
Чистач/ Хигиенист
1
Чистач/ Хигиенист в ресторант
3
Работник, строителството
2
Работник, строителството и монтаж на дограма
1
Пакетировач в сладкарско производство
1
Чистач, производствено оборудване
1
Преносвач (ръчно)
2
Работник, кухня
1
Общ работник в магазин
 

Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование, определени за заемане от лица с трайни увреждания:

1     Фрезист с 10 години професионален опит

 

Работни места за безработни лица по Проект «Заетост за теб» по ОП РЧР:

2
Шивач, мъжко/дамско облекло с професионален опит
 

 

Панагюрище Бюро по труда работни места предложения
viber icon

Още от категорията

Виж всички

Топ новини

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Последни новини

Виж всички

Препоръчани новини

Анкета

Подкрепяте ли предложението на ГЕРБ за Велико народно събрание и промени в конституцията?

Резултати