Брото по труда в Панагюрище обяви свободните места
- 14.10.2020 | 09:33
- 14.10.2020 | 09:34
- Екип Марица
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ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - ПАНАГЮРИЩЕ
ул. “Д-р Лонг” №3, тел: 035764045, е-mail: [email protected]
Работни места за специалисти с висше образование:
1
Инженер, конструктор в оптично производство
1
Технически ръководител, водоснабдяване и канализация
1
Специалист, контрол на документи в строителството
1
Рехабилитатор
1
Психолог
1
Рентгенов лаборант
Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:
1
Техник-механик, хидро- и пневмотехника
1
Оператор, пещи за топене на метал
1
Технически сътрудник
5
Склададжия
1
Снабдител, доставчик
1
Готвач
1
Сладкар
1
Помощник-готвач
3
Сервитьор
1
Барман
1
Барман-сервитьор
1
Продавач-консултант
2
Обслужващ, магазин
2
Помощник, магазин
2
Заварчик
1
Матричар
2
Монтьор, ремонт на машини и оборудване
1
Електротехник, промишлено предприятие
20
Окачествител, продукти (без храни и напитки)
1
Сервизен техник в транспорта
2
Машинен оператор, шиене на облекла
2
Монтажник, дограма
1
Шофьор, автобус - разпокъсано работно време
1
Шофьор, товарен автомобил (международни превози)
2
Шофьор, тежкотоварен самосвал - 12 и повече тона
1
Машинист, еднокофов багер
1
Водач, електрокар
2
Чистач/ Хигиенист
1
Чистач/ Хигиенист в ресторант
3
Работник, строителството
2
Работник, строителството и монтаж на дограма
1
Пакетировач в сладкарско производство
1
Чистач, производствено оборудване
1
Преносвач (ръчно)
2
Работник, кухня
1
Общ работник в магазин
Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование, определени за заемане от лица с трайни увреждания:
1 Фрезист с 10 години професионален опит
Работни места за безработни лица по Проект «Заетост за теб» по ОП РЧР:
2
Шивач, мъжко/дамско облекло с професионален опит
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