Брото по труда в Панагюрище обяви свободните места

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - ПАНАГЮРИЩЕ

ул. “Д-р Лонг” №3, тел: 035764045, е-mail: [email protected]

Работни места за специалисти с висше образование:

1

Инженер, конструктор в оптично производство



1

Технически ръководител, водоснабдяване и канализация



1

Специалист, контрол на документи в строителството



1

Рехабилитатор



1

Психолог



1

Рентгенов лаборант







Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:

1

Техник-механик, хидро- и пневмотехника

1

Оператор, пещи за топене на метал

1

Технически сътрудник

5

Склададжия

1

Снабдител, доставчик

1

Готвач

1

Сладкар

1

Помощник-готвач

3

Сервитьор

1

Барман

1

Барман-сервитьор

1

Продавач-консултант

2

Обслужващ, магазин

2

Помощник, магазин

2

Заварчик

1

Матричар

2

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

1

Електротехник, промишлено предприятие

20

Окачествител, продукти (без храни и напитки)

1

Сервизен техник в транспорта

2

Машинен оператор, шиене на облекла

2

Монтажник, дограма

1

Шофьор, автобус - разпокъсано работно време

1

Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

2

Шофьор, тежкотоварен самосвал - 12 и повече тона

1

Машинист, еднокофов багер

1

Водач, електрокар

2

Чистач/ Хигиенист

1

Чистач/ Хигиенист в ресторант

3

Работник, строителството

2

Работник, строителството и монтаж на дограма

1

Пакетировач в сладкарско производство

1

Чистач, производствено оборудване

1

Преносвач (ръчно)

2

Работник, кухня

1

Общ работник в магазин



Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование, определени за заемане от лица с трайни увреждания:

1 Фрезист с 10 години професионален опит

Работни места за безработни лица по Проект «Заетост за теб» по ОП РЧР:

2

Шивач, мъжко/дамско облекло с професионален опит

