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Близо 40 са свободните места за учители, вижте още какви кадри се търсят

  • 09:13, 30.08.2023
  • 09:35, 30.08.2023
    • https://www.marica.bg/region/pazardjik/blizo-40-sa-svobodnite-mesta-za-uchiteli-vijte-oshte-kakvi-kadri-se-tarsqt Marica.bg
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Бюро по Труда - Пазарджик, Getty images   

Бюро по труда - Пазарджик

ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

034 44 55 95; 44 49 98

 

Работни места за специалисти с висше образование:

1 агроном

1 архитект

1 директор, производство

2 инженер, конструктор

1 медицинска сестра

1 медицински лаборант

1 образователен медиатор

1 психолог

1 помощник на учителя

1 рецепционист хотел

2 строителен техник

1 счетоводител, оперативен

1 технически ръководител, строителство

1 технолог

1 учител немски език

1 учител по математика

1 учител БЕЛ

1 учител лектор по ФВС 293 ч.

1 учител лектор по музика – 122 ч.

1 учител лектор технологии и предприемачество - 87 ч.

1 учител лектор история и цивилизации – 140 ч

1 учител лектор по география и икономика – 140 ч

1 учител БЕЛ - 376 ч.

1 учител начален етап на обучение

1 учител по физическо възпитание и спорт - 293 ч.

1 учител по изобразително изкуство - 122 ч.

1 учител по музика - 122 ч.

1 учител-лектор по музика - 216 ч.

1 учител по физика и астрономия - 54 ч.

1 учител по география и икономика – 140 ч.

1 учител по история и цивилизация – 140 ч.

1 учител по английски език

1 учител по теоретично обучение

1 учител по френски език 221 ч.

1 учител БЕЛ

1 учител по музика - външен лектор, 324 ч.

1 учител по изобразително изкуство – външен лектор, 324 ч., 68 ч.

1 учител-лектор по изобразително изкуство – 216 ч.

1 учител по история и цивилизации

1 учител по биология и здравно образование - 216 ч.

1 учител по специализирана спортна подготовка-джудо

1 учител по ФВС

1 учител по химия и ОС

1 учител по хранителни или химични технологии

1 учител по география и икономика - лектор 72 ч.

1 учител по технологии и предприемачество-лектор – 51 ч.

1 учител физика и астрономия - лектор 54 ч.

1 учител по география и икономика - лектор 276 ч.

1 учител история и цивилизация-лектор 276 ч.

1 учител по човекът и природата

2 учител ЦОУД 1-4 клас

 

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

1 асистент, офис

2 аранжор, витрини/щандове

6 автомонтьор

2 автомеханик ГТП

2 барман

1 болногледач - може почасово /за жена с проблем с крака/

1 бояджия, превозни средства

3 бояджия, стоманени конструкции

1 водач, мотокар

2 водопроводчик

4 готвач

1 геодезист

2 гладач, ютия

1 деловодител

2 дърводелец

1 диагностик, моторно превозно средство

2 електротехник, промишлено предприятие

3 електромонтьор

2 електромеханошлосер

2 заварчик

2 заготовчик, изолационни платове

1 животновъд

1 камериерка

5 касиер

1 касиер-домакин

1 кранист

1 комисионер, заложна къща

2 лаборант

3 лепач

5 леяр

2 майстор производство на тестени изделия

1 маникюрист

3 матричар

3 машинен оператор, дървообработване /на кантираща машина/

1 машинен оператор, производство на мебели/кантираща машина/

3 машинен оператор, изделия от хартия

3 машинен оператор, обработка на каучук

10 машинен оператор производство на пластмасови изделия

3 машинен оператор производство на пластмасови изделия

10 машинен оператор, шиене

2 машинен оператор, шиене на тапицерия

2 механик, промишлено оборудване

1 монтажник дограма

2 монтажник, електронни елементи

6 монтажник, метални конструкции

3 настройчик металообработващи машини с цифрово управление

6 настройчик, шприц машини

1 образователен медатор

5 обслужващ работник, промишлено производство

3 общ работник, промишлеността

16 общ работник

2 огняр

1 оператор, парни и водогрейни съоръжения

1 организатор, производство

2 охранител

2 помощник - готвач

3 помощник-кухня

1 помощник на учителя

1 пощенски раздавач /пощальон/

22 продавач - консултант

3 работник, производство на акумулатори

3 работник, производство на метални конструкции

6 работник, кухня

22 работник, лента

24 работник, сезонен

5 работник сортировач

1 работник, поддръжка на асансьори

1 рехабилитатор

1 санитар

4 сервитьор

1 счетоводител оперативен

2 строител, жилища /зидар, кофражист/

3 строителен техник

1 технически ръководител, строителство

1 технически сътрудник

1 технически секретар /англ. език/

6 техник, механик

1 технолог

2 технолог, технология на полимерите

2 топилчик

1 търговски представител

1 тракторист

11 чистач/хигиенист

5 шивач

2 шлайфист

2 шлосер

3 шлосер-матричар, поддръжка на шприц форми

1 шлосер-монтьор

1 шофьор автобус

5 шофьор, товарен автомобил /международни превози/

1 шофьор, лекотоварен автомобил

4 щанцьор, изработка на щанцформи

 

Свободни работни места за лица с трайни увреждания:

2 диагностик механик МПС

1 еколог

 

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Пазарджик Бюро по труда работни места предложения
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