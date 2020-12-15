Бизнесът в Панагюрище търси специалисти и работници, ето какви
- 15.12.2020 | 13:02
- Екип Марица
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ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - ПАНАГЮРИЩЕ
ул. “Д-р Лонг” №3, тел: 035764045, е-mail: [email protected]
Работни места за специалисти с висше образование:
1
Инженер, конструктор в оптично производство
1
Инженер, качество в оптично производство
1
Инженер, хардуер
1
Експерт, продажби
1
Специалист, продажби
1
Организатор, продажби и реклама
1
Специалист, маркетинг и реклама
Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:
1
Организатор, производство
1
Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт
1
Готвач
1
Барман
7
Продавач-консултант
1
Касиер в магазин
1
Санитар в болница
3
Заварчик
1
Настройчик-оператор, металообработващи машини с цифрово управление
1
Автомонтьор
3
Монтьор, ремонт на машини и оборудване
2
Оптик, фрезист
4
Оптик, полиране
2
Оптик
1
Електромонтьор
1
Електрошлосер
2
Шофьор, автобус
1
Шофьор, микробус
3
Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона
1
Машинист, еднокофов багер
1
Работник, строителството-кофраж, арматура, бетон,мазилки, шпакловка, вътрешни и външни облицовки,ВиК
1
Работник, сонди
1
Работник, сглобяване на детайли
1
Общ работник
Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование, определени за заемане от лица с трайни увреждания:
1 Фрезист с 10 години професионален опит
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