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Бизнесът в Панагюрище търси специалисти и работници, ето какви

  • 15.12.2020 | 13:02
    • https://www.marica.bg/region/pazardjik/biznesat-v-panagyurishte-tarsi-specialisti-i-rabotnici-eto-kakvi Marica.bg
  • Екип Марица
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   Снимка: Бюро по труда

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”  - ПАНАГЮРИЩЕ

ул. “Д-р Лонг” №3, тел: 035764045, е-mail: [email protected]

 

Работни места за специалисти с висше образование:

1
Инженер, конструктор в оптично производство
1
Инженер, качество в оптично производство
1
Инженер, хардуер
1
Експерт, продажби
1
Специалист, продажби
1
Организатор, продажби и реклама
1
Специалист, маркетинг и реклама
 

Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:

1
Организатор, производство
1
Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт
1
Готвач
1
Барман
7
Продавач-консултант
1
Касиер в магазин
1
Санитар в болница
3
Заварчик
1
Настройчик-оператор, металообработващи машини с цифрово управление
1
Автомонтьор
3
Монтьор, ремонт на машини и оборудване
2
Оптик, фрезист
4
Оптик, полиране
2
Оптик
1
Електромонтьор
1
Електрошлосер
2
Шофьор, автобус
1
Шофьор, микробус
3
Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона
1
Машинист, еднокофов багер
1
Работник, строителството-кофраж, арматура, бетон,мазилки, шпакловка, вътрешни и външни облицовки,ВиК
1
Работник, сонди
1
Работник, сглобяване на детайли
1
Общ работник
 

Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование, определени за заемане от лица с трайни увреждания:

1     Фрезист с 10 години професионален опит

 

 

Панагюрище Бюро по труда работни места предложения
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