Бизнесът търси монтажници, оператори, продавачи. Вижте всички свободни места
- 09:54, 29.11.2022
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Монтажници и оператори в производството са най-търсени в момента на пазара на труда в Пазарджишко - няколко фирми с различни производства са обявили такива позиции. Остава силно търсенето и за продавач-консултанти.
Вижте всички свободни места в листата на Бюрото по труда:
Бюро по труда - Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А
Работни места за специалисти с висше образование :
1 архитект
1 инженер строителен
1 рехабилитатор
1 търговски сътрудник/ немски език/
1 ръководител лаборатория за бетонов възел
Работни места за средно професионално, средно и основно образование:
4 автомонтьор
1 асистент, офис
4 арматурист
2 бетонджия
5 бояджия, самолетни конструкции
6 готвач
1 геодезист
2 дърводелец, мебелист
1 електротехник
2 електротехник, строителен
2 електромонтьор
4 заварчик
1 камериер/камериерка
2 касиер
1 комисионер, заложна къща
4 кофражист
5 леяр
6 лепач
3 механик, промишлено оборудване
1 майстор, производство на тестени изделия
2 маневрист
5 манипулант, промишлеността
1 машинен оператор, производство на пликове и хартиени торбички
2 машинен оператор, производство на захарни изделия
4 машинен оператор,шиене
3 машинен оператор, шиене на тапицерия
2 машинист, псм
1 мияч, съдове
4 монтажник, дограма
16 монтажник,велосипеди
25 монтажник, електронни елементи
10 монтажник, изделия от пластмаса
1 монтажник мебели от дърво и други подобни материали
3 монтажник, метални конструкции
2 общ работник, промишлеността
7 общ работник
4 оператор, производствена линия
1 организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейност
2 пекар
2 помощник-готвач
29 продавач- консултант
1 продавач, разносна търговия
4 продавач, хранителни продукти
1 работник, кухня
2 работник, производство на млечни продукти
8 работник,сглобяване на детайли
2 работник, производство на акумулатори
5 ресторантски работник
3 салонен управител
6 склададжия
1 строителен техник
1 стругар
7 сервитьор
5 тапицер
1 тракторист
2 топилчик
1 фрезист
1 хладилен техник
3 чистач/хигиенист
2 шивач
1 шлосер-монтьор
3 шофьор, автобус
5 шофьор, автовоз
1 шофьор, специален тежкотоварен автомобил
3 щанцьор
ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”
2 отчетник, уреждане на застрахователни полици
1 счетоводител, оперативен
1 технически сътрудник
1 носач-товарач, стоки
1 помощник, кухня
3 работник,кухня
1 сервитьор
1 снабдител, доставчик
18 продавач-консултант
2 водач мотокар
10 склададжия
СВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
1 диагностик механик МПС
1 обслужващ работник, промишлено производство
РАБОТНИ МЕСТА ПО СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”
1 опаковач
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