Монтажници и оператори в производството са най-търсени в момента на пазара на труда в Пазарджишко - няколко фирми с различни производства са обявили такива позиции. Остава силно търсенето и за продавач-консултанти.

Вижте всички свободни места в листата на Бюрото по труда:

Бюро по труда - Пазарджик

Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

Работни места за специалисти с висше образование :

1 архитект

1 инженер строителен

1 рехабилитатор

1 търговски сътрудник/ немски език/

1 ръководител лаборатория за бетонов възел



Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

4 автомонтьор

1 асистент, офис

4 арматурист

2 бетонджия

5 бояджия, самолетни конструкции

6 готвач

1 геодезист

2 дърводелец, мебелист

1 електротехник

2 електротехник, строителен

2 електромонтьор

4 заварчик

1 камериер/камериерка

2 касиер

1 комисионер, заложна къща

4 кофражист

5 леяр

6 лепач

3 механик, промишлено оборудване

1 майстор, производство на тестени изделия

2 маневрист

5 манипулант, промишлеността

1 машинен оператор, производство на пликове и хартиени торбички

2 машинен оператор, производство на захарни изделия

4 машинен оператор,шиене

3 машинен оператор, шиене на тапицерия

2 машинист, псм

1 мияч, съдове

4 монтажник, дограма

16 монтажник,велосипеди

25 монтажник, електронни елементи

10 монтажник, изделия от пластмаса

1 монтажник мебели от дърво и други подобни материали

3 монтажник, метални конструкции

2 общ работник, промишлеността

7 общ работник

4 оператор, производствена линия

1 организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейност

2 пекар

2 помощник-готвач

29 продавач- консултант

1 продавач, разносна търговия

4 продавач, хранителни продукти

1 работник, кухня

2 работник, производство на млечни продукти

8 работник,сглобяване на детайли

2 работник, производство на акумулатори

5 ресторантски работник

3 салонен управител

6 склададжия

1 строителен техник

1 стругар

7 сервитьор

5 тапицер

1 тракторист

2 топилчик

1 фрезист

1 хладилен техник

3 чистач/хигиенист

2 шивач

1 шлосер-монтьор

3 шофьор, автобус

5 шофьор, автовоз

1 шофьор, специален тежкотоварен автомобил

3 щанцьор



ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”

2 отчетник, уреждане на застрахователни полици

1 счетоводител, оперативен

1 технически сътрудник

1 носач-товарач, стоки

1 помощник, кухня

3 работник,кухня

1 сервитьор

1 снабдител, доставчик

18 продавач-консултант

2 водач мотокар

10 склададжия



СВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

1 диагностик механик МПС

1 обслужващ работник, промишлено производство









РАБОТНИ МЕСТА ПО СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

1 опаковач

