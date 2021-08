Билбордове популяризират ваксинирането в Пазарджик

Билборд кампания в подкрепа на ваксинирането срещу COVID-19 започнаха в Пазарджик Фондация "Арт Ангел и нейният основател Илиян Кузманов. От няколко билборда в града Илиян Кузманов апелира със своя лик и с леко променен рефрен от последната си книга да се ваксинираме. В ръцете си на рекламното пано Кузманов държи последната си книга "If you meet Buddha kill him" ("Ако срещнеш Буда, убий го!"), като рефренът е променен на If you meet COVID kill him.

От билборда става ясно, че самият Илиян Кузманов също се е ваксинирал.

„Покажете своята съпричастност, ваксинирайте се! Целият свят е изправен пред неимоверно предизвикателство, невиждано от Втората Световна Война! Нека да бъдем хора и заедно, един до друг, да се справим с него! Всеки един от нас може да допринесе в този тежък момент, в който човешкият живот е най-важното нещо! Антиваксърите определено са политическо говорене, целящо да събере повече гласове и хора около дадена политическа партия или движение, но не е хуманно и цивилизовано да събираме гласове на гърба на една ужасна трагедия! Да забравим политиканстването! Има много по-важни неща - това са здравето и животът на всеки един от нас!“, призовава основателя на Фондация "Арт Ангел".