"Асарел-Медет" АД: Да сведем глава пред героите от Априлското въстание! Те възкресиха България!
- 07:55, 01.05.2022
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РЪКОВОДСТВОТО И СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА
"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД
НАЙ-СЪРДЕЧНО ПОЗДРАВЯВАТ СЪС
146-ата годишнина от Априлското въстание
всички настоящи и бивши работници,
специалисти и мениджъри в дружеството,
многобройните ни делови партньори, както и жителите
и гостите на община Панагюрище!
ДА СВЕДЕМ ГЛАВИ ПРЕД ПОДВИГА НА ГЕРОИТЕ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ! ТЕ ВЪЗКРЕСИХА БЪЛГАРИЯ!
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