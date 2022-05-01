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"Асарел-Медет" АД: Да сведем глава пред героите от Априлското въстание! Те възкресиха България!

  • 07:55, 01.05.2022
    • https://www.marica.bg/region/pazardjik/asarel-medet-ad-da-svedem-glava-pred-geroite-ot-aprilskoto-vastanie-te-vazkresiha-balgariq Marica.bg
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   Снимка: архив на Община Панагюрище

РЪКОВОДСТВОТО И СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА

"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД

 

НАЙ-СЪРДЕЧНО ПОЗДРАВЯВАТ СЪС

 

146-ата годишнина от Априлското въстание

 

всички настоящи и бивши работници,

специалисти и мениджъри в дружеството,

многобройните ни делови партньори, както и жителите

и гостите на община Панагюрище!

 

ДА СВЕДЕМ ГЛАВИ ПРЕД ПОДВИГА НА ГЕРОИТЕ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ! ТЕ ВЪЗКРЕСИХА БЪЛГАРИЯ!

 

Панагюрище Асарел-Медет поздрав служители партньори граждани Априлско въстание
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