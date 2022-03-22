Ако търсите работа, вижте свободните позиции в Пазарджишко
- 22.03.2022 | 15:08
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Бюро по труда - Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А
Работни места за висше образование :
1 машинен инженер
1 старши учител, теоретично обучение
1 лекар
1 мениджър екип
1 ръководител, отдел продажби
1 инженер, електрически машини и апарати
Работни места за средно професионално, средно и основно образование:
3 арматурист
2 автомонтьор
1 автотенекеджия
1 болногледач
1 бояджия, превозни средства
1 водач, електрокар
10 водач, мотокар
1 готвач/дюнери/
2 готвач
1 дърводелец
1 дърводелец, мебелист
1 детегледачка
3 електромеханошлосер
3 електротехник, промишлено предприятие
1 електротехник , поддръжка на сгради
7 електротехник строителен
2 електромонтьор
1 заварчик
1 кранист (подвижен)
2 касиер
1 камериер
7 леяр
10 манипулант, промишлеността
1 машинен оператор, обработка на плодове/зеленчуци
2 машинен оператор, изделия от хартия
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия
3 машинен оператор металообработващи машини с цпу
1 машинен оператор, шлифоване на стъкло
3 машинен оператор, производство на картонени изделия
2 механик, промишлено оборудване
2 монтажник, оборудване
20 монтажник, електронни елементи
5 монтажник, изделия от дърво
2 монтажник мебели от дърво и други подобни материали
2 настройчик на машини с цпу
2 оператор, производство на акумулатори /контролни функции/
5 общ работник,строителството
5 общ работник, промишлеността
17 общ работник
3 охранител
2 помощник-готвач
1 пазач-портиер
4 продавач-консултант
2 работник сглобяване на детайли
1 ръководител отдел
6 работник кухня
2 работник, производство на акумулатори
3 работник,производство на млечни продукти
1 работник, сглобяване на детайли
6 работник, разсадник
3 резач, горски дървен материал
1 резач
2 сервитьор
1 склададжия
5 тапицер
1 термист
1 техник, поддръжка на сгради и машини
1 тракторист
5 шивач
2 шлосер
2 шофьор кат. С
1 шофьор тежкотоварен автомобил 12 и повече тона
1 чистач
1 хигиенист
ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”
2 готвач
2 манипулант, промишленост
4 продавач-консултант
14 продавач-консултант
1 продавач-консултант
1 работник, кухня
1 работник, произ. на захар, захарни и шок. изделия
1 търговски предтставител
1 техник, технолог на захар и захарни изделия
1 шофьор, тролейбус
2 оператор, преса
1 машинен оператор, производство на каучукови изделия
2 машинен оператор, обработка на каучук
1 водач, мотокар
2 бемберист
1 бункерист
1 магазинер
2 оператор, каландър/каучук
3 общ работник
2 асистент, офис
3 общ работник
ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА”
1 специалист
СВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
1 диагностик механик мпс
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