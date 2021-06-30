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Ако търсите работа, вижте какво се предлага в Панагюрище

  • 30.06.2021 | 09:53
    • https://www.marica.bg/index.php/region/pazardjik/ako-tarsite-rabota-vijte-kakvo-se-predlaga-v-panagyurishte Marica.bg
  • Екип Марица
  • 205 прегледа
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   Снимка: в-к Монитор

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”  - ПАНАГЮРИЩЕ

ул. “Д-р Лонг” №3, тел: 035764045, е-mail: [email protected]

 

 

Работни места за специалисти с висше образование:

 
1
Уредник, музей
 
 
1
Преподавател - инструктор на водачи на моторно превозно средство
 
 
1
Инженер, конструктор
 
 
2
Технолог в оптично производство
 
 
1
Специалист, качество с немски и/или английски език
 
 
1
Мениджър, процеси в производство с немски и/или английски език
 
 
1
Мениджър, човешки ресурси с немски и/или английски език
 
 
1
Специалист, продажби с немски и/или английски език
 
 
1
Служител, отдел "Планиране" с немски и/или английски език
 
  1
Контрольор, качество
 
1
Продуктов мениджър-владеене на английски език
 
1
Асистент, продуктов мениджър-владеене на английски език
 
1
Специалист, логистика
 
1
Експерт, международни продажби
 
1
Инженер по продажбите
 
1
Специалист, международни продажби
 
1
Сервизен инженер
 
1
Преподавател - инструктор на водачи на моторно превозно средство
 
 
 
 
 
 

Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:

  

2
Специалист, приложно програмиране
2
Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт
1
Техник-механик, хидро- и пневмотехника
1
Отговорник/Специалист, техническа поддръжка
1
Оператор, пещи за топене на метал
4
Кредитен консултант, финансова институция
1
Търговски представител
2
Администратор, хотел
1
Снабдител, доставчик
10
Готвач
1
Помощник-готвач
8
Работник, кухня
12
Сервитьор
1
Пиколо
3
Продавач-консултант
1
Касиер
1
Обслужващ, бензиностанция/газостанция
1
Лакировач, промишлени изделия
1
Шлосер
2
Стругар
9
Настройчик-оператор, металообр. машини с цифрово управление
22
Оптик
2
Оператор, електроерозист
2
Електротехник, промишлено предприятие
1
Електротехник, поддръжка на сгради
2
Електромонтьор
1
Електрошлосер
1
Крояч, текстил
1
Контрольор, качество
1
Оператор, инсталация за размесване на бетон
1
Машинен оператор, машина за леене
2
Машинен оператор, шиене
2
Машинен оператор, боядисване на влакна, текстил и текстилни изделия
1
Машинен оператор, картонени изделия
1
Шофьор, лек автомобил до 9 места
1
Шофьор, микробус
1
Шофьор, автобус
1
Шофьор, автобус за екскурзии в страната и в ЕС
1
Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона
1
Шофьор, товарен автомобил (международни превози)
3
Машинист, пътно-строителни машини - багер, валяк
1
Булдозерист
2
Автомонтьор
5
Работник, строителството
10
Манипулант, промишлеността
2
Обслужващ работник, промишлено производство
2
Сметосъбирач
2
Общ работник
 

Работни места по Проект «Заетост за теб-етап 2» по ОП РЧР:

 

1
Продавач-консултант в магазин за дрехи
1
Продавач-консултант
1
Обслужващ, бензиностанция/газостанция
2
Общ работник в цех за дървообработване
1
Помощник-готвач
1
Сервитьор
 

Панагюрище Бюро по труда работни места предложения
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