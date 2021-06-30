Ако търсите работа, вижте какво се предлага в Панагюрище

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - ПАНАГЮРИЩЕ

ул. “Д-р Лонг” №3, тел: 035764045, е-mail: [email protected]

Работни места за специалисти с висше образование:



1

Уредник, музей





1

Преподавател - инструктор на водачи на моторно превозно средство





1

Инженер, конструктор





2

Технолог в оптично производство





1

Специалист, качество с немски и/или английски език





1

Мениджър, процеси в производство с немски и/или английски език





1

Мениджър, човешки ресурси с немски и/или английски език





1

Специалист, продажби с немски и/или английски език





1

Служител, отдел "Планиране" с немски и/или английски език



1

Контрольор, качество



1

Продуктов мениджър-владеене на английски език



1

Асистент, продуктов мениджър-владеене на английски език



1

Специалист, логистика



1

Експерт, международни продажби



1

Инженер по продажбите



1

Специалист, международни продажби



1

Сервизен инженер



1

Преподавател - инструктор на водачи на моторно превозно средство













Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:

2

Специалист, приложно програмиране

2

Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт

1

Техник-механик, хидро- и пневмотехника

1

Отговорник/Специалист, техническа поддръжка

1

Оператор, пещи за топене на метал

4

Кредитен консултант, финансова институция

1

Търговски представител

2

Администратор, хотел

1

Снабдител, доставчик

10

Готвач

1

Помощник-готвач

8

Работник, кухня

12

Сервитьор

1

Пиколо

3

Продавач-консултант

1

Касиер

1

Обслужващ, бензиностанция/газостанция

1

Лакировач, промишлени изделия

1

Шлосер

2

Стругар

9

Настройчик-оператор, металообр. машини с цифрово управление

22

Оптик

2

Оператор, електроерозист

2

Електротехник, промишлено предприятие

1

Електротехник, поддръжка на сгради

2

Електромонтьор

1

Електрошлосер

1

Крояч, текстил

1

Контрольор, качество

1

Оператор, инсталация за размесване на бетон

1

Машинен оператор, машина за леене

2

Машинен оператор, шиене

2

Машинен оператор, боядисване на влакна, текстил и текстилни изделия

1

Машинен оператор, картонени изделия

1

Шофьор, лек автомобил до 9 места

1

Шофьор, микробус

1

Шофьор, автобус

1

Шофьор, автобус за екскурзии в страната и в ЕС

1

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

1

Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

3

Машинист, пътно-строителни машини - багер, валяк

1

Булдозерист

2

Автомонтьор

5

Работник, строителството

10

Манипулант, промишлеността

2

Обслужващ работник, промишлено производство

2

Сметосъбирач

2

Общ работник



Работни места по Проект «Заетост за теб-етап 2» по ОП РЧР:

1

Продавач-консултант в магазин за дрехи

1

Продавач-консултант

1

Обслужващ, бензиностанция/газостанция

2

Общ работник в цех за дървообработване

1

Помощник-готвач

1

Сервитьор

