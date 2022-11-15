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Ако търсите работа, вижте актуалните предложения за Пазарджик

  • 09:53, 15.11.2022
    • https://www.marica.bg/region/pazardjik/ako-tarsite-rabota-vijte-aktualnite-predlojeniq-za-pazardjik Marica.bg
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   Снимка: iStock

Работници и специалисти в производството са най-търсени на пазара на труда в региона, ако се съди по актуалния списък със свободни позиции, обявен от Бюрото по труда в Пазарджик. Отново има предложения за складови служители, продавач-консултанти, касиери. Ето какви са възможностите за хората, търсещи нова работа:

 

Бюро по труда - Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15  А

 

Работни  места за специалисти с  висше образование:

1 архитект
1 инженер строителен
1 социален  работник
1 рехабилитатор
1 търговски сътрудник/ немски език/
1 учител по математика и ИТ
1 социален работник
1 психолог
 

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

4 автомонтьор
1 асистент, офис
4 арматурист
2 бетонджия
6 бояджия, изделия от дърво
5 бояджия, самолетни конструкции
1 главен специалист
2 готвач
1 геодезист
11 дърводелец, мебелист
2 електромеханошлосер
1 електротехник
2 електротехник, промишлено предприятие
2 електротехник, строителен
2 електромонтьор
1 електромонтьор, електронна апаратура
4 заварчик
1 камериер/камериерка
9 касиер
4 кофражист
1 кондуктор
2 лаборант
6 леяр
6 лепач
1 магазинер
1 майстор, производство на тестени изделия
2 маневрист
5 манипулант, промишлеността
1 машинен оператор, производство на пликове и хартиени торбички
2 машинен оператор, производство на захарни изделия
4 машинен оператор,шиене
3 машинен оператор,  шиене на тапицерия
2 машинист, псм
1 мияч ,съдове
4 монтажник, дограма
16 монтажник,велосипеди
25 монтажник, електронни  елементи
10 монтажник, изделия от пластмаса
1 монтажник мебели от дърво и други подобни материали
3 монтажник, метални конструкции
5 механик, промишлено оборудване
1 началник смяна
7 общ  работник
7 общ работник, промишлеността
1 огняр
4 оператор, производствена линия
1организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейност
1 пекар
1 помощник-готвач
30 продавач- консултант
4 продавач, хранителни продукти
2 работник, кухня
2 работник, производство на млечни продукти
8 рабатник,сглобяване на детайли
2 работник, производство на акумулатори
5 ресторантски  работник
3 салонен управител
8 склададжия
1 специалист, доставки
1 специалист, логистика
1 строителен техник
1 стругар
5 сервитьор
5 тапицер
1 тракторист
2 топилчик   
1 фрезист
1 хладилен техник
4 чистач/хигиенист
2 шивач
5 шлосер
2 шлосер-електрозаварчик
1 шлосер- монтьор
3 шофьор, автобус
5 шофьор , автовоз
1 шофьор, специален тежкотоварен автомобил
3 щанцьор
 

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”

1 носач-товарач, стоки
1 помощник кухня
1 общ работник строителство на сгради
 

 

 СВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

1  диагностик механик мпс                                                                       
1  обслужващ работник, промишлено производство
 

 

РАБОТНИ  МЕСТА  ПО  СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

1  перач, преработваща промишленост                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                    

Пазарджик Бюро по труда работни места предложения
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