Ако търсите работа, вижте актуалните предложения за Пазарджик
- 09:53, 15.11.2022
- 116
- 0
Работници и специалисти в производството са най-търсени на пазара на труда в региона, ако се съди по актуалния списък със свободни позиции, обявен от Бюрото по труда в Пазарджик. Отново има предложения за складови служители, продавач-консултанти, касиери. Ето какви са възможностите за хората, търсещи нова работа:
Бюро по труда - Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А
Работни места за специалисти с висше образование:
1 архитект
1 инженер строителен
1 социален работник
1 рехабилитатор
1 търговски сътрудник/ немски език/
1 учител по математика и ИТ
1 социален работник
1 психолог
Работни места за средно професионално, средно и основно образование:
4 автомонтьор
1 асистент, офис
4 арматурист
2 бетонджия
6 бояджия, изделия от дърво
5 бояджия, самолетни конструкции
1 главен специалист
2 готвач
1 геодезист
11 дърводелец, мебелист
2 електромеханошлосер
1 електротехник
2 електротехник, промишлено предприятие
2 електротехник, строителен
2 електромонтьор
1 електромонтьор, електронна апаратура
4 заварчик
1 камериер/камериерка
9 касиер
4 кофражист
1 кондуктор
2 лаборант
6 леяр
6 лепач
1 магазинер
1 майстор, производство на тестени изделия
2 маневрист
5 манипулант, промишлеността
1 машинен оператор, производство на пликове и хартиени торбички
2 машинен оператор, производство на захарни изделия
4 машинен оператор,шиене
3 машинен оператор, шиене на тапицерия
2 машинист, псм
1 мияч ,съдове
4 монтажник, дограма
16 монтажник,велосипеди
25 монтажник, електронни елементи
10 монтажник, изделия от пластмаса
1 монтажник мебели от дърво и други подобни материали
3 монтажник, метални конструкции
5 механик, промишлено оборудване
1 началник смяна
7 общ работник
7 общ работник, промишлеността
1 огняр
4 оператор, производствена линия
1организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейност
1 пекар
1 помощник-готвач
30 продавач- консултант
4 продавач, хранителни продукти
2 работник, кухня
2 работник, производство на млечни продукти
8 рабатник,сглобяване на детайли
2 работник, производство на акумулатори
5 ресторантски работник
3 салонен управител
8 склададжия
1 специалист, доставки
1 специалист, логистика
1 строителен техник
1 стругар
5 сервитьор
5 тапицер
1 тракторист
2 топилчик
1 фрезист
1 хладилен техник
4 чистач/хигиенист
2 шивач
5 шлосер
2 шлосер-електрозаварчик
1 шлосер- монтьор
3 шофьор, автобус
5 шофьор , автовоз
1 шофьор, специален тежкотоварен автомобил
3 щанцьор
ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”
1 носач-товарач, стоки
1 помощник кухня
1 общ работник строителство на сгради
СВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
1 диагностик механик мпс
1 обслужващ работник, промишлено производство
РАБОТНИ МЕСТА ПО СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”
1 перач, преработваща промишленост
Водещи новини
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни