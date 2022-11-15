Работници и специалисти в производството са най-търсени на пазара на труда в региона, ако се съди по актуалния списък със свободни позиции, обявен от Бюрото по труда в Пазарджик. Отново има предложения за складови служители, продавач-консултанти, касиери. Ето какви са възможностите за хората, търсещи нова работа:

Бюро по труда - Пазарджик

Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

Работни места за специалисти с висше образование:

1 архитект

1 инженер строителен

1 социален работник

1 рехабилитатор

1 търговски сътрудник/ немски език/

1 учител по математика и ИТ

1 социален работник

1 психолог



Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

4 автомонтьор

1 асистент, офис

4 арматурист

2 бетонджия

6 бояджия, изделия от дърво

5 бояджия, самолетни конструкции

1 главен специалист

2 готвач

1 геодезист

11 дърводелец, мебелист

2 електромеханошлосер

1 електротехник

2 електротехник, промишлено предприятие

2 електротехник, строителен

2 електромонтьор

1 електромонтьор, електронна апаратура

4 заварчик

1 камериер/камериерка

9 касиер

4 кофражист

1 кондуктор

2 лаборант

6 леяр

6 лепач

1 магазинер

1 майстор, производство на тестени изделия

2 маневрист

5 манипулант, промишлеността

1 машинен оператор, производство на пликове и хартиени торбички

2 машинен оператор, производство на захарни изделия

4 машинен оператор,шиене

3 машинен оператор, шиене на тапицерия

2 машинист, псм

1 мияч ,съдове

4 монтажник, дограма

16 монтажник,велосипеди

25 монтажник, електронни елементи

10 монтажник, изделия от пластмаса

1 монтажник мебели от дърво и други подобни материали

3 монтажник, метални конструкции

5 механик, промишлено оборудване

1 началник смяна

7 общ работник

7 общ работник, промишлеността

1 огняр

4 оператор, производствена линия

1организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейност

1 пекар

1 помощник-готвач

30 продавач- консултант

4 продавач, хранителни продукти

2 работник, кухня

2 работник, производство на млечни продукти

8 рабатник,сглобяване на детайли

2 работник, производство на акумулатори

5 ресторантски работник

3 салонен управител

8 склададжия

1 специалист, доставки

1 специалист, логистика

1 строителен техник

1 стругар

5 сервитьор

5 тапицер

1 тракторист

2 топилчик

1 фрезист

1 хладилен техник

4 чистач/хигиенист

2 шивач

5 шлосер

2 шлосер-електрозаварчик

1 шлосер- монтьор

3 шофьор, автобус

5 шофьор , автовоз

1 шофьор, специален тежкотоварен автомобил

3 щанцьор



ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”

1 носач-товарач, стоки

1 помощник кухня

1 общ работник строителство на сгради



СВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

1 диагностик механик мпс

1 обслужващ работник, промишлено производство



РАБОТНИ МЕСТА ПО СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

1 перач, преработваща промишленост









