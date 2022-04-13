Ако търсите работа, ето какво се предлага в Пазарджишко
- 08:30, 13.04.2022
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Бюро по труда - Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А
Работни места за висше образование:
1 машинен инженер
1 лекар
1 мениджър екип
Работни места за средно професионално, средно и основно образование:
1 арматурист
1 автотенекеджия
2 автомонтьор
1 багерист
1 бетонджия
1 бояджия, превозни средства
1 болногледач
1 водач, електрокар
10 водач, мотокар
1 водопроводчик
1 готвач/дюнери/
1 готвач
1 дърводелец
3 дърводелец, мебелист
1 детегледачка
3 електромеханошлосер
3 електротехник, промишлено предприятие
1 електротехник , поддръжка на сгради
7 електротехник строителен
2 електромонтьор
1 заварчик
10 застрахователен агент
1 кранист (подвижен)
1 кредитен специалист
3 касиер
5 лепач
6 леяр
21 манипулант, промишлеността
2 майстор, производство на тестени изделия
1 машинист, пътно-строителни машини
3 машинен оператор
1 машинен оператор, обработка на камъни
1 машинен оператор, обработка на плодове/зеленчуци
3 машинен оператор металообработващи машини с ЦПУ
2 машинен оператор, изделия от хартия
1 машинен оператор, шлифоване на стъкло
3 машинен оператор, производство на картонени изделия
2 механик, промишлено оборудване
2 монтажник мебели от дърво и други подобни материали
30 монтажник, самолетни конструкции
70 монтажник, електронни елементи
2 монтажник мебели от дърво и други подобни материали
2 настройчик на машини с ЦПУ
2 оператор, производство на акумулатори /контролни функции/
20 обслужващ работник, промишлено производство
10 обслужващ работник, промишлено производство
5 общ работник, строителството
5 общ работник, промишлеността
5 общ работник
2 огняр на газ
10 окачествител, продукти
2 охранител
1 пекар пици
2 помощник кухня, заведение за бързо хранене
4 помощник-готвач
1 помощник на учителя
7 продавач- консултант
1 продавач, улична сергия
1 работник, кухня
1 работник, изолация
3 работник сглобяване на детайли
2 работник, оранжерия
1 ръководител отдел
2 работник, производство на акумулатори
3 работник, производство на млечни продукти
1 работник, сглобяване на детайли
6 работник, разсадник
3 резач, горски дървен материал
1 резач
1 стругар
8 сервитьор
1 склададжия
1 термист
3 техник, механик
1 техник, поддръжка на сгради и машини
1 тракторист
2 фрезист
2 шлосер
2 шофьор кат. C
1 шофьор тежкотоварен автомобил 12 и повече тона
5 шивач
2 чистач
ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”
1 автомонтьор
1 готвач
1 готвач
4 продавач-консултант
11 продавач-консултант
1 продавач-консултант
1 продавач-консултант
1 продавач-консултант
2 работник, кухня
1 работник, произ. на захар, захарни и шок. изделия
1 търговски предтставител
1 техник, технолог на захар и захарни изделия
1 общ работник
1 касиер
1 главен касиер /Изи Пей/
1 сътрудник, социални дейности
1 сервитьор
1 фризьор
1 пласьор, стоки
СВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
1 диагностик механик МПС
1 обслужващ работник, промишлено производство
2 монтажник електронни елементи
1 техник, механик
СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”
1 технически секретар
МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ
1 електротехник, пром. предприятие- чл.50/ЗНЗ
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