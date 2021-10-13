5-месечно бебе е прието в МБАЛ-Пазарджик с COVID

РЗИ Пазарджик информира за 82 регистрирани положителни лица за covid-19 в област Пазарджик за изминалото денонощие.

Разпределени по пол: жени – 41, мъже – 41, на възраст от 5 месечно бебе до 90 години. Хоспитализирани са 17 от новозаразените, включително 5 месечното бебе-в МБАЛ-Пазарджик.

Новорегистрираните са от следните населени места: село Аканджиево – 1, село Алеко Константиново -1, град Белово - 1 , село Братаница- 2, град Брацигово -3, село Бяга- 3, град Велинград - 4 , село Дебръщица- 2, село Добровница- 1, село Дорково - 1, село Звъничево – 2, село Ивайло-1, село Калугерово - 1 , село Капитан Димитриево -1, село Ковачево -1, село Мало Конаре -1, село Мокрище -3, село Оборище -3, село Огняново -1, град Пазарджик – 24 , град Панагюрище -13, град Пещера -2, село Пищигово -1, село Поибрене- 1, град Ракитово - 1, село Сбор -1, град Септември -5, град Сърница -1 .

От новозаразените за този период 11 лица са имунизирани срещу CОVID-19, един е хоспитализиран.

За посочения период са починали:

-Жена на 89 години от град Пазарджик

-жена на 59 години от град Велинград, с придружаващо сърдечно заболяване и диабет