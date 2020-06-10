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48 с COVID-19 в Сърница! Всеки четвърти тест положителен

  • 10.06.2020 | 13:17
  • 10.06.2020 | 13:19
    • https://www.marica.bg/index.php/region/pazardjik/48-s-covid-19-v-sarnica-vseki-chetvarti-test-polojitelen Marica.bg
  • Marica.bg
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Положителните проби за COVID 19 в Сърница са 48 при изследвани над 200 души, съобщи областният управител на Пазарджик Стефан Мирев на онлайн брифинг след днешното заседание на кризисния щаб. Само един пациент е хоспитализиран в МБАЛ - Пазарджик.

Той е в стабилно здравословно състояние. Под карантина в родопската община са 140 човека и до този момент няма установени нарушения на ограничителните мерки по данни от полицията, която е със засилено присъствие в района. Извършена е дезинфекция на всички общински сгради и търговските обекти, посочи Мирев.

Обобщените данни за област Пазарджик показват, че с положителни проби са 192 лица, от тях 19 са в болница. Един от пациентите е на интензивно лечение, а останалите са в задоволително към добро общо състояние. Излекуваните от коронавирус са 42.

Директорът на РЗИ- Пазарджик д-р Фани Петрова информира, че в Сърница са затворени заведенията и обществените обекти. Тя увери, че жителите са дисциплинирани и изпълняват противоепидемичните мерки. Д-р Петрова апелира туристите, избрали Сърница за отдих, да отложат посещението си в района през следващите седмици, за да не се допусне разпространение на заболяването.

 

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10.06.2020 | 13:37

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