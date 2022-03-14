Възпитаниците на СК “Тонус-спорт” (Пазарджик) спечелиха общо 13 медала на провелото се в София 17-то Национално първенство по шотокан карате за състезатели над 12 години. Клубът взе участие с 13 състезатели, които завоюваха 4 сребърни и 9 бронзови отличия.

“Това беше тежко състезание, в което спрямо моментните си възможности успяхме да направим най-доброто. Благодаря на всички състезатели за отговорното отношение, боен дух и желание за победа”, коментира сенсей Асен Василев.

Ето и призьорите:

Дисциплина Asai ha shotokan ryu kata

Миникадети 12-13 г.

2-ро място - Радослава Стоянова

3-то място - Ивелина Донова и Виктор Криловски

Кадети 14-15 г.

2-ро място - Иван Тодоров

В дисциплина Chobu ippon Jyu Kumite

Миникадети 12-13 г.

3-то място - Виктор Топчийски и Ивелина Донова

Кадети 14-15 г.

2-ро място - Никол Николова и Иван Тодоров

3-то място - Петко Иванов

Junior 16-17 г.

3-то място - Радост Гогова и Анелия Цветкова

Дисциплина Kihon ippon kumite

Миникадети 12-13 г.

3-то място - Виктор Криловски

Дисциплина Kata

Кадети 14-15 г.

3-то място - Иван Тодоров