BILLA България откри свой магазин в град Първомай

Днес, 2 юни, BILLA България откри своя първи магазин в Първомай – в новопостроения Ритейл Парк „Първомай“, на ул. „Княз Борис I“ №51. Обектът е разположен в непосредствена близост до входа на града, като осигурява на жителите бърз и лесен достъп до богат асортимент от над 7 300 висококачествени артикули. Общата инвестиция е на стойност 1 800 000 лв. и покрива цялостното изграждане на филиала и обезпечаването на модерно оборудване с дигитални иновации. С тази стъпка, веригата утвърждава стремежа си за насърчаване на икономическото развитие на българските региони, като разкрива 30 нови работни позиции.

"Откриването на Ритейл Парк „Първомай“ е най-голямата и значима инвестиция от момента, в който встъпих в настоящата си длъжност. Благодарение на нея, градът вече има нов облик. Вярвам, че тази стъпка ще бъде високо оценена от жителите и гостите на града. Пожелавам както на BILLA, така и на останалите наематели паркингът винаги да бъде пълен - на добър път”, каза кметът на Община Първомай, Николай Митков.

С обща площ от 780 кв. м, новооткритият обект предлага разнообразие от продукти, сред които родни плодове и зеленчуци с марка “BILLA Градини“, отгледани по специалната програма със строг контрол в посока намаляване на пестицидите и производството на здравословни и чисти продукти. Клиентите на магазина в Първомай имат възможността да избират и между пресни месни продукти от „Българска ферма“ и редица артикули от собствените марки на веригата – BILLA, BILLA Premium, BILLA Bio, Clever.

„Днес е специален ден за всички нас, защото отваря врати първият изцяло нов обект за настоящата 2022 г. Навлизането в малките и средни населени места се превръща в ключов приоритет, който утвърдихме със сигурни стъпки в края на миналата година. Щастлив съм, че макар и в предизвикателни времена, продължаваме активно дейностите по експанзия“, сподели Вигинтас Шапокас, изпълнителен директор на BILLA България. „Успоредно с поставянето на фокуса върху разрастване, все по-важно за нас е позиционирането на веригата като надежден работодател. Младият и мотивиран екип е най-силното доказателство за смисъла на тази стратегия, която превръща BILLA не само в достъпно място за пазаруване за повече българи, но и в партньор на местните общности“, допълни Николай Петров, оперативен директор на компанията.

Основен приоритет за търговската верига остава подобряването на клиентското преживяване – чрез въвеждането на иновации, в посока дигитализация. Клиентите на магазина могат самостоятелно да проследяват, организират и заплащат своите покупки на 4 каси за самообслужване. В новия обект потребителите ще открият и електронни етикети, които предоставят пълната информация за името, произхода, теглото и цената на всеки артикул. В допълнение, магазинът е оборудван с модерни системи за LED осветление и висок клас енергоспестяващи хладилни витрини, които отговарят на утвърдените екологични стандарти, които BILLA следва.

Посетителите имат възможност да се възползват от ексклузивни предложения, част от специална брошура, с която веригата отбелязва откриването на своя нов обект в Първомай.

За REWE International AG

От своята централа във Винер Нойдорф REWE International AG управлява не само австрийския си бизнес с търговските марки BILLA, MERKUR, PENNY, BIPA и ADEG, но също и международния ритейл бизнес на REWE Group (Организационно звено Handel International). Чрез марката BILLA компанията е представена в България, Чехия, Русия, Словакия и Украйна; чрез дискаунтъра PENNY – в Чехия, Унгария, Италия и Румъния; чрез IKI – в Литва, и чрез веригата дрогерии BIPA – в Хърватия.

За REWE Group

REWE Group е сред водещите компании в сферата на търговията и туризма в Германия и Европа.

Портфолиото й включва супермаркети и магазини за търговия на дребно на марките REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA и MERKUR, дискаунтъра PENNY, както и магазините за строителни материали toom. Компанията управлява и киоски и магазини, предлагащи продукти от първа необходимост (REWE To Go), както и платформите за онлайн пазаруване REWE Lieferservice, ZooRoyal, Weinfreunde и Kölner Weinkeller. Марката DER Touristik обединява туроператорите ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo и Exim Tours, повече от 2 400 туристически агенции (включително DER Reisebüro, DERPART и партньори), хотелските вериги lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol и Playitas Resort, както и директния оператор clevertours.com.

BILLA България е първата международна верига супермаркети на българския пазар, навлязла през 2000г. с откриването на първия си магазин на 5 октомври в София. В класацията на в. „Капитал“ – „Най-големите компании в България“, BILLA България заема 20-о място. Компанията е и сред най-големите чуждестранни фирми у нас.

На Европейските бизнес награди през 2015г. и 2016г. компанията е отличена като „Национален шампион“ в категорията „Екологична и корпоративна устойчивост“, а през 2018г. търговската верига е избрана за „Национален победител“ в категорията „Социална отговорност и опазване на околната среда“. През 2019г. компанията също е отличена като „Национален шампион“ в категорията „Ангажираност към потребителите и пазара“.