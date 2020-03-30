Автобусите в Първомайско с ново разписание

Заради извънредното положение, свързани с разпространението на коронавирус, се въвежда ново временно разписание на рейсовете между селата на територията на община Първомай.

Ето часовете на потеглянето им :

Крушево - Първомай 7:15

Първомай - Крушево 17:30

Искра - Първомай 7:15

Първомай - Искра 18:00

Буково - Първомай 7:50

Първомай - Буково 13:10

Воден – Първомай 7:40

Първомай - Воден 13:10

Караджалово - Първомай 8:05

Първомай - Караджалово 12:40

Дебър - Първомай 6:30

Първомай - Татарево 6:40

Татарево - Първомай 7:10

Първомай - Дебър 13:35

Дебър - Първомай 14:05

Първомай - Татарево 18:10