Автобусите в Първомайско с ново разписание
- 30.03.2020 | 12:15
- Marica.bg
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Заради извънредното положение, свързани с разпространението на коронавирус, се въвежда ново временно разписание на рейсовете между селата на територията на община Първомай.
Ето часовете на потеглянето им :
Крушево - Първомай 7:15
Първомай - Крушево 17:30
Искра - Първомай 7:15
Първомай - Искра 18:00
Буково - Първомай 7:50
Първомай - Буково 13:10
Воден – Първомай 7:40
Първомай - Воден 13:10
Караджалово - Първомай 8:05
Първомай - Караджалово 12:40
Дебър - Първомай 6:30
Първомай - Татарево 6:40
Татарево - Първомай 7:10
Първомай - Дебър 13:35
Дебър - Първомай 14:05
Първомай - Татарево 18:10
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