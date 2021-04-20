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Свлачище блокира пътя Михалково - Кричим, колите се движат в едната лента

  • 20.04.2021 | 23:11
  • 20.04.2021 | 23:15
    • https://www.marica.bg/region/krichim/svlachishte-blokira-patq-mihalkovo-krichim-kolite-se-dvijat-v-ednata-lenta Marica.bg
  • Marica.bg
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Снимката е илюстративна   

Движението по път III-866 в участъка Михалково – Кричим при км 75-и се осъществява в една лента двупосочно поради паднала скална маса, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира до отстраняване на проблема.

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