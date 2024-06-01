Внимание, шофьори: Пожар в Граф Игнатиево до главния път Пловдив-Карлово 08:00, 01.06.2024 08:56, 01.06.2024 https://www.marica.bg/region/karlovo/vnimanie-shofyori-pojar-v-graf-ignatievo-do-glavniq-pat-plovdiv-karlovo Marica.bg Marica.bg 859 0 Принтирай Снимката е илюстративна Огромен пожар гори в пловдивското село Граф Игнатиево. Стълбове дим се вият в близост до главния път Пловдив-Карлово, съобщи blitz.bg. На мястото е пристигнала полиция. Екипи на пожарната пътуват натам. Очаквайте подробности! СВЪРЗАНИ НОВИНИ Склад избухна в пламъци в Граф Игнатиево, 6 пожарни го гасиха 09:0001.06.2024