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Внимание, шофьори: Пожар в Граф Игнатиево до главния път Пловдив-Карлово

  • 08:00, 01.06.2024
  • 08:56, 01.06.2024
    • https://www.marica.bg/region/karlovo/vnimanie-shofyori-pojar-v-graf-ignatievo-do-glavniq-pat-plovdiv-karlovo Marica.bg
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Огромен пожар гори в пловдивското село Граф Игнатиево. Стълбове дим се вият в близост до главния път Пловдив-Карлово, съобщи blitz.bg.

На мястото е пристигнала полиция. Екипи на пожарната пътуват натам.

Очаквайте подробности!

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пожар граф итнатиево път пловдив - карлово полиция
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