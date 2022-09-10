Десетки доброволци потеглиха към бедстващите карловски села Богдан, Каравелово и Слатина рано тази сутрин. Те ще помагат за ликвидиране на последствията от потопа и ще оказват съдействие на всички нуждаещи се от помощ. Доброволците ще бъдат там през целия ден днес, също и утре.



Основната организация на желаещите да се включат в разчистването тече в социалните мрежи. Там вълната от съпричастност е огромна. Освен това се събират и цели камиони с дарения от всевъзможни провизии, за да може хората останали без нищо след наводнението да оцелеят.



В подпомагането на пострадалите села участват всички доброволчески формирования в Пловдив и областта, хора и фирми от цяла България.



Тежка техника е на терен, за да се опита да премахне натрупаните наноси, някои от които стигат височина от 3 метра.