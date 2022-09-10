Ударни доброволчески отряди помагат в бедстващите карловски села
- 09:45, 10.09.2022
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Десетки доброволци потеглиха към бедстващите карловски села Богдан, Каравелово и Слатина рано тази сутрин. Те ще помагат за ликвидиране на последствията от потопа и ще оказват съдействие на всички нуждаещи се от помощ. Доброволците ще бъдат там през целия ден днес, също и утре.
Основната организация на желаещите да се включат в разчистването тече в социалните мрежи. Там вълната от съпричастност е огромна. Освен това се събират и цели камиони с дарения от всевъзможни провизии, за да може хората останали без нищо след наводнението да оцелеят.
В подпомагането на пострадалите села участват всички доброволчески формирования в Пловдив и областта, хора и фирми от цяла България.
Тежка техника е на терен, за да се опита да премахне натрупаните наноси, някои от които стигат височина от 3 метра.
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Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
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