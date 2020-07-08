Задържаха моторист, яхал Хонда без номера 08.07.2020 | 11:55 https://www.marica.bg/index.php/region/karlovo/motorist-qhna-honda-bez-nomera Marica.bg Цветана Георгиева 97 прегледа 0 коментара Принтирай В РУ Карлово е започнато бързо производство срещу 61-годишен мъж от Калофер. Проверяващите установили, че той управлява мотоциклет «Хонда джироно» без регистрационна табела. Мъжът е задържан за извършеното престъпление по чл. 345 ал 2 от НК. Калофер моторист Хонда полиция
Коментари (0)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни