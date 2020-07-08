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Задържаха моторист, яхал Хонда без номера

  • 08.07.2020 | 11:55
    • https://www.marica.bg/index.php/region/karlovo/motorist-qhna-honda-bez-nomera Marica.bg
  • Цветана Георгиева
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В РУ Карлово е започнато бързо производство срещу 61-годишен мъж от Калофер.

Проверяващите установили, че той управлява мотоциклет «Хонда джироно» без регистрационна табела.

Мъжът е задържан за извършеното престъпление по чл. 345 ал 2 от НК.

Калофер моторист Хонда полиция
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Цветана Георгиева

Цветана Георгиева

Репортер-редактор - екип "Регион" Карлово

Цветана Георгиева е кореспондент на в. "Марица" от Карлово. Завършила българска филология в ПУ "Паисий Хилендарски". Работила е като главен редактор на в. "Карловска трибуна“.   Още

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