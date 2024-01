Нов партньорски проект за повишаване на екологичната култура на спортните клубове, феновете и младите хора стартира в Карлово. Той е под наслов "Go Green in Sport" и се осъщетвява от Младежкия информационен център в Карлово. В него участват представители на България, Гърция, Румъния, Кипър и Хърватска.

По проекта ще се проведат партньорски срещи за обмяна на опит. Ще се проучват екологични практики в спорта в петте държави, след което ще бъде издаден Наръчник с добри практики и препоръки към спортните клубове.

Едно от най-атрактивните събития, планирани в проекта, е участниците да се срещнат с известни спортисти и да ги поканят да влязат в ролята на екоинфлуенсъри.

Предвижда се още 20 спортни клуба да бъдат оборудвани с преносими контейнери за отпадъци, които отборите да използват на своите спортни събития. Организаторите на проекта смятат, че така ще насърчават опазване на спортните терени чисти от отпадъци.

Освен това предстои организиране на спортни събития за Move Week 2024 и Европейската седмица на спорта 2024, които също са част от този проект.

Първата среща на партьнорите на живо ще бъде март, до тогава участниците ще провеждат ежемесечни онлайн срещи за уточнения и планиране на дейности по проекта.

Партньорите по проекта са Asociatia Mod of Life -Румъния, Blue Cherry Academy for Youth and Adults - Кипър, Delta Youth in Action - Гърция и спортен клуб DSR Sportancija- Хърватска