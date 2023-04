Повече от десетилетие България посреща Трети март с н​ай-любимите маршове, изпълнявани от военния духов оркестър на 61-ва Стрямска бригад​а. Мелодиите, изпълващи с радост и родолюбие всяко българско сърце, се понасят от високия връх Свети Никола, а долините ги повтарят, както са повтаряли "ревът" на боя през август 1877 г., когато опълченците бранят прохода Шипка. Това е и най-вълнуващият ден в годината за музикантите от военния духов оркестър и най-важното събитие, на което те свирят любимите български маршове.

От близо десет години с диригентската палка пред музикантите е капитан Йордан Илиев. За него вълнението в този ден е двойно, защото цяла България слуша изпълнението на оркестъра, който ръководи.

"Тогава имам чувството, че цяла България ни гледа - хората са се събрали около нас и паметника на свободата ​- веят националното знаме, много от тях са се наметнали с трибагреника, деца и млади родители държат в ръцете си знаменца. Аплодират ни и по време на изпълнението, и между отделните маршове. Потропват с крак, викат. Репертоарът е винаги много вдъхновяващ -оркестърът започва с марш „Родина“ и продължава с „Шуми Марица“, „Велик е нашият войник“, „Бдинци“, „Ний ще победим“, „Булаир“. Кулминацията е изпълнението на националния химн. Много хора пеят, докато свирим, а тази година хората поискаха да изсвирим химна повторно, за да продължи това силно патриотично и празнично настроение и те да пеят, докато ние свирим", разказва пред „Марица“ Йордан Илиев.

За 46-годишния военнослужещ от 61-ва Стрямска бригада духовият оркестър е и призвание, и съдба. По същия начин, както

музиката го е свързала съдбовно и със съпругата му Анита.

Първоначално той става музикант в състава. Избира това поприще, след като с Анита, която също е музикант, решават да се преместят в Карлово. Дотогава са учители в родния град на бъдещия диригент - Попово. По това време Йордан попада на обява за свободно място за музиканти в карловския военен духов оркестър. Явява се на конкурс и го назначават. Месеци по-късно, през 2016 г., обявяват конкурс за диригент на състава и той го печели. И двата конкурса се провеждат в Националната гвардейска част.

Йордан Илиев е завършил музикална педагогика в Шуменския университет „Константин Преславски“. Свири на акордеон, пиано и саксофон. Сега учи магистратура „Мениджмънт и ръководство на музикални състави“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Да ръководиш военния духов оркестър на 61-ва Стрямска бригада, е висока чест, споделя неговият диригент.

Тази формация има славна история

Създава я през 1902 г. маестро Георги Атанасов. По това време става дислоцирането на 21-ви Стремски пехотен полк в Карлово. През следващите над 100 години по различни причини много военни оркестри са разформировани, някои възобновяват дейността си, други замлъкват завинаги. Но карловският военен духов оркестър винаги е свирил. Освен основателя маестро Георги Атанасов, негови диригенти са били цяла плеяда изключителни музиканти. В момента оркестърът се състои от 21 музиканти.

Освен на тържества на паметника „Шипка“ военният духов оркестър на 61-ва Стрямска бригада участва във всички общински празници и чествания и в няколко национални събития. В Карлово духовата музика изпълва града поне по веднъж всеки месец - от Богоявление, когато се освещават бойните знамена и на честването на рождената дата на Христо Ботев, до Коледа. Всяко от тях е значимо и емоционално, но най-вече когато се провежда заря-проверка на 30 април по случай Априлското въстание в Клисура, на 18 и 19 февруари, когато се чества гибелта на Васил Левски, и на 18 юли ​- неговото рождение, както и на дните на Христо Ботев в Калофер - на 6 януари по случай рождението и на 1 и 2 юни по случай гибелта на поета.

Духовата музика посреща и изпраща всяка рота на мисия в чужбина

и звучи на всяка клетва на новобранци в бригадата.

Капитан Илиев има едно съкровено желание ​- да свърже още повече жителите на Карлово и региона с духовия оркестър. В по-далечното и в по-близкото минало военният духов оркестър свирел един път седмично на площада в Карлово.

Преди няколко години, с ръководството на 61-ва Стрямска механизирана бригада бяхме решили да излизаме на открито и да концертираме ​- във всеки месец има поне по един празник, който да отбележим - 8 март, Цветница, Великден, Гергьовден и т.н. Ковид пандемията прекъсна това начинание, но то ще бъде възобновено, убеден е диригентът.

Това, което ми предстои, е работа и създаването на много музика. А бъдещето ни е свързано само с Карлово. Имали сме много шансове да отидем в голям град. Мен няколко пъти ме каниха за диригент на гвардейския оркестър, също и във Великотърновския университет, във военноморския оркестър във Варна. Нямам желание да ходя никъде. Тук се чувствам много добре, познавам почти всички хора в Карлово и ги харесвам. Камъкът си тежи на мястото. С Анита искаме да работим в Карлово и за Карлово и го осъществяваме всеки ден. Така ще е и в бъдеще, споделя диригентът капитан Йордан Илиев.

Семейният тандем създава музикалната школа „Карловойс“

Освен работата в оркестъра Йордан Илиев отдава вдъхновението и таланта си в музикалната школа „Карловойс“ ​- детска певческа формация, която основават преди 10 години със съпругата му Анита, и в конкурса „Песенна палитра“, създаден от Анита с подкрепата на Йордан Илиев. Двамата са изключително успешен творчески тандем. Заедно избират репертоара на „Карловойс“, а също така много често заедно създават песни - Анита пише музиката, Йордан - аранжимента.

Естествено, че има борба на мненията, на вижданията, но винаги стигаме до най-доброто, споделя Йордан Илиев.

Обикновено работим около месец по дадена песен

След като напишем музиката и аранжимента, работим по песента още 15-ина дни, месец, два, докато стане хубав продукт. Свирим я, носим я в себе си, докато се получи това, към което се стремим, допълва той.

Почти всички песни на Йордан и Анита са печелили многобройните конкурси, в които участват. Три от тези песни дори влязоха в учебника по музика за четвърти клас. Най-известната, която се смята за голямо постижение, е „Песен за Апостола“. Когато се изпълнява на празнично събитие в Карлово, освен децата от „Карловойс“, я пее и публиката. „В дома край гаснеща жарава/ майка българска седеше/ и чакаше обичан, мил,/ свидния си син Васил/“. Тази песен печели и конкурс за нова българска патриотична песен за Апостола пред изключително авторитетно и многобройно жури, начело с Хайгашод Агасян.

С музиката свързва съдбата си и малката дъщеря на Йордан и Анита - Дани. Миналата година 16-годишното момиче печели конкурса „Бургас и морето“ в раздела за млади изпълнители. Сега е в 11. клас на Средно училище „Васил Левски“ в Карлово и вече има професионални записи на новите си песни.

Йордан смята за свое хоби работата в студиото, когато прави аранжименти на музикални произведения, макар че това е усилен труд. В момента работи върху песен за децата от „Карловойс“. Тя, както и други песни, ще звучи и в акомпанимент на военния духов оркестър. Песента се казва „Три вълшебства“ и е написана по поръчка от Хайгашод Агасян, а аранжиментът е поверен на самия Йордан Илиев.

Покрай „Карловойс“ и конкурса „Песенна палитра“ музикалното семейство Илиеви се среща с много известни музиканти от страната. Имат близки приятелства с Хайгашод Агасян, Светослав Лобошки, Веселин Маринов, Нели Андреева. Сърдечно приятелство ги свързва с Марги Хранова.

Всеки един от тези хора е участвал в нашия живот - дали с песен, дали сме разменили аранжимент, дали аз съм направил нещо, а те са помогнали с нещо за реализация на проект. Щастливи сме, че сме свързани с такива светли личности, споделя Йордан Илиев.

Марги Хранова например е влюбена в малката вила на семейство Илиеви в карловското село Войнягово. Дворът е постлан с хубава зелена трева. Йордан и Анита ходят там да си почиват след дълга емоционално изтощителна работа през деня. В студиото им във Войнягово е записана красивата песен на Борис Карадимчев „Градините на Карлово“, в която участва и самата Маргарита Хранова.

Обичаме да ходим във Войнягово, за да се насладим на спокойствието и зеленината, разказва музикантът. Физическата умора е нищо в сравнение с интелектуалното напрежение и умора от умствения труд. Физически човек си почива за шест часа и е готов да поднови дейността си. Но когато се занимаваш с интелектуална дейност и в същото време работиш с много хора, главата трябва да се освободи от всякакви мисли, за да може после отново да твори. Когато човек седне да твори, да прави музика, всички други мисли трябва да останат настрани. Сигурно затова казват, че който пее, зло не мисли, казва още Йордан Илиев.

Ах, морето!

Със семейството ми ходим на почивка за един уикенд, признава капитан Илиев и разказва, че и двамата с Анита обичат морето. То ме разтоварва много и в същото време ме зарежда, признава музикантът. Обичам да го гледам сутрин и вечер, преди и след голямата лудница по плажовете. Тогава, гледайки красивите изгреви и залези, мога да си направя равносметка, да се роди нова идея, нова песен. С часове мога да гледам морето.

Предизвиква фурор с включването на гайди на духов фестивал

Особено вълнуващи са участията на формацията във фестивали на военните духови оркестри в чужбина, разказва Йордан Илиев. През последните години те са две - в Мюнхенгладбах, Германия, където се представиха общо осем от военните духови оркестри на фор​мированията на страните, членки на НАТО. Там участва и гвардейският ансамбъл на Франция ​- изключителна формация. След няколко месеца бяхме на подобен форум и във Франция. На тези форуми излизат състави с най-малко 50 музиканти, ние сме сред най-малобройните -едва 21, но пък като подготовка и изпълнение сме сред най-добрите.

Фестивалът във Франция бе с обща програма - свириха се произведения на Глен Милър, сред които In the Mood, New York на Франк Синатра, произведения на Едит Пиаф. Програмата включваше още класически произведения като „Прощаване на Славянката“ и Радецки марш. Освен това всеки оркестър си представяше шоупрограма ​- танцуване с хореография. Много е красиво. В такива случаи сме облечени с празнично-парадната форма. За участието в тези фестивали включихме в оркестъра още петима музиканти, за да станем 25 и да може да направим фигури. С 21 ​души не може да се получи желаният ефект, разказва капитан Илиев. Повечето състави участват с по 50 музиканти, но световните оркестри излизат и със 100-200 и повече души и това е нещо изключително красиво и въздействащо, разказва диригентът.

Много често на тези фестивали всяка формация включва в репертоара си и произведения от националния фолклор или характерни национални или регионални популярни мелодии, за да представи страната си или региона, от който идва. В Германия например включих в представянето ни “Ръченица“ на Дико Илиев“, уточнява капитан Илиев.

Едно от най-впечатляващите участия на фестивали е в България на Международните празници на духовите оркестри „Дико Илиев“ в град Монтана миналата година. На това издание оркестърът на 61-ва Стрямска бригада беше единствен представител на военните духови оркестри от Българската армия. Под диригентството на капитан Йордан Илиев формацията подготвя 50-минутна програма, в която са включени известни поп, рок и фолклорни произведения, оркестрирани от капитан Илиев. В центъра на града, пред многобройната публика, звучат емблематични музикални произведения като маршът „Сливенци при Драва”, „Дунавско хоро”, „It’s my Life”, ”The Shadow of Your Smile”, „Pretty Woman” и други. Кулминацията е на финала, когато зазвучава китка от тракийски прави хора. Изключително смело и новаторско решение на диригента да включи четири гайди в състава на духовия оркестър.

Беше истински фурор, публиката избухна в аплодисменти, спомня си диригентът. Публиката и журито бяха много впечатлени от връзката между медните духови инструменти и гайдата. Много съм доволен и щастлив, споделя музикантът.